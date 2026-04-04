ילד הפלא החדש של הכדורגל הבלגי כבר בנבחרת

חילוף מסקרן התרחש בשבת האחרונה כאשר בלגיה הביסה 2:5 את ארצות הברית במשחק ידידות באטלנטה. בדקה ה-70 נכנסו לכר הדשא בצוותא אקסל ויטסל ונתן דה קאט. הראשון, בן ה-37 ערך את הופעתו ה-136 – הוא השני בדירוג בכל הזמנים אחרי יאן ורטונגן, ועדיין לא מתכוון לפרוש. בזכות כושרו הטוב במדי ג'ירונה, הוא עשוי לנסוע למונדיאל הרביעי בקריירה. אלא שתשומת הלב כלל לא הופנתה אליו, אלא לעברו של השני בן ה-17. כמעט 20 שנה מפרידים בגילאים בין שני הקשרים, ודה קאט כלל לא נולד כאשר ויטסל ערך את משחקו הראשון בשורות השדים האדומים. כעת הוא פורץ לתודעה בסערה, ויש שיגידו כי סיכוייו להיות בסגל בגביע העולם טובים יותר.

באופן מדהים למדי, דה קאט הוא לא יליד 2008 הראשון שמשחק בנבחרת בלגיה הבוגרת. הכבוד הזה שייך לז'ורטי מוקיו, הקשר הרב גוני של אייאקס, שהוגדר לילד פלא וזומן כבר לפני שנה. הוא גם לא שחקן הנבחרת הצעיר ביותר של אנדרלכט בכל הזמנים. הכבוד הזה שייך לאנתוני ואנדן בורה, שלבש את החולצה האדומה כבר בגיל 16 וחצי והיה אמור להתפתח לסופרסטאר, אבל מצא את עצמו בשלב מסוים כמועמד להפועל תל אביב. סיפורו מדגיש כי הפוטנציאל לבדו לא מספיק – דרושה גם היכולת למצות אותו. זה לא מפריע לבלגים לפתח ציפיות גבוהות מאוד בכל הקשור לדה קאט, ועל סמך הצגותיו במדי הסגולים מבריסל עד כה ההמולה בהחלט מוצדקת. מדובר באחד הצעירים המבטיחים ביותר באירופה, וקבוצות מובילות רבות כבר עומדות בתור כדי לנסות להחתימו בקיץ הקרוב.

כי למרות שהוא עדיין לומד בבית ספר ומשקיע לא מעט לקראת המבחנים במתמטיקה, דה קאט הוא אחד המובילים בליגה הבלגית כולה. בנובמבר הוא נבחר לשחקן המצטיין של החודש, ואז התקדמותו רק תפסה תאוצה. הוא לא מפסיק לצמוח, וזה נכון גם לגבי ממדיו הפיזיים. נכון לעכשיו, מתנשא הקשר חסון ל-192 סנטימטרים, אך סביר שזה לא סופי. שחקנים כה גבוהים עלולים להיות מעט מגושמים, אך דה קאט ניחן גם בשליטה טכנית נהדרת. התרגיל האהוב שלו הוא הסיבוב של זידאן, והוא חצוף מספיק כדי לבצע אותו אפילו ליד הרחבה שלו. הוא אמיץ ויוזם, וקל לראות בו תכונות של מנהיג. לא במקרה הוא ענד את סרט הקפטן במילואים של אנדרלכט בליגה השנייה בהיותו בן 16.

הצירוף לבוגרים

משם, הדרך לסגל הראשון הייתה מהירה מהצפוי. המאמן בסניק האסי שילב את הנער מספר פעמים כמחליף בשלהי העונה שעברה וקיבל שער נאה בניצחון על אנטוורפן. במאי נסע דה קאט לאליפות אירופה עד גיל 17, היה השחקן הבולט של בלגיה בדרכה לחצי הגמר, ועם שובו לבריסל קיבל הודעה מפתיעה על צירופו הקבוע לבוגרים. הבכורה בהרכב נערכה כבר במחזור הראשון של העונה, ודה קאט הפגין יכולת מזהירה בדרך ל-2:5 על וסטרלו. הוא בישל כבר בפתיחה לטורגן הזאר, אחיו של אדן שלקח אותו תחת חסותו, והרגיש כאילו הוא רגיל לשחק בליגה הבכירה כבר שנים.

נתן דה קאט (IMAGO)

"זו הייתה הופעה כמעט מושלמת, נתן לא שגה אפילו פעם אחת", שיבח האסי – ומאז הפך דה קאט לבאנקר האולטימטיבי בקישור המרכזי. במהרה כבר אי אפשר היה לדמיין את אנדרלכט בלעדיו כי הוא היה העוגן בכל הקשור לחילוצי הכדורים ולהספק העבודה השחורה, וגם תרם בפיתוח ההתקפות. חודש נובמבר באמת היה אדיר עבורו וכלל ניצחון 0:1 יוקרתי על ברוז'. בתחילת דצמבר הגיע גם הניצחון 0:1 בדרבי על אוניון סן ז'ילואז וענאן חלאילי. בבלגיה החלו לדבר בזהירות על האפשרות לזמנו למונדיאל, והכוכב הצעיר טען: "זה יהיה נהדר, אבל זימון לנבחרת לא נמצא בינתיים ברשימת המטרות שלי. התחרות גדולה מאוד, והדרך עוד ארוכה".

הסיומת של 2025 הייתה חיובית, אבל בפתיחת 2026 נקלעה אנדרלכט למשבר, והאסי פוטר. זו הייתה מהלומה לא פשוטה עבור דה קאט שנהנה מגיבוי מלא מצד המנטור, אבל התברר כי המהלך אפילו הועיל לו מאוד. עוזר המאמן, ז'רמי טראמל, קודם – והיה לו רעיון מבריק לשלב את דה קאט בעמדה קדמית יותר כסוג של פליימייקר. כבר במשחקו הראשון בתפקיד החדש סידר הנער שני בישולים לטורגן הזאר בניצחון על זולטה וארחם, ואז סידר אסיסט נוסף מול לובן, והבקיע בעצמו שער נפלא בבעיטה שטוחה ומדודה מחוץ לרחבה בקרב הגדול מול ברוז'.

הזימון לבלגיה

זה כבר גרם למאמן הלאומי רודי גרסיה, צרפתי אף הוא, לזמן אותו לסגל. לבלגיה אכן יש מבחר לא מבוטל של קשרים מעולים, אבל דה קאט עדיין מהווה אופציה מעניינת מאוד כבר עכשיו. הוא רב גוני, עוצמתי, משלב לחימה וסיבולת עם יצירתיות, ועכשיו גם לומד להגיע למצבי הבקעה בתדירות גבוהה. דה קאט רואה בדקלן רייס מודל לחיקוי, ויש דמיון מסוים למנוע של התותחנים. במשחקי לא מעטים, הבחור בן ה-17 נמצא בכל פינה, והוא מסוגל להוביל את הקבוצה אחריו. "נתן מעניק לנו המון. יש לו מחויבות לתת את המקסימום בכל רגע, והוא פיתח מומנטום מצוין. הזימון לנבחרת גורם לנו גאווה, אבל הכי חשוב לשמור את הרגליים על הקרקע ולהמשיך להתפתח", אמר טראמל.

נתן דה קאט וקווין דה בריינה (IMAGO)

גם בת זוגו של דה קאט יכולה לסייע לו עם עצות. במשך מספר שנים הוא נמצא בקשר רומנטי עם שרה דוראנוויל, אחותו של ז'וליין דוראנוויל שהושאל לאחרונה מבורוסיה דורטמונד לבאזל. שרה היא פליימייקרית בעצמה, ואף שיחקה בדורטמונד לפני שעברה לדיסלדורף בשנה שעברה. עובדה זו מעניקה לדורטמונד יתרון מסוים במאבק על דה קאט לקראת הקיץ. חוזהו של נער הפלא עם אנדרלכט מסתיים בקיץ 2027, ולכן אם ירצה הוא יכול לכפות את המעבר במחיר סביר – הוא מוערך כיום בכ-30 מיליון אירו.

הצהובים-שחורים נמצאים חזק בתמונה, אך הם לא היחידים. וינסנט קומפאני הוא בוגר אנדרלכט שסיים את הקריירה בקבוצה כשחקן והתחיל בה את דרכו כמאמן. יש לו קשרים הדוקים עם ההנהלה, וכמאמן באיירן מינכן הוא עוקב ביסודיות אחרי נסיקתו של דה קאט. האם הוא מסוגל להיות יורשו של לאון גורצקה שיעזוב את האליאנץ ארנה בקיץ? לא בטוח, וזו גם עלולה להיות קפיצת מדרגה גבוהה מדי, אך האופציה בהחלט נמצאת על הפרק.

גם לברקוזן, מילאן, אתלטיקו מדריד, טוטנהאם, אסטון וילה וברייטון קושרו בתקשורת לדה קאט. סוכנו יהיה עסוק מאוד בחודשים הקרובים, והוא עשוי להיות אחד השמות הלוהטים ביותר בחלון ההעברות. הקשר עצמו לא מסתיר את אהבתו לברצלונה, וזה יהיה היעד המועדף מבחינתו בעתיד. יש יסוד סביר להניח שגם הקטלונים שולחים סקאוטים כדי לראותו בפעולה, והצלחה בנבחרת תחזק עוד יותר את מעמדו.