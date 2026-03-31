ג'אני אינפנטינו: איראן צריכה להשתתף במונדיאל

נשיא פיפ״א, ג’אני אינפנטינו, הבהיר כי מבחינתו אין כל ספק: איראן צריכה להשתתף במונדיאל הקרוב שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. בריאיון לערוץ המקסיקני N+ Univision אמר: “אנחנו רוצים שאיראן תשחק, ואיראן תשחק במונדיאל. אין תוכנית ב’, ג’ או ד’, יש רק תוכנית א’”.

דבריו מגיעים על רקע המתיחות הביטחונית במזרח התיכון והעימות המתמשך מול ארצות הברית וישראל, אשר מסבכים את השתתפותה של הנבחרת האיראנית בטורניר. למרות זאת, אינפנטינו הדגיש כי מבחינת פיפ״א, יש רצון ברור לראות את איראן על הבמה הגדולה ביותר של הכדורגל העולמי.

לפי הדיווחים, הנבחרת האיראנית אינה מעוניינת לשחק את שלושת משחקי שלב הבתים שלה בארצות הברית כפי שתוכנן, ומעדיפה להעבירם למקסיקו. נשיא מקסיקו כבר הבהיר כי המדינה פתוחה לארח את המשחקים, אך בשלב זה לא ברור האם פיפ״א תוכל או תרצה לאשר את הבקשה.

אינפנטינו התייחס גם למשמעות הרחבה של הנבחרת עבור אזרחיה: “איראן מייצגת את העם שלה, גם את אלו שחיים באיראן וגם את אלו שחיים מחוצה לה”. לדבריו, הארגון פועל כדי לאפשר לאיראנים להשתתף בטורניר “בתנאים הטובים ביותר האפשריים”, אך הודה: “המצב מורכב מאוד”.

איראן רוצה לשחק, אבל לא בארה״ב

במקביל, נשיא ההתאחדות האיראנית, מהדי טאג’, הבהיר לאחרונה כי הנבחרת אינה מחרימה את המונדיאל עצמו, אך כן את האפשרות לשחק בארצות הברית. לדבריו, מדובר בעמדה עקרונית על רקע ההסלמה האחרונה באזור, כאשר מאז סוף פברואר מתנהלים חילופי תקיפות בין הצדדים.

גם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לנושא בעבר וטען כי הגעת הנבחרת האיראנית למדינה תהיה “לא מתאימה מבחינת חייהם ובטיחותם”.

למרות כל זאת, בפיפ״א ממשיכים לדחוף לקיום התוכנית המקורית. אינפנטינו חזר והדגיש כי מבחינתו אין חלופה: “יש רק תוכנית א’”. כעת נותר לראות האם הארגון יצליח למצוא פתרון שיאפשר לאיראן להשתתף, מבלי להעמיק את המחלוקות הפוליטיות סביב הטורניר. בפן הספורטיבי, איראן צפויה לפגוש בשלב הבתים את בלגיה, ניו זילנד ומצרים, אך נכון לעכשיו, השאלה המרכזית נותרה היכן בדיוק ייערכו המשחקים הללו.