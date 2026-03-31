יום שלישי, 31.03.2026 שעה 06:54
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
68%7983-858075בוסטון סלטיקס
64%8185-862775ניו יורק ניקס
61%8644-891975קליבלנד קאבלירס
57%8846-898076אטלנטה הוקס
56%8440-858675טורונטו ראפטורס
54%8818-877176פילדלפיה 76'
53%8305-832072אורלנדו מג'יק
53%8465-884376שארלוט הורנטס
48%9100-918877מיאמי היט
41%8598-813074מילווקי באקס
41%9164-885976שיקגו בולס
25%8654-802375ברוקלין נטס
24%9107-844875אינדיאנה פייסרס
23%8991-822273וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8088-879875אוקלהומה ת'אנדר
77%8094-871773סן אנטוניו ספרס
64%8939-927777דנבר נאגטס
64%8182-852874יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8726-895176מינסוטה טימברוולבס
57%8183-837474פיניקס סאנס
53%8236-837574לוס אנג'לס קליפרס
50%8720-875876גולדן סטייט ווריורס
49%8844-879976פורטלנד בלייזרס
35%8835-850875דאלאס מאבריקס
34%8849-852874ניו אורלינס פליקנס
30%9135-873976ממפיס גריזליס
28%9528-897476יוטה ג'אז
26%9189-843776סקרמנטו קינגס

MVP? ניצחון 9 ברצף לספרס, 41 נק' לוומבניאמה

החייזר הצרפתי היה אדיר והוסיף 16 ריב', 4 אס', 3 חסימות וחטיפה אחת ב-114:129 על שיקגו. 36 נק' לבוקר בניצחון של פיניקס, בוסטון נכנעה לאטלנטה

הספסל של סן אנטוניו נהנה (רויטרס)
הספסל של סן אנטוניו נהנה (רויטרס)

פלייאוף ה-NBA, וגם משחקי הפליי-אין, ממש מעבר לפינה כאשר נותרו לקבוצות פחות או יותר כ-10 משחקים לסיום העונה הסדירה, וכל משחק חשוב. גם הלילה (בין שני לשלישי) שוחקו לא מעט משחקים מסביב לארצות הברית בליגה הטובה בעולם.

מיאמי היט (40:36) – פילדלפיה (41:34) 109:119

משחק שני ברציפות שהשלישייה של פילי משחקת ומשחק שני ששלושת הכוכבים נראים טוב, אבל הפעם זה לא הספיק בדרבי של פלורידה. ג’ואל אמביד, טייריס מקסי ופול ג’ורג’ קלעו 26, 23 ו-19 נק’ בהתאמה, רק שטיילר הירו קלע 30 בצד השני, באם אדבאיו הוסיף 23 נק’ ו-16 ריב’ והחבורה של אריק ספולסטרה שבה למסלול ועצרה את הסיקרס במאבק ישיר בין שתי קבוצות שבמקומות לפליי-אין.

טיילר הירו מאושר (רויטרס)טיילר הירו מאושר (רויטרס)

אטלנטה הוקס (43:33) – בוסטון סלטיקס (50:25) 102:112

במשחק הקודם ג’ייסון טייטום היה נהדר עם 32 נק’, אבל כנראה שלשחק לילה אחרי לילה זה עדיין קשוח בשבילו והירוקים העדיפו שינוח, אז הם נכנעו להוקס שברחו למקום השביעי. ג’יילן בראון אמנם כמו בכל העונה היה שם ללא חברו עם 29 נק’, 10 רבי’ ו-9 אס’, אבל שישה שחקנים של היריבה קלעו בספרות כפולות ומעל כולם ג’יילן ג’ונסון עם 20 נק’ ו-12 ריב’, ואונייקה אוקונגוו עם 20 נק’ ו-10 ריב’.

גג'יילן ג'ונסון מול ג'יילן בראון (רויטרס)

ממפיס גריזליס (25:50) – פיניקס סאנס (42:33) 131:105

לקבוצה אחת היה על מה לשחק במפגש הזה וראו זאת מההתחלה. הקבוצה מאריזונה אורבת ליוסטון במקום השישי ודווין בוקר הוביל אותה לניצחון עם הופעה ענקית של 36 נקודות, כשג’יילן גרין הוסיף 21 נק’ משלו אצל המנצחת. מהצד השני, המארחת כבר ללא סיכוי להגיע לפלייאוף ושבה להפסיד, טיילר בורטון קלע 17 נקודות.

דווין בוקר (רויטרס)דווין בוקר (רויטרס)

סן אנטוניו ספרס (57:18) – שיקגו בולס (29:46) 114:129

ייתכן וראינו את משחק ההכתרה של ויקטור וומבניאמה ל-MVP, אבל את זה רק הזמן יגיד. הקבוצה מטקסס אספה ניצחון תשיעי ברציפות ולא מוותרת לאוקלהומה במאבק על הפסגה, הצרפתי האדיר התפוצץ עם 41 נק’, 16 ריב’, 4 אס’, חטיפה אחת ו-3 חסימות, סטפון קאסל תרם 21 נק’ ו-10 אס’ משלו. טריי ג’ונס קלע 23 נק’ אצל המפסידה.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

דאלאס מאבריקס (24:51) – מינסוטה (46:29) 124:94

מצבו של אנתוני אדוארדס התבהר לקראת המשחק כשנרשם שהוא “בספק”, ולבסוף הכוכב שיחק, אך לא עלה בחמישייה. ב-17 דקות מהספסל הגארד רשם 17 נקודות ועזר להחזיר את הקבוצה שלו למסלול, כשהיא נלחמת על המקום השלישי. 24 נקודות של ג’וליוס רנדל וטריפל דאבל גדול של איו דוסונמו עם 18 נק’, 15 ריב’ ו-12 אס’ עשו את העבודה. דאלאס ממשיכה במסע שלה לקבל בחירת דראפט גבוהה וראתה את דניאל גאפורד קולע 21 נק’, כשקופר פלאג הסתפק רק ב-12.

אנתוני אדוארדס מול קליי תומפסון (רויטרס)אנתוני אדוארדס מול קליי תומפסון (רויטרס)

יוטה ג’אז (21:55) – קליבלנד קאבלירס (47:28) 122:113

ניצחון שני ברציפות לקאבס שממשיכים במסע שלהם לפלייאוף, כשהם כעת רחוקים רק שלושה משחקים מבוסטון שבמקום השני. מנגד, יוטה אמנם נתנה פייט, אך לבסוף רשמה הפסד שישי ברצף ואין ספק שזה מעודד את הבעלים, כשהקבוצה רחוקה גם היא רק שלושה משחקים מהיריבה שלה, אבל במקרה שלה זו סקרמנטו שאחרונה במערב, ברצון לקבל בחירת דראפט גבוהה. איוון מובלי ודונובן מיצ’ל להטו עם 34 נק’ כל אחד, הראשון אף הוסיף 17 ריב’. 13 נק’ ו-14 אס’ לג’יימס הארדן. בצד השני, כל החמישייה קלעה בספרות כפולות, מה שלא הספיק.

איוון מובלי שמח (רויטרס)איוון מובלי שמח (רויטרס)
