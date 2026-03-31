יום שלישי, 31.03.2026 שעה 08:31
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

ברצלונה החליטה: ברנרדו סילבה לא בתוכניות

לאחר שהיה עניין בקיץ 2022, כאשר הפורטוגלי סבר שגווארדיולה יקל על המעבר, זה לא התממש במשך שנים וכעת הקטלונים ויתרו על האפשרות לצרפו, גם בחינם

ברנרדו סילבה (רויטרס)
ברצלונה אינה מתכננת לצרף את הקשר הפורטוגלי ברנרדו סילבה בקיץ הקרוב, זאת למרות שחוזהו במנצ’סטר סיטי מסתיים ולמרות רצונו המוצהר לשחק במועדון הקטלוני.

תוכניות הרכש של ברצלונה הולכות בכיוון הפוך מהחתמת הקשר, מכמה סיבות. המרכזית שבהן היא שההזדמנות לצרפו כבר חלפה לפני מספר שנים. “הזמן שלו עבר”, אמר גורם במועדון ל’מונדו דפורטיבו’.

עודף שחקנים בעמדה שלו

ברנרדו סילבה, בן 31 (יחגוג 32 באוגוסט), מסיים חוזה בסיטי בסיום העונה, אך לא גילו ולא יכולתו הנוכחית הופכים אותו למטרה מועדפת עבור ברצלונה של האנזי פליק, שלרשותה כבר יש יותר ממספיק שחקנים בעמדות שבהן הפורטוגלי משחק.

למרות הקשר הטוב של סוכנו, ז’ורז’ה מנדש, עם ברצלונה, הוא אינו מהווה יעד עבור המועדון, שהעדיפויות שלו הן חלוץ ובלם שמאלי.

סילבה כן היה מטרה ב-2022, כאשר צ’אבי ביקש אותו באופן ספציפי. באותה תקופה, כאשר מנצ’סטר יונייטד גילתה עניין בפרנקי דה יונג, סילבה הצהיר כי ידחוף למעבר וכי פפ ייכנע לכך. זה לא קרה. ב-2023 נוצרה הזדמנות נוספת, אך מי שהצטרף לבסוף היה אילקאי גונדואן.

