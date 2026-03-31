הפקטור מאחורי הצלחת אמבפה בנבחרת צרפת

קיליאן אמבפה חזר. לאחר מספר שבועות בהם נעדר וטיפל בפציעה בברך, החלוץ הצרפתי שב לפעילות כדי לעזור לנבחרת צרפת בשני משחקיה האחרונים. תחילה מול ברזיל, שם כבש את השער הראשון של הטריקולור, ולאחר מכן מול קולומביה, כאשר נכנס בדקה ה-78 וכמעט כבש מספר פעמים. כך, נראה כי השחקן הצרפתי כשיר לחלוטין ומוכן לסייע לריאל מדריד בשלב המאתגר ביותר של העונה.

הנושא הזה עלה גם בתוכנית ‘Carrusel Deportivo’, שם אנטון מיאנה ראיין את העיתונאי הצרפתי פייר שאפרון, כתב בספרד, כדי לקבל עדכון על מצבו של השחקן לאחר פגרת הנבחרות. שאפרון סיכם כי שני משחקי הידידות מול ברזיל וקולומביה “טובים עבורו כדי להחזיר את הקצב”, וכי הוא יחזור לריאל מדריד “ללא בעיות פיזיות”. בשיחה עלתה גם ההתאוששות של אמבפה וגם הביקורת שספג בחודשים האחרונים.

השריקות לעבר אמבפה

הכול נובע גם מדבריו של אמבפה עצמו, שהודה בראיון כי כל הגדולים של ריאל מדריד חוו ביקורת מהקהל בשלב כזה או אחר: “בריאל מדריד, כריסטיאנו רונאלדו ודי סטפנו ספגו ביקורת. אני לא רואה למה אני צריך להיות חסין לביקורת כזו. צריך להתמודד עם ביקורת, להישאר רגוע, להתמקד בעבודה ולהאמין שאפשר להשתפר על המגרש”.

קיליאן אמבפה במדי צרפת (IMAGO)

באותו רגע, אנטון מיאנה השיב לדבריו של אמבפה וטען כי כרגע אין מקום להשוואה לאגדות הללו: “אני חושב שכרגע הוא יותר בצד של גארת’ בייל או אדן הזאר מאשר כריסטיאנו ודי סטפנו. למרות שהוא טוב מהם, הוא עדיין לא במקום שבו צריך להשוות אותו לכריסטיאנו ולדי סטפנו ולשריקות שהם קיבלו בזמנם”.

אמבפה הטוב ביותר

עם זאת, חאבייר הרראס סבור כי מדובר בשחקן שמכיר היטב את ההיסטוריה של ריאל מדריד: “בהצהרות שלו הוא יודע בדיוק מה להגיד. היום הוא אומר שדי סטפנו וכריסטיאנו קיבלו שריקות בוז. הוא מכיר את ההיסטוריה, הוא לא טועה. יש לו רעיון ברור והוא משכנע כי הוא מתבטא היטב. העניין הוא שאנשים רוצים לראות אותו עושה את ההבדל על המגרש”.

כי למרות שהוא תורם לא מעט שערים לקבוצתו, הוא עדיין רחוק מהרמה שהוא מציג בנבחרת צרפת. שם הוא נראה כמו שחקן אחר לגמרי. פייר שאפרון הסביר מה עומד מאחורי השינוי הזה: “זה פקטור נבחרת צרפת. התואר הגדול הראשון שלו היה המונדיאל עם הנבחרת, והוא מאושר יותר שם כי יש מערכת שמתאימה לו. כלומר, הוא יכול ללכת שמאלה, הוא יכול ללכת ימינה, הוא יכול ללכת לאן שהוא רוצה, כי הוגו אקיטיקה מכסה את העבודה ההגנתית, גם אוסמן דמבלה, אוליסה... זו נבחרת שאולי מבינה את אמבפה טוב יותר מריאל מדריד”.