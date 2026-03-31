יום שלישי, 31.03.2026 שעה 13:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

הפקטור מאחורי הצלחת אמבפה בנבחרת צרפת

בספרד ניתחו את יכולתו של הכוכב במדי הטריקולור לעומת איך שנראה בריאל בתקופה האחרונה: "הנבחרת מבינה אותו טוב מהקבוצה, יש מערכת שמתאימה לו"

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה חזר. לאחר מספר שבועות בהם נעדר וטיפל בפציעה בברך, החלוץ הצרפתי שב לפעילות כדי לעזור לנבחרת צרפת בשני משחקיה האחרונים. תחילה מול ברזיל, שם כבש את השער הראשון של הטריקולור, ולאחר מכן מול קולומביה, כאשר נכנס בדקה ה-78 וכמעט כבש מספר פעמים. כך, נראה כי השחקן הצרפתי כשיר לחלוטין ומוכן לסייע לריאל מדריד בשלב המאתגר ביותר של העונה.

הנושא הזה עלה גם בתוכנית ‘Carrusel Deportivo’, שם אנטון מיאנה ראיין את העיתונאי הצרפתי פייר שאפרון, כתב בספרד, כדי לקבל עדכון על מצבו של השחקן לאחר פגרת הנבחרות. שאפרון סיכם כי שני משחקי הידידות מול ברזיל וקולומביה “טובים עבורו כדי להחזיר את הקצב”, וכי הוא יחזור לריאל מדריד “ללא בעיות פיזיות”. בשיחה עלתה גם ההתאוששות של אמבפה וגם הביקורת שספג בחודשים האחרונים.

השריקות לעבר אמבפה

הכול נובע גם מדבריו של אמבפה עצמו, שהודה בראיון כי כל הגדולים של ריאל מדריד חוו ביקורת מהקהל בשלב כזה או אחר: “בריאל מדריד, כריסטיאנו רונאלדו ודי סטפנו ספגו ביקורת. אני לא רואה למה אני צריך להיות חסין לביקורת כזו. צריך להתמודד עם ביקורת, להישאר רגוע, להתמקד בעבודה ולהאמין שאפשר להשתפר על המגרש”.

קיליאן אמבפה במדי צרפת (IMAGO)קיליאן אמבפה במדי צרפת (IMAGO)

באותו רגע, אנטון מיאנה השיב לדבריו של אמבפה וטען כי כרגע אין מקום להשוואה לאגדות הללו: “אני חושב שכרגע הוא יותר בצד של גארת’ בייל או אדן הזאר מאשר כריסטיאנו ודי סטפנו. למרות שהוא טוב מהם, הוא עדיין לא במקום שבו צריך להשוות אותו לכריסטיאנו ולדי סטפנו ולשריקות שהם קיבלו בזמנם”.

אמבפה הטוב ביותר

עם זאת, חאבייר הרראס סבור כי מדובר בשחקן שמכיר היטב את ההיסטוריה של ריאל מדריד: “בהצהרות שלו הוא יודע בדיוק מה להגיד. היום הוא אומר שדי סטפנו וכריסטיאנו קיבלו שריקות בוז. הוא מכיר את ההיסטוריה, הוא לא טועה. יש לו רעיון ברור והוא משכנע כי הוא מתבטא היטב. העניין הוא שאנשים רוצים לראות אותו עושה את ההבדל על המגרש”.

כי למרות שהוא תורם לא מעט שערים לקבוצתו, הוא עדיין רחוק מהרמה שהוא מציג בנבחרת צרפת. שם הוא נראה כמו שחקן אחר לגמרי. פייר שאפרון הסביר מה עומד מאחורי השינוי הזה: “זה פקטור נבחרת צרפת. התואר הגדול הראשון שלו היה המונדיאל עם הנבחרת, והוא מאושר יותר שם כי יש מערכת שמתאימה לו. כלומר, הוא יכול ללכת שמאלה, הוא יכול ללכת ימינה, הוא יכול ללכת לאן שהוא רוצה, כי הוגו אקיטיקה מכסה את העבודה ההגנתית, גם אוסמן דמבלה, אוליסה... זו נבחרת שאולי מבינה את אמבפה טוב יותר מריאל מדריד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */