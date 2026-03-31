06.04.2026 שעה 03:32
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

יובאנוביץ' בארץ, אדם גרימברג בדרך לדרכון רומני

הסרבי הגיע לישראל אחרי למעלה מחודש ושב להתאמן, בהמשך יצטרפו שאר הזרים ורק בסוף השבוע לבכר יהיה סגל מלא. כוכב הנוער בתוכניות לקבוצה הבוגרת

אדם גרימברג (יונתן גינזבורג)
אחרי למעלה מחודש, חלוץ מכבי חיפה ג'ורג'ה יובאנוביץ' נחת בארץ ונטל חלק באימון הקבוצה. הסרבי, שלא ימשיך בעונה הבאה, הוא הזר השלישי שנחת השבוע אחרי יילה בטאיי ומנואל בנסון, כאשר שני האחרונים חזרו מחופשה שלקחו.

עד מחר (רביעי) אמורים לחזור בזה אחרי זה שאר השחקנים שיצאו לחופשות והם טריבונטה סטיוארט, שעל פי המסתמן גם לא ימשיך בעונה הבאה ויימכר לקבוצה אחרת, ופיטר אגבה שנכון להיום תלוי יותר במצבת הקשרים שתהיה לקבוצה ולא מהנמנע שיושאל.

רק בסוף השבוע אמור להיות לברק בכר סגל מלא לחלוטין שכולל גם את עלי מוחמד שאמור לחזור היום או מחר ואת שחקני הנבחרות השונות עבדולאי סק, קנג'י גורה וליסב עיסאת. היום הקבוצה אמורה לקיים משחק אימון פנימי בין שאר שחקני הסגל כפי שנהגה לעשות בשבועות האחרונים.

אדם גרימברג בתוכניות לבוגרת

אחד השחקנים הצעירים שהוקפצו לאימוני הקבוצה הבוגרת ושיש מחשבה לשתף אותו כבר העונה במשחקי הקבוצה הוא חלוץ קבוצת הנוער המצטיין אדם גרימברג שנמצא גם בתוכניות לעונה הבאה. מדובר בכישרון הכי גדול במחלקת הנוער כאשר קבוצות מאירופה כבר עוקבות אחריו.

החלוץ הצעיר מחזיק בחוזה עד תום העונה הבאה במועדון והוא בתהליך להוציא דרכון רומני. לדעת הרבה אנשים במועדון, לא צמח חלוץ מטרה עם יכולת אישית ונתונים כמו שיש לכישרון, מדובר בשחקן 1.90 מ' בגיל 16.5 ומשחק בנבחרת עד גיל 19. גרימברג במהלך הקמפיין של קבוצת הנוער המוצלח בליגת האלופות כבש מול אוסטריה וינה ומול נאנט, ובישל לליאם קרגולה בניצחון מול ברצלונה.

הודעת מכבי חיפה בנוגע למשחק הקרוב

מכבי חיפה עדכנה בערוציה הרשמיים: “תקופה מורכבת ולא פשוטה עוברת על כולנו. לאחר יותר מחודש ללא משחקים, ביום שני (06.04), נחזור סוף סוף לדשא במשחק חוץ מול הפועל תל אביב. לצערנו, בשלב זה עדיין ללא קהל.

“המשחק, במסגרת המחזור ה-25 של ליגת ווינר, יתקיים באצטדיון בלומפילד ובהתאם להנחיות פיקוד העורף. כזכור, המשחק היה אמור להיערך בתחילת חודש מרץ ונדחה למועד זה.

“נבקש לעדכן כי הכרטיסים שנרכשו למשחק יהיו תקפים למשחק החוץ מול הפועל תל אביב במסגרת הפלייאוף העליון. במידה וגם משחק הפלייאוף יתקיים ללא קהל, אוהדים אשר רכשו כרטיס יהיו זכאים להחזר כספי מלא, אשר יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה ההזמנה. בנוסף, אוהדים שרכשו כרטיס למועד המקורי ואינם יכולים לממשו במועד החדש, יהיו זכאים לזיכוי מלא. אנו מודים לעמותת היציע הצפוני על שיתוף הפעולה”.

