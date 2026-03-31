יום שלישי, 31.03.2026 שעה 06:54
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
68%7983-858075בוסטון סלטיקס
64%8185-862775ניו יורק ניקס
61%8644-891975קליבלנד קאבלירס
57%8846-898076אטלנטה הוקס
56%8440-858675טורונטו ראפטורס
54%8818-877176פילדלפיה 76'
53%8305-832072אורלנדו מג'יק
53%8465-884376שארלוט הורנטס
48%9100-918877מיאמי היט
41%8598-813074מילווקי באקס
41%9164-885976שיקגו בולס
25%8654-802375ברוקלין נטס
24%9107-844875אינדיאנה פייסרס
23%8991-822273וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8088-879875אוקלהומה ת'אנדר
77%8094-871773סן אנטוניו ספרס
64%8939-927777דנבר נאגטס
64%8182-852874יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8726-895176מינסוטה טימברוולבס
57%8183-837474פיניקס סאנס
53%8236-837574לוס אנג'לס קליפרס
50%8720-875876גולדן סטייט ווריורס
49%8844-879976פורטלנד בלייזרס
35%8835-850875דאלאס מאבריקס
34%8849-852874ניו אורלינס פליקנס
30%9135-873976ממפיס גריזליס
28%9528-897476יוטה ג'אז
26%9189-843776סקרמנטו קינגס

אייבי שוחרר משיקגו עקב התבטאויות הומופוביות

חריג: השחקן יצא נגד חודש הגאווה בליגה, הבולס חתכו אותו והוא עלה ללייב מדאיג: "מדבר על ישו וקוראים לי משוגע". ומה אמר על לברון, סטף וג'ורדן?

ג'יידן אייבי (רויטרס)
ג'יידן אייבי (רויטרס)

טלטלה חריגה בליגת ה-NBA: שיקגו בולס הודיעה על שחרורו של הגארד ג'יידן אייבי, זאת על רקע התבטאויות פומביות שלו נגד קידום "חודש הגאווה" בליגה. אייבי, שהתבטא בימים האחרונים ברשתות החברתיות, אמר בין היתר: "הם מכריזים על חודש הגאווה ב-NBA, הם מזמינים את העולם להצטרף לחגיגת חטא. הם מפרסמים זאת בשלטי חוצות וברחובות, חוסר צדק”.

הדברים עוררו סערה בארה"ב, ובצל הביקורת, הבולס החליטו לסיים את דרכו במועדון רשמית. זמן קצר לאחר ההודעה, אייבי עלה לשידור חי באינסטגרם וסיפק תגובה אמוציונלית במיוחד: "כל מה שאני מטיף עליו זה ישו המשיח, ובגלל זה שחררו אותי. אומרים שאני משוגע, אבל אלוהים נותן לדברים לקרות מסיבה”.

השחקן המשיך והסביר כי בעבר רדף אחרי הצלחה חומרית: "כשהגעתי לליגה רציתי אליפויות, כסף, מכוניות, עד שאלוהים פתח לי את העיניים. מה הטעם להרוויח את העולם ולאבד את הנשמה? אני בטוח שכל קבוצה תגיד, 'הוא דתי מדי בשבילנו'. ינסו להשתיק אותי, אבל אני אמשיך לדבר את האמת."

ג'יידן אייבי (רויטרס)

מתקפה על כוכבי הליגה

בדבריו הזכיר אייבי גם כוכבים גדולים בליגה, ביניהם סטפן קרי, לברון ג'יימס ו-מייקל ג'ורדן: "כל הטבעות שלהם, זה לא ישנה ביום הדין אם הם לא מכירים את ישו. זה לא יעזור לנסות לזכות באליפויות בלי ללכת בדרך של האל”. לקראת סיום השידור, שנקטע כאשר דיילת ביקשה ממנו להפסיק להשתמש בטלפון הנייד.

אייבי סיכם:  "שישו יברך אתכם, גם החוטאים הגדולים ביותר יכולים להינצל”. הפרשה ממשיכה לעורר הדים ברחבי ה-NBA, סביב השאלה על גבולות חופש הביטוי של שחקנים מול הערכים והמסרים שהליגה מבקשת לקדם.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
