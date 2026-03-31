ברצלונה החליטה: ברנרדו סילבה לא בתוכניות

ברצלונה אינה מתכננת לצרף את הקשר הפורטוגלי ברנרדו סילבה בקיץ הקרוב, זאת למרות שחוזהו במנצ’סטר סיטי מסתיים ולמרות רצונו המוצהר לשחק במועדון הקטלוני.

תוכניות הרכש של ברצלונה הולכות בכיוון הפוך מהחתמת הקשר, מכמה סיבות. המרכזית שבהן היא שההזדמנות לצרפו כבר חלפה לפני מספר שנים. “הזמן שלו עבר”, אמר גורם במועדון ל’מונדו דפורטיבו’.

עודף שחקנים בעמדה שלו

ברנרדו סילבה, בן 31 (יחגוג 32 באוגוסט), מסיים חוזה בסיטי בסיום העונה, אך לא גילו ולא יכולתו הנוכחית הופכים אותו למטרה מועדפת עבור ברצלונה של האנזי פליק, שלרשותה כבר יש יותר ממספיק שחקנים בעמדות שבהן הפורטוגלי משחק.

ברנרדו סילבה (IMAGO)

למרות הקשר הטוב של סוכנו, ז’ורז’ה מנדש, עם ברצלונה, הוא אינו מהווה יעד עבור המועדון, שהעדיפויות שלו הן חלוץ ובלם שמאלי.

סילבה כן היה מטרה ב-2022, כאשר צ’אבי ביקש אותו באופן ספציפי. באותה תקופה, כאשר מנצ’סטר יונייטד גילתה עניין בפרנקי דה יונג, סילבה הצהיר כי ידחוף למעבר וכי פפ ייכנע לכך. זה לא קרה. ב-2023 נוצרה הזדמנות נוספת, אך מי שהצטרף לבסוף היה אילקאי גונדואן.