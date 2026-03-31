יום שלישי, 31.03.2026 שעה 12:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

"קרדט מראה ממה הוא עשוי כשהוא כאן במצב הזה"

בגליל מחמיאים לקרדט, שנמצא בארץ ומתאמן עם הקבוצה. כמו כן, מחפשים זר חמישי ומחכים לחזרת הזרים האחרים. הקבוצה תקיים מחר משחק אימון בקריית אתא

ווסלי קרדט (IMAGO)
קבוצות ליגת העל ממשיכות להתכונן לחזרה המתוכננת של הליגה, ב-18 לאפריל. עירוני קריית אתא תארח מחר(רביעי, 11:30, אולם רמז, ללא קהל) את הפועל גליל עליון, למשחק אימון. 

בקריית אתא עדיין מתאמנים שני הזרים שנמצאים בארץ, אדוניס ארמס ואריק גיינס, כאשר בקבוצה בטוחים שיתר הזרים יחזרו לחידוש הליגה. 

אצל האורחת מי שנמצא בארץ מבין הזרים הוא ווסלי קרדט, שחתם לפני עשרה ימים. בקבוצה החמיאו לקרדט, שלא רק שחתם בישראל, במצב הנוכחי ועוד בגליל העליון, אלא גם הגיע פיזית לכאן, מתגורר בכפר בלום ומתאמן עם הקבוצה. 

“ברור לנו שנהנה ממנו במגרש”

"ווסלי מראה אופי מדהים, בכך שהוא מגיע לאזור הכי מלחיץ לחיות בו כרגע בישראל ומראה שהוא מאה אחוז אחד מאתנו. ברור לנו שגם נהנה ממנו במגרש, כאשר הליגה תחזור”, פרגנו בקבוצה. 

לאחר שדי ג'יי קנדי וסם אלג'יקי עזבו, שלושת הזרים הנוספים, סיריל לנג'וויין, זאהיר פורטר וטוני דאגלאס, ישובו לארץ לחזרת המשחקים. 

בגליל ממשיכים לחפש זר חמישי, כשכמובן לא פשוט למצוא במצב הנוכחי ובטח לאיזור הגליל העליון. 

