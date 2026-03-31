מכבי אחי נצרת הכריזה בגאווה על עליית ליגה

מקדימה את המאוחר. מכבי אחי נצרת, מוליכת טבלת ליגה א' צפון, הודיעה בדף הפייסבוק הרשמי שלה כי חוזרת היא בגאווה לקדמת במת הכדורגל הישראלי, כשרק אתמול (שני), בפרסום ראשון ב-ONE, צוין כי בשל המלחמה – העונה בליגות הנמוכות תסתיים. היום (שלישי) תתכנס ועדת ליגות א'-ג' בכדי להמליץ על סגירת הליגות לאלתר, באופן רשמי.

דף הפייסבוק הרשמי של מכבי אחי נצרת נצבע בירוק ובתמונות חגיגה מתחילת העונה ועד להפסקתה של העונה נוכח מבצע "שאגת הארי" מול איראן והצטרפותה של חיזבאללה ללחימה, בלחימה שלא נראה שיש לה סוף באופק, מה שמקשה על חזרה לאימונים ושלא לדבר על משחקים, ובוודאי לאור העובדה שלא כל מגרשי הליגות הנמוכות ממוגנים ומאושרים פיקוד העורף.

"מכבי אחי נצרת מכריזה בגאווה על חזרתה לקדמת הבמה של הכדורגל", נכתב בראשית דבר. "זאת לאחר עונה יוצאת דופן, שהגיעה לאחר עבודה קשה, מחויבות ואמונה בלתי מתפשרת מההתחלה. המסע הזה לא היה קל. הוא היה מלא באתגרים, לחצים וקולות רבים שהטילו ספק ביכולת שלנו להגיע לפסגה", הוסיפו.

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

"החזרה הזו, לליגה מקצוענית, היא בזכות ההנהלה, שהניחה את היסודות הנכונים, לצוות המקצועי המסור, לשחקנים שנלחמו בכל משחק עד לרגע האחרון ולא ויתרו. כל המועדון היה שותף לחזרה הראויה הזו. יחד עם זאת, רוצים להודות לקהל האוהדים הנאמנים שלנו, שתמיד היו שם בנוכחות גדולה וראויה. ההישג הזה שייך לא רק לנו – אלא גם לכם", המשיכו.

"באשר לאלה שבחרו להתפאר או להמר על כישלוננו, אנחנו מאשרים היום שההימור שלכם היה הפסד צורם. הקבוצה הזו לא נמדדת ברגע אחד, לא נשברת לה ממילה זו או אחרת וגם לא הולכת אחורה תחת לחץ. העלייה שלנו לליגה הלאומית לא הייתה צירוף מקרים, אלא תוצאה של נחישות ואמונה שבכל אומץ יש גמול ובכל מעשה בסבלנות יש סוף ראוי", סיכמו.

הייתה הטובה בליגה

לאחר 22 מחזורים ו-21 משחקים מבחינתה של מכבי אחי נצרת, הקבוצה של עלאא סאיג יצאה לפגרה הכפויה עם 48 נקודות, שש נקודות יותר ממ.ס טירה, מהמקום השני. 15 ניצחונות בכיסה, לצד שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, במאזן שערים חיובי העומד על 17:44. סיימה אחי נצרת ככובשת המצטיינת וככזו שספגה הכי מעט שערים.