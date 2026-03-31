קידום לגמר? ניצחון אדיר לאוקלהומה על דטרויט

פלייאוף ה-NBA, וגם משחקי הפליי-אין, ממש מעבר לפינה כאשר נותרו לקבוצות פחות או יותר כ-10 משחקים לסיום העונה הסדירה, וכל משחק חשוב. גם הלילה (בין שני לשלישי) שוחקו לא מעט משחקים מסביב לארצות הברית בליגה הטובה בעולם.

אוקלהומה סיטי (60:16) – דטרויט פיסטונס (54:21) 110:114

ייתכן שראינו פרומו לקראת הגמר, ואם כן אז איזה גמר מחכה לנו. קרב המוליכות הלך לאלופה אחרי מותחן גדול שנגמר רק בהארכה, הודות לעוד משחק ענק מבית היוצר של שיי גילג’ס אלכסנדר עם 47 נקודות. הפיסטונס נתנו פייט ללא קייד קנינגהאם וגם ללא ג’יילן דורן, שני האולסטארים שלהם, אבל לבסוף נכנעו אחרי שני ניצחונות רצופים.

לוס אנג’לס לייקרס (49:26) – וושינגטון (17:58) 101:120

הקבוצה מ-LA בהתחשב ביריבה נתנה ללוקה דונצ’יץ’ לנוח ובכל זאת שייטה לניצחון, כשלברון ג’יימס היה שם עם טריפל דאבל גדול של 21 נק’, 10 ריב’ ו-12 אס’, כשאוסטין ריבס הוסיף 19 נק’ ו-9 אס’ בדרך לניצחון שלישי ברציפות וצעד נוסף למקום השלישי במערב. החבורה מ-DC עשתה את ההפך לגמרי עם הפסד שלישי ברציפות, והיא השוותה את המאזן שלה לרעה לזה של הפייסרס, במקום האחרון במערב.

מיאמי היט (40:36) – פילדלפיה (41:34) 109:119

משחק שני ברציפות שהשלישייה של פילי משחקת ומשחק שני ששלושת הכוכבים נראים טוב, אבל הפעם זה לא הספיק בדרבי של פלורידה. ג’ואל אמביד, טייריס מקסי ופול ג’ורג’ קלעו 26, 23 ו-19 נק’ בהתאמה, רק שטיילר הירו קלע 30 בצד השני, באם אדבאיו הוסיף 23 נק’ ו-16 ריב’ והחבורה של אריק ספולסטרה שבה למסלול ועצרה את הסיקרס במאבק ישיר בין שתי קבוצות שבמקומות לפליי-אין.

אטלנטה הוקס (43:33) – בוסטון סלטיקס (50:25) 102:112

במשחק הקודם ג’ייסון טייטום היה נהדר עם 32 נק’, אבל כנראה שלשחק לילה אחרי לילה זה עדיין קשוח בשבילו והירוקים העדיפו שינוח, אז הם נכנעו להוקס שברחו למקום השביעי. ג’יילן בראון אמנם כמו בכל העונה היה שם ללא חברו עם 29 נק’, 10 רבי’ ו-9 אס’, אבל שישה שחקנים של היריבה קלעו בספרות כפולות ומעל כולם ג’יילן ג’ונסון עם 20 נק’ ו-12 ריב’, ואונייקה אוקונגוו עם 20 נק’ ו-10 ריב’.

ממפיס גריזליס (25:50) – פיניקס סאנס (42:33) 131:105

לקבוצה אחת היה על מה לשחק במפגש הזה וראו זאת מההתחלה. הקבוצה מאריזונה אורבת ליוסטון במקום השישי ודווין בוקר הוביל אותה לניצחון עם הופעה ענקית של 36 נקודות, כשג’יילן גרין הוסיף 21 נק’ משלו אצל המנצחת. מהצד השני, המארחת כבר ללא סיכוי להגיע לפלייאוף ושבה להפסיד, טיילר בורטון קלע 17 נקודות.

סן אנטוניו ספרס (57:18) – שיקגו בולס (29:46) 114:129

ויקטור וומבניאמה עשה צעד גדול מבחינתו ל-MVP, אבל לצערו שיי עלה לאחר מכן ועשה את אותו הדבר. הקבוצה מטקסס אספה ניצחון תשיעי ברציפות ולא מוותרת לאוקלהומה במאבק על הפסגה, הצרפתי האדיר התפוצץ עם 41 נק’, 16 ריב’, 4 אס’, חטיפה אחת ו-3 חסימות, סטפון קאסל תרם 21 נק’ ו-10 אס’ משלו. טריי ג’ונס קלע 23 נק’ אצל המפסידה. אגב, וומבי רשם היסטוריה כשהפך לשחקן המהיר ביותר לרשום טריפל דאבל, כשהגיע ל-10 נק’ ו-10 ריב’ כבר אחרי 8 דקות.

דאלאס מאבריקס (24:51) – מינסוטה (46:29) 124:94

מצבו של אנתוני אדוארדס התבהר לקראת המשחק כשנרשם שהוא “בספק”, ולבסוף הכוכב שיחק, אך לא עלה בחמישייה. ב-17 דקות מהספסל הגארד רשם 17 נקודות ועזר להחזיר את הקבוצה שלו למסלול, כשהיא נלחמת על המקום השלישי. 24 נקודות של ג’וליוס רנדל וטריפל דאבל גדול של איו דוסונמו עם 18 נק’, 15 ריב’ ו-12 אס’ עשו את העבודה. דאלאס ממשיכה במסע שלה לקבל בחירת דראפט גבוהה וראתה את דניאל גאפורד קולע 21 נק’, כשקופר פלאג הסתפק רק ב-12.

יוטה ג’אז (21:55) – קליבלנד קאבלירס (47:28) 122:113

ניצחון שני ברציפות לקאבס שממשיכים במסע שלהם לפלייאוף, כשהם כעת רחוקים רק שלושה משחקים מבוסטון שבמקום השני. מנגד, יוטה אמנם נתנה פייט, אך לבסוף רשמה הפסד שישי ברצף ואין ספק שזה מעודד את הבעלים, כשהקבוצה רחוקה גם היא רק שלושה משחקים מהיריבה שלה, אבל במקרה שלה זו סקרמנטו שאחרונה במערב, ברצון לקבל בחירת דראפט גבוהה. איוון מובלי ודונובן מיצ’ל להטו עם 34 נק’ כל אחד, הראשון אף הוסיף 17 ריב’. 13 נק’ ו-14 אס’ לג’יימס הארדן. בצד השני, כל החמישייה קלעה בספרות כפולות, מה שלא הספיק.