מרטינס: עם רונאלדו למדתי לא לחזות את העתיד

מאמן נבחרת פורטוגל, רוברטו מרטינס, התייחס למעמדו של כריסטיאנו רונאלדו ולמצבו הפיזי במסיבת עיתונאים לקראת משחק ההכנה מול ארצות הברית, במסגרת ההכנות למונדיאל 2026. המאמן הספרדי סיפק התייחסות רחבה להשפעה של הכוכב הוותיק, הפציעה שלו והמשמעות עבור הנבחרת.

מרטינס נשאל על התלות ברונאלדו והשיב בצורה חד משמעית: “כל חדר הלבשה הוא שונה. אני יכול לדבר על הקפטן שלנו, דוגמה, שחקן רעב. הוא לא שחקן בן 41, הוא שחקן שמנסה להשתפר בכל יום. הוא מקור מוטיבציה מחוץ למגרש, ועל המגרש חלוץ שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים”.

המאמן המשיך והתייחס למצבו הפיזי של הכוכב ולפציעה שמטרידה אותו, לצד מבט לעבר העתיד: “קשה לומר, עם רונאלדו למדתי לא לחזות את העתיד. הוא מנסה להיות הטוב ביותר היום. יש לו פציעה ברקמות, ייתכן שיוכל לחזור לאימונים בתוך שבוע. גם נלסון סמדו ורובן דיאש בחוץ. הוא הקפטן שלנו והוא מאוד חשוב, מאוד משפיע. הוא עדיין ממלא תפקיד מרכזי כקפטן, בדרך שבה הוא מסיים, במנטליות שלו, הוא נותן השראה. אני לא יודע מתי הסוף יגיע”.

כריסטיאנו רונאלדו ורוברטו מרטינס (IMAGO)

רונאלדו, שנחשב לאחד השחקנים המשמעותיים בתולדות הנבחרת, ממשיך להיות דמות מרכזית גם בגיל מתקדם, אך השאלה סביב המשך דרכו והיכולת לשמור על כשירות מלאה עדיין פתוחה.

רונאלדו והשפעתו על הנבחרת

כשנשאל האם היעדרות אפשרית של רונאלדו תשפיע על הנבחרת, מרטינס ניסה לשדר רוגע: “כמו כל שחקן, הרבה דברים יכולים לקרות עד שמגיעים למונדיאל, פציעות, תקופות פחות טובות. עכשיו צריך להישאר רגועים. הנבחרת נבנית עם השחקנים שיתחרו בטורניר”.

לסיכום, בפורטוגל ממשיכים להעריך את תרומתו של רונאלדו, אך במקביל מכינים את עצמם לכל תרחיש, כאשר המטרה היא להגיע מוכנים ככל האפשר למונדיאל הקרוב.