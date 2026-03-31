פרשת ריגול: חייל איטלקי צילם את אימון בוסניה

ימים מתוחים במיוחד עוברים על נבחרות בוסניה והרצגובינה ואיטליה לקראת המפגש המסקרן ביניהן בזניצה, במסגרת הקרב על הכרטיס למונדיאל היום (שלישי, 21:45). אך מעבר למתח המקצועי, תקרית יוצאת דופן הצליחה להסעיר את עולם הכדורגל האירופי.

על פי הדיווח של העיתונאי אנדין צ’אושביץ’ מאתר "ספורטספורט", חייל איטלקי מכוח האיחוד האירופי (EUFOR) נתפס כשהוא מצלם את אימון נבחרת בוסניה במתחם האימונים בבוטמיר, סמוך לסרייבו. המקרה עורר חשד מיידי בקרב אנשי האבטחה של ההתאחדות המקומית, שהרחיקו אותו מהמקום.

האימון עצמו היה פתוח לתקשורת למשך 15 דקות בלבד, אך לאחר סיום פרק הזמן הזה הבחינו אנשי הצוות בדמות חשודה שממשיכה לתעד את המתרחש. החייל, שלבש פארקה צבאית ומכנסיים קצרים, נשא תג איטלקי על כתפו, פרט שהגביר עוד יותר את החשדות.

יש לציין כי מתחם האימונים בבוטמיר אינו מבודד לחלוטין, בניגוד למתקנים של נבחרות גדולות אחרות, דבר שאפשר את הגישה היחסית הקלה לאזור. בהתאחדות הבוסנית כבר הבהירו כי בעקבות האירוע צפויים שינויים באמצעי האבטחה במקום.

תגובה רשמית: באיטליה מכחישים כל קשר

בעקבות האירוע, התאחדות הכדורגל של בוסניה והרצגובינה הגישה תלונה רשמית לכוחות EUFOR הפועלים במדינה. מנגד, באיטליה מיהרו להדוף את הטענות וטענו כי לא מדובר בשליח מטעם ההתאחדות האיטלקית או הצוות המקצועי של המאמן ג’נארו גאטוזו.

לפי ההסבר האיטלקי, בסיס הפיקוד של EUFOR ממוקם בסמוך למתחם האימונים בבוטמיר, לצד מפקדת נאט"ו והכוחות הרב-לאומיים, הכוללים גם אנשי קרביניירי איטלקים. לכן, ייתכן שמדובר ביוזמה אישית של החייל ולא בפעולה מתוכננת.