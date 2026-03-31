"קרדט מראה ממה הוא עשוי כשהוא כאן במצב הזה"

קבוצות ליגת העל ממשיכות להתכונן לחזרה המתוכננת של הליגה, ב-18 לאפריל. עירוני קריית אתא תארח מחר (רביעי, 11:30, אולם רמז, ללא קהל) את הפועל גליל עליון, למשחק אימון.

בקריית אתא עדיין מתאמן זר שנמצא בארץ, אריק גיינס, כאשר אדוניס ארמס עזב את הארץ לפני מספר ימים דרך ירדן. עם זאת, בקבוצה בטוחים שיתר הזרים יחזרו לחידוש הליגה.

אצל האורחת מי שנמצא בארץ מבין הזרים הוא ווסלי קרדט, שחתם לפני עשרה ימים. בקבוצה החמיאו לקרדט, שלא רק שחתם בישראל, במצב הנוכחי ועוד בגליל העליון, אלא גם הגיע פיזית לכאן, מתגורר בכפר בלום ומתאמן עם הקבוצה.

“ברור לנו שנהנה ממנו במגרש”

"ווסלי מראה אופי מדהים, בכך שהוא מגיע לאזור הכי מלחיץ לחיות בו כרגע בישראל ומראה שהוא מאה אחוז אחד מאתנו. ברור לנו שגם נהנה ממנו במגרש, כאשר הליגה תחזור”, פרגנו בקבוצה.

לאחר שדי ג'יי קנדי וסם אלג'יקי עזבו, שלושת הזרים הנוספים, סיריל לנג'וויין, זאהיר פורטר וטוני דאגלאס, ישובו לארץ לחזרת המשחקים.

בגליל ממשיכים לחפש זר חמישי, כשכמובן לא פשוט למצוא במצב הנוכחי ובטח לאיזור הגליל העליון.