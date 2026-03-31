“ממפיס קרוב לרמה של רונאלדו, מסי או אמבפה”

נבחרת הולנד תפגוש הערב (שלישי, 21:45) למשחק ידידות את אקוודור. הקבוצה של רונאלד קומאן כבר הבטיחה את מקומה במונדיאל הקרוב. האורנג’ שובצו לבית יחד עם תוניסיה ויפן, ומחכים למנצחת בין שבדיה לפולין כדי להשלים את בית F.

לקראת המשחק שייערך באיינדהובן, קומאן סקר את מצבה הנוכחי של הנבחרת והפתיע רבים כששיבח את ממפיס דפאיי, לאחר שעיתונאי ציין כי להולנד אין כוכב בסדר גודל של קיליאן אמבפה, ליאו מסי או כריסטיאנו רונאלדו.

“דפאיי לא הצליח להוכיח את עצמו בטורניר גדול”

“להולנד, למשל, אין את אמבפה, קיין, אקיטיקה, אוליסה, אלברס, מסי או רונאלדו. בין היתר בגלל פציעות, דפאיי מעולם לא הצליח להוכיח את עצמו בטורניר גדול. אם הוא יהיה כשיר בקיץ הקרוב, הוא יכול להתקרב לרמה של החלוצים העילית האלה”, אמר קומאן.

קומאן הדגיש כי הפציעות הן הגורם המרכזי שמנע מדפאיי להגיע לרמות הגבוהות ביותר: “זה פשוט שהפציעות כל הזמן עוצרות אותו. הוא צריך לעבוד על זה, הוא צריך להיות כשיר לחלוטין. רונאלדו ומסי נמצאים בליגה משל עצמם. ממפיס כשיר הוא עדיין מאוד חשוב. הוא מלך השערים בכל הזמנים מסיבה מסוימת. זה אומר הכל”.