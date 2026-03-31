יום שלישי, 31.03.2026 שעה 08:33
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

קוקורייה: אם ברצלונה תתקשר, יהיה קשה לסרב

מגן צ'לסי ונבחרת ספרד התייחס לאפשרות שיחזור לקטלונים: "ספרד היא המדינה שלי, המקום שבו גדלתי ותמיד דמיינתי לחזור אליו". וגם: הציפיות למונדיאל

|
מארק קוקורייה (IMAGO)
מארק קוקורייה התייחס לשמועות סביב חזרה אפשרית לברצלונה, והודה כי מדובר בהחלטה לא פשוטה, אך הבהיר כי כרגע הוא מרוכז לחלוטין בצ’לסי ובנבחרת ספרד. המגן השמאלי דיבר במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מול מצרים, והתייחס גם לעומס המשחקים ולציפיות לקראת המונדיאל.

הספרדי, שגדל בברצלונה, לא הסתיר את הקשר הרגשי למועדון: “אם הם יתקשרו, קשה להגיד לא, אבל אני לא חושב על זה עכשיו”. קוקורייה הוסיף כי מדובר בסיטואציה מורכבת שדורשת מחשבה: “ברור שאם מצבים כאלה מגיעים, קשה לסרב להם, אבל אצטרך לשקול את זה היטב ולדבר עם המשפחה שלי. אני לא חושב על זה כרגע, ואם זה יקרה נראה איזו החלטה לקבל. ספרד היא המדינה שלי, המקום שבו גדלתי ותמיד דמיינתי לחזור אליו, אבל אני מאוד שמח במקום שבו אני נמצא, ואת התרחיש הזה הייתי משאיר לעוד כמה שנים קדימה”.

המשחק מול מצרים מגיע במסגרת הכנה, אך קוקורייה הדגיש את החשיבות שלו: “זה אתגר. זה לא בדיוק כמו גמר גביע או משחק בינלאומי עם הרבה על הכף, אבל צריך להראות את האיכות שלנו כי אף פעם לא יודעים אם זה יהיה המשחק האחרון שלנו בנבחרת. אני נרגש להיות כאן, והרבה מבני המשפחה שלי יגיעו לראות, הם כבר שיגעו אותי עם כרטיסים”, אמר בחיוך.

עומס, נבחרת והציפיות למונדיאל

המגן התייחס גם לעומס המשחקים הגובר ולניהול הסגל של המאמן: “זה מורכב, לוח המשחקים נהיה צפוף יותר ויותר, והגוף והראש מרגישים את העומס, אבל לייצג את הנבחרת זו גאווה. רמת התחרותיות מאוד גבוהה וכולנו מרגישים ברי מזל להיות כאן. אני רואה את לואיס דה לה פואנטה מאוד רגוע, כמו תמיד, עם קור רוח ושאפתנות. בפנים אולי יש לו התלבטויות, אבל הוא תמיד מצליח להעמיד הרכב מצוין”.

לסיום, קוקורייה התייחס גם לציפיות סביב הנבחרת לקראת המונדיאל: “אנחנו מאוד מרוצים, הצלחנו לזכות באהבה של הקהל. בשנתיים האחרונות הרגשנו עלייה אמיתית בתמיכה ובהזדהות. אני מקווה שנציג משחק נהדר ונשמח את האוהדים שיגיעו לתמוך בנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */