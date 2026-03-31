סיום: בוסניה - איטליה 1:1

רגע לפני שכדורגל הקבוצות נכנס לישורת האחרונה, אנחנו מסיימים את פגרת הנבחרות האחרונה לעונה, כשבשעה זו יש לנו את גמר פלייאוף העלייה למונדיאל עם ארבעה משחקים רותחים. איטליה מתארחת אצל בוסניה, שבדיה מארחת את פולין, קוסובו מול טורקיה וצ’כיה פוגשת את דנמרק.

בוסניה – איטליה 1:1

האזורי לא היו במונדיאל מ-2014. מדובר ב-12 שנה ללא אחת הנבחרות המעוטרות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל שזכתה 4 פעמים בטורניר, וגם שם מבינים שהפעם, זה להיות או לחדול. בצל התמונות המזלזלות של השחקנים מארץ המגף למראה יריבתם, הבוסנים רוצים להראות שהם כאן כדי להיות בארצות הברית בקיץ.

דקה 14, שער! איטליה עלתה ל-0:1: טעות קשה של השוער ניקולה ואסילי, שמסר את הכדור לניקולו בארלה באיזור מסוכן, איפשרה לקשר למצוא את מויזה קין על סף הרחבה, והוא שלח בעיטה מדויקת לפינה הימנית שנתנה יתרון לאזורי.

דקה 37: הבוסנים היו טובים יותר מאז היתרון האיטלקי וכמעט השוו. הרמה של אמאר דדיץ’ לרחבה מצאה את דמירוביץ’ שנגח לפינה ופספס בסנטימטרים את המסגרת.

דקה 41, כרטיס אדום! איטליה נותרה ב-10 שחקנים: איזו טעות של אלנסדרו בסטוני. הבלם הכשיל את אמר ממיץ’ שהיה בדרך לשער וראה את הכרטיס האדום הישיר.

דקה 59: בוסניה שלטה לחלוטין והשער הורגש באוויר, אך דווקא אז קין חטף כדור ודהר כל הדרך אל הרחבה, אך בעט החוצה.

דקה 79, שער! בוסניה השוותה ל-1:1: הצדק נעשה. הרמה לרחבה מצאה את אדין דז’קו שנעצר אצל ג’אנלואיג’י דונארומה הנהדר, אבל האריס טבאקוביץ’ הגיע ראשון לכדור ואיזן את התוצאה.

סיום: שבדיה – פולין 2:3

בתום משחק ענק על המקום במונדיאל, שבדיה הרוויחה אותו בתום דרמה גדולה. הצהובים הובילו פעמיים, איבדו את היתרון פעמיים, ולבסוף בדקה ה-88 כוכב הנבחרת ויקטור יוקרש כבש את השער היקר שמעניק מקום בטורניר בקיץ.

למרות משחק לא גדול שלה, שבדיה התגברה על שלב הבתים המביך במוקדמות והשיגה את הכרטיס היוקרתי. רוברט לבנדובסקי ופולין נותרו מחוץ לגביע העולם.

דקה 19, שער! שבדיה עלתה ל-0:1: צעד גדול למארחת. יאסין איירי קיבל מסירה ברחבה, הוריד עם העקב לאנתוני אלנגה והוא שלח בעיטה חזקה שנעצרה רק בחיבורים של היריבה.

דקה 33, שער! פולין איזנה ל-1:1: התגובה לא איחרה להגיע. ניקולה זאלווסקי קיבל כדור באגף שמאל בקצה הרחבה, חתך למרכז ושלח בעיטה שהוסטה אל הפינה הימנית ולרשת.

דקה 44, שער! היתרון חוזר לשבדיה שהובילה 1:2: הרמה לרחבה מכדור חופשי של בנג’מין ניגרן מצאה את גוסטף לגרבילק, והוא החזיר את היתרון למארחת עם נגיחה מדויקת.

שער! פולין שוב השוותה, 2:2: הפולנים לא מוותרים. הרמה לרחבה הגיעה לכובש השער הראשון זאלווסקי בפינה הרחוקה, הוא העביר רוחב וקארול סווידרסקי דחק מקרוב אל השער החשוף.

דקה 88, איזו דרמה! שבדיה עלתה ל-2:3: לאחר סדרת החמצות מהרחבה ויקטור יוקרש השתלט על כדור חוזר ומקרוב כבש שער קריטי לזכות שבדיה.

סיום: קוסובו – טורקיה 1:0

עם אחד הסגלים היותר איכותיים שהיו להם, הטורקים השיגו שער בודד וחשוב שהספיק להם כדי לחזור לבמה הגדולה ועלו למונדיאל. קוסובו הייתה קרובה מתמיד, אך נותרה מאוכזבת.

דקה 53, שער! טורקיה השיגה את היתרון, 0:1: אורקון קוקצ’ו קיבל מסירה ברחבה וניסה לבעוט לפינה, הכדור הגיע לקארם אקטורקוגלו שהיה ליד השער והוא דחק ממטר פנימה.

צ’כיה – דנמרק 1:1

שתי נבחרות איכותיות, רק לאחת יש מקום במונדיאל. הדנים הם הפייבוריטים, אך קשה לחזות מי תהיה זאת שתעלה לטורניר היוקרתי, בטח בהתחשב בעובדה שהמשחק יהיה אצל הצ’כים. ברור לגמרי שתהיה פה מלחמה לכל אורך 90 הדקות, ואולי אפילו ליותר.

דקה 3, שער! צ’כיה עלתה ל-0:1: איזו פתיחה של המארחת ואיזה שער! כדור קרן הורחק לא מספיק טוב, פאבל שולץ הגיע אליו על קו ה-16 ומהאוויר שלח בעיטה אדירה שנעצרה רק בחיבורים.

פאבל שולץ' ושחקני צ'כיה חוגגים את שער היתרון

דקה 72, שער! דנמרק איזנה ל-1:1: הדנים הגיעו בזמן. מיקל דאמסגור הרים כדור חופשי לרחבה, יואכים אנדרסן הקדים את מאטיי קובאר השוער הצ’כי ונגח מעליו לרשת.