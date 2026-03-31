אייבי שוחרר משיקגו עקב התבטאויות הומופוביות

טלטלה חריגה בליגת ה-NBA: שיקגו בולס הודיעה על שחרורו של הגארד ג'יידן אייבי, זאת על רקע התבטאויות פומביות שלו נגד קידום "חודש הגאווה" בליגה. אייבי, שהתבטא בימים האחרונים ברשתות החברתיות, אמר בין היתר: "הם מכריזים על חודש הגאווה ב-NBA, הם מזמינים את העולם להצטרף לחגיגת חטא. הם מפרסמים זאת בשלטי חוצות וברחובות, חוסר צדק”.

הדברים עוררו סערה בארה"ב, ובצל הביקורת, הבולס החליטו לסיים את דרכו במועדון רשמית. זמן קצר לאחר ההודעה, אייבי עלה לשידור חי באינסטגרם וסיפק תגובה אמוציונלית במיוחד: "כל מה שאני מטיף עליו זה ישו המשיח, ובגלל זה שחררו אותי. אומרים שאני משוגע, אבל אלוהים נותן לדברים לקרות מסיבה”.

השחקן המשיך והסביר כי בעבר רדף אחרי הצלחה חומרית: "כשהגעתי לליגה רציתי אליפויות, כסף, מכוניות, עד שאלוהים פתח לי את העיניים. מה הטעם להרוויח את העולם ולאבד את הנשמה? אני בטוח שכל קבוצה תגיד, 'הוא דתי מדי בשבילנו'. ינסו להשתיק אותי, אבל אני אמשיך לדבר את האמת."

ג'יידן אייבי (רויטרס)

מתקפה על כוכבי הליגה

בדבריו הזכיר אייבי גם כוכבים גדולים בליגה, ביניהם סטפן קרי, לברון ג'יימס ו-מייקל ג'ורדן: "כל הטבעות שלהם, זה לא ישנה ביום הדין אם הם לא מכירים את ישו. זה לא יעזור לנסות לזכות באליפויות בלי ללכת בדרך של האל”. לקראת סיום השידור, שנקטע כאשר דיילת ביקשה ממנו להפסיק להשתמש בטלפון הנייד.

אייבי סיכם: "שישו יברך אתכם, גם החוטאים הגדולים ביותר יכולים להינצל”. הפרשה ממשיכה לעורר הדים ברחבי ה-NBA, סביב השאלה על גבולות חופש הביטוי של שחקנים מול הערכים והמסרים שהליגה מבקשת לקדם.