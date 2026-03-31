קפטן זמביה לפני ארגנטינה: רונאלדו טוב ממסי

קפטן נבחרת זמביה, פאשן סקאלה, הגיע למתחם ההתאחדות הארגנטינאית ושיתף בהתרגשות הגדולה שלו לקראת המשחק מול אלופת העולם. “אני מקווה שיהיו בערך 50,000 אנשים באצטדיון”, אמר, ולא הסתיר את התחושות לקראת ההתמודדות בלה בומבונרה.

בריאיון ל’אולה’, סקאלה סיפר עד כמה הרגע הזה מיוחד עבורו: “דמיינתי לשחק נגד ארגנטינה אלף פעמים. תמיד ראיתי את זה בדמיון שלי”. החלוץ הזמבי דיבר בחיוך וללא היסוס על ההזדמנות ההיסטורית: עבורו, ועבור מדינתו, מדובר באירוע יוצא דופן. גם המסגרת מוסיפה להתרגשות, משחק הכנה לפני המונדיאל, ועוד מול אלופת העולם. “זה הולך להיות משחק גדול, מאוד מעניין. אני מאוד מתרגש, וגם הקבוצה”, הוסיף בהתלהבות.

הבחירה הבלונדינית בשיערו לא נעלמה מעיני הסובבים והזכירה מיד את דייגו ארמנדו מראדונה, עם המראה האייקוני מ-1995 כשחזר לבוקה ג’וניורס. סקאלה התייחס לכך בחיוך: “אני מכיר אותו כמובן, אבל לא ידעתי שהוא עשה את זה לפני”. לאחר מכן הוסיף משפט ששילב כבוד והומור: “זה רק מראה שההיסטוריה חוזרת על עצמה”. בנוסף, הבהיר כי הוא מכיר היטב את הכדורגל הארגנטינאי: “אני מכיר את בוקה, ריבר וראסינג”, וגם התייחס למונדיאל 2022: “צפיתי בו, זה היה נהדר”.

האווירה שמצפה להם כבר ברורה לו: “אני יודע שכדורגל זו תשוקה אדירה כאן. אני מקווה שיהיו בערך 50,000 אנשים באצטדיון”. סקאלה מבין היטב מה המשמעות של לשחק בארגנטינה, ומגיע עם שילוב של הערכה, ציפייה ורצון אמיתי להתחרות. מבחינתו, וגם עבור רבים מחבריו לנבחרת זמביה, המפגש מול הנבחרת של ליונל סקאלוני הוא הרבה מעבר לעוד משחק.

כריסטיאנו או מסי?

גם הוויכוח הישן על השחקן הטוב בעולם לא פסח עליו, וסקאלה לא התחמק. למרות שהוא נמצא בארגנטינה, הוא היה חד וברור: “לדעתי הכנה, כריסטיאנו רונאלדו טוב יותר ממסי”. לדבריו, ייתכן שהעובדה שהוא משחק בליגה הסעודית, כמו CR7, משפיעה במידה מסוימת, אך הוא לא נמנע גם מלהחמיא לפרעוש: “הוא אחד השחקנים הטובים בהיסטוריה, אני מכבד אותו מאוד על מה שעשה בכדורגל. יש לו השפעה עצומה על צעירים, אפילו באפריקה”. למרות זאת, עמדתו לא השתנתה: “אני בארגנטינה, מאוד שמח להיות כאן, אבל אני בהחלט מעדיף את כריסטיאנו”.