יום שלישי, 31.03.2026 שעה 10:49
כדורגל ישראלי

מה יעלה בגורל בחירת הנציגה לטורניר החובבים?

כאב ראש להתאחדות: בקיץ צפוי להתקיים שלב הביניים בגביע האזורים של אופ"א, כשאחת מבין אום אל פאחם, בית שאן, צעירי טירה והרצליה תייצג את ישראל

גביע האזורים (יונתן גינזבורג)
ב-14 ביוני ייצא לדרך גביע האזורים של אופ"א, טורניר החובבים, לעונת המשחקים 2026/27, שנערך אחת לשנתיים. ארמניה, אסטוניה וליטא יפתחו הטורניר, בעוד הנציגה הישראלית, שטרם נבחרה, צפויה לשחק על אדמת לטביה, יחד עם נציגות מלטביה (המארחת), הונגריה וספרד, שקבוצת אראגון הניפה את הגביע האחרון.

אלא שנכון לכרגע, טרם הסתיים לו גביע האזורים המקומי בארץ, כשבגמר הצפוני יתמודדו זו מול זו הפועל אום אל פאחם והפועל בית שאן, כשבמקביל, בגמר הדרומי, יתמודדו זו מול זו מ.כ צעירי טירה והפועל הרצליה. טרם נקבע מועד למשחקים, כשבסיומם הנציגה הצפונית תתמודד מול הנציגה הדרומית והמנצחת תצא ללטביה לייצג את ישראל ואת הליגות הנמוכות.

כאב ראש להתאחדות

בהתאחדות לכדורגל עדיין ולא התייחסו לסוגיה, ברקע התכנסות ועדת ליגות א'-ג' היום בשעות הצהריים, כשההמלצה הצפויה היא סגירת הליגות וסיום עונת 2025/26 מוקדם מהצפוי. באם זו תהיה ההחלטה, בסופו של יום, הרי שבהתאחדות לכדורגל יצטרכו להוציא מכתב לארבעת הקבוצות שהגיעו לגמרים המחוזיים עם הוראות פעילות בנושא.

גורמים בהתאחדות מציינים בפני ONE, כי לא תהיה בעיה לסיים את שלושת המשחקים שנותרו (הגמר הצפוני, הגמר הדרומי והגמר הבינ-מחוזי), כשאם זה לא יתאפשר בפועל, מסיבות אלה ואחרות, הרי שבהתאחדות לכדורגל יצטרכו למצוא חלופה אחרת, גם אם זה אומר שתיעשה הגרלה לעיניי כל, ובה תצא העולה לטורניר שיתקיים בקיץ.

