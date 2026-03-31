יום שלישי, 31.03.2026 שעה 10:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

מכבי אחי נצרת הכריזה בגאווה על עליית ליגה

כשנדמה כי ועדת ליגות א'-ג' תצביע היום על סיום העונה בליגות הנמוכות, הירוקים מהצפון הקדימו עם הודעה רשמית בפייסבוק שלהם. "המסע הזה לא היה קל"

שחקני אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)
מקדימה את המאוחר. מכבי אחי נצרת, מוליכת טבלת ליגה א' צפון, הודיעה בדף הפייסבוק הרשמי שלה כי חוזרת היא בגאווה לקדמת במת הכדורגל הישראלי, כשרק אתמול (שני), בפרסום ראשון ב-ONE, צוין כי בשל המלחמה – העונה בליגות הנמוכות תסתיים. היום (שלישי) תתכנס ועדת ליגות א'-ג' בכדי להמליץ על סגירת הליגות לאלתר, באופן רשמי.

דף הפייסבוק הרשמי של מכבי אחי נצרת נצבע בירוק ובתמונות חגיגה מתחילת העונה ועד להפסקתה של העונה נוכח מבצע "שאגת הארי" מול איראן והצטרפותה של חיזבאללה ללחימה, בלחימה שלא נראה שיש לה סוף באופק, מה שמקשה על חזרה לאימונים ושלא לדבר על משחקים, ובוודאי לאור העובדה שלא כל מגרשי הליגות הנמוכות ממוגנים ומאושרים פיקוד העורף.

"מכבי אחי נצרת מכריזה בגאווה על חזרתה לקדמת הבמה של הכדורגל", נכתב בראשית דבר. "זאת לאחר עונה יוצאת דופן, שהגיעה לאחר עבודה קשה, מחויבות ואמונה בלתי מתפשרת מההתחלה. המסע הזה לא היה קל. הוא היה מלא באתגרים, לחצים וקולות רבים שהטילו ספק ביכולת שלנו להגיע לפסגה", הוסיפו.

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

"החזרה הזו, לליגה מקצוענית, היא בזכות ההנהלה, שהניחה את היסודות הנכונים, לצוות המקצועי המסור, לשחקנים שנלחמו בכל משחק עד לרגע האחרון ולא ויתרו. כל המועדון היה שותף לחזרה הראויה הזו. יחד עם זאת, רוצים להודות לקהל האוהדים הנאמנים שלנו, שתמיד היו שם בנוכחות גדולה וראויה. ההישג הזה שייך לא רק לנו – אלא גם לכם", המשיכו.

"באשר לאלה שבחרו להתפאר או להמר על כישלוננו, אנחנו מאשרים היום שההימור שלכם היה הפסד צורם. הקבוצה הזו לא נמדדת ברגע אחד, לא נשברת לה ממילה זו או אחרת וגם לא הולכת אחורה תחת לחץ. העלייה שלנו לליגה הלאומית לא הייתה צירוף מקרים, אלא תוצאה של נחישות ואמונה שבכל אומץ יש גמול ובכל מעשה בסבלנות יש סוף ראוי", סיכמו.

הייתה הטובה בליגה

לאחר 22 מחזורים ו-21 משחקים מבחינתה של מכבי אחי נצרת, הקבוצה של עלאא סאיג יצאה לפגרה הכפויה עם 48 נקודות, שש נקודות יותר ממ.ס טירה, מהמקום השני. 15 ניצחונות בכיסה, לצד שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, במאזן שערים חיובי העומד על 17:44. סיימה אחי נצרת ככובשת המצטיינת וככזו שספגה הכי מעט שערים. 

