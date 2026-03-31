קוקורייה: אם ברצלונה תתקשר, יהיה קשה לסרב

מארק קוקורייה התייחס לשמועות סביב חזרה אפשרית לברצלונה, והודה כי מדובר בהחלטה לא פשוטה, אך הבהיר כי כרגע הוא מרוכז לחלוטין בצ’לסי ובנבחרת ספרד. המגן השמאלי דיבר במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מול מצרים, והתייחס גם לעומס המשחקים ולציפיות לקראת המונדיאל.

הספרדי, שגדל בברצלונה, לא הסתיר את הקשר הרגשי למועדון: “אם הם יתקשרו, קשה להגיד לא, אבל אני לא חושב על זה עכשיו”. קוקורייה הוסיף כי מדובר בסיטואציה מורכבת שדורשת מחשבה: “ברור שאם מצבים כאלה מגיעים, קשה לסרב להם, אבל אצטרך לשקול את זה היטב ולדבר עם המשפחה שלי. אני לא חושב על זה כרגע, ואם זה יקרה נראה איזו החלטה לקבל. ספרד היא המדינה שלי, המקום שבו גדלתי ותמיד דמיינתי לחזור אליו, אבל אני מאוד שמח במקום שבו אני נמצא, ואת התרחיש הזה הייתי משאיר לעוד כמה שנים קדימה”.

המשחק מול מצרים מגיע במסגרת הכנה, אך קוקורייה הדגיש את החשיבות שלו: “זה אתגר. זה לא בדיוק כמו גמר גביע או משחק בינלאומי עם הרבה על הכף, אבל צריך להראות את האיכות שלנו כי אף פעם לא יודעים אם זה יהיה המשחק האחרון שלנו בנבחרת. אני נרגש להיות כאן, והרבה מבני המשפחה שלי יגיעו לראות, הם כבר שיגעו אותי עם כרטיסים”, אמר בחיוך.

מארק קוקורייה (IMAGO)

עומס, נבחרת והציפיות למונדיאל

המגן התייחס גם לעומס המשחקים הגובר ולניהול הסגל של המאמן: “זה מורכב, לוח המשחקים נהיה צפוף יותר ויותר, והגוף והראש מרגישים את העומס, אבל לייצג את הנבחרת זו גאווה. רמת התחרותיות מאוד גבוהה וכולנו מרגישים ברי מזל להיות כאן. אני רואה את לואיס דה לה פואנטה מאוד רגוע, כמו תמיד, עם קור רוח ושאפתנות. בפנים אולי יש לו התלבטויות, אבל הוא תמיד מצליח להעמיד הרכב מצוין”.

לסיום, קוקורייה התייחס גם לציפיות סביב הנבחרת לקראת המונדיאל: “אנחנו מאוד מרוצים, הצלחנו לזכות באהבה של הקהל. בשנתיים האחרונות הרגשנו עלייה אמיתית בתמיכה ובהזדהות. אני מקווה שנציג משחק נהדר ונשמח את האוהדים שיגיעו לתמוך בנו”.