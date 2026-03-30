סינר וסבלנקה השלימו דאבל היסטורי במיאמי

טורניר המאסטרס במיאמי לשנת 2026 הגיע לסיומו עם היסטוריה משולשת וחסרת תקדים. יאניק סינר, ארינה סבלנקה וצמד זוגות הנשים טיילור טאונסנד וקטרינה סיניאקובה, הוכתרו לאלופים והשלימו כולם את הסאנשיין דאבל היוקרתי, זכייה רצופה בטורנירי אינדיאן וולס ומיאמי באותה השנה. זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה אלופי היחידים בגברים ובנשים, יחד עם אלופות הזוגות, משלימים את ההישג הנדיר באותה עונה, מה שמדגיש את השליטה המוחלטת שלהם בעונת המגרשים הקשים בארצות הברית.

בסבב הנשים, המדורגת ראשונה בעולם ארינה סבלנקה הוכיחה שוב מדוע היא נמצאת בפסגה. הבלארוסית בת ה-27, שחווה שנה נפלאה גם מחוץ למגרש עם אירוסיה לבן זוגה, הגנה בהצלחה על תוארה במיאמי לאחר שגברה בגמר מותח בן שלוש מערכות על התקווה המקומית, קוקו גוף. הניצחון שיפר את מאזן הראש בראש של סבלנקה מול גוף ל-6:7. בדרכה לגמר, סבלנקה הפגינה דומיננטיות מוחלטת ולא שמטה אף מערכה, כולל ניצחון מרשים בחצי הגמר על המדורגת שנייה, ילנה ריבאקינה, בתוצאה 4:6, 3:6. בעקבות הזכייה, סבלנקה פתחה פער עצום של כ-3,000 נקודות דירוג משאר השחקניות בסבב, כשהיא רושמת את השבוע ה-84 שלה בפסגה.

סבלנקה וגוף משחקות, מגיבות וחוגגות בגמר. (אימאגו)

השליטה של יאניק סינר בסבב הגברים הייתה מרשימה לא פחות. הכוכב האיטלקי הפך לגבר הראשון מאז רוג'ר פדרר ב-2017 שמשלים את הסאנשיין דאבל, והוא עשה זאת בסטייל כשהוא לא שומט אפילו מערכה אחת לאורך שני הטורנירים. סינר הציג שיפור אדיר במשחק ההגשה שלו, עם ממוצע של 11.7 אייסים למשחק ו-86 אחוזי הצלחה בנקודות מההגשה הראשונה במיאמי. בדרכו לתואר גבר סינר על ארבעה מדורגים בטופ 30, ביניהם אלכסנדר זברב, והוכיח כי הוא מוכן להסתער על המקום הראשון בעולם לקראת טורניר מונטה קרלו.

בעוד האלופים חגגו, מספר כוכבים בולטים חוו אכזבות קשות בטורניר. קרלוס אלקרס הספרדי, שהגיע לארצות הברית לאחר פתיחת עונה חלומית שכללה זכיות באליפות אוסטרליה הפתוחה ובדוחא ורצף של 16 ניצחונות, נראה תשוש מנטלית והודח כבר בסיבוב השלישי. גם דנייל מדבדב סיים את דרכו בסיבוב השלישי. אצל הנשים, איגה שוויונטק רשמה הפסד נדיר בסיבוב הפתיחה, לראשונה מאז 2021, ונעמי אוסקה אף העלתה ספקות לגבי עתידה בטניס לאחר שהופתעה בסיבוב הראשון על ידי שחקנית מהמוקדמות.

לצד האכזבות, הטורניר האיר פנים למספר שחקנים שרשמו פריצות דרך משמעותיות. ייז'י להצ'קה הצ'כי העפיל לגמר מאסטרס 1000 ראשון בקריירה, תוך שהוא מדיח את טיילור פריץ ושומר על הגשותיו ללא שבירה לאורך כל הטורניר עד למשחק הגמר. ארתור פיס הצרפתי רשם קאמבק מרגש והגיע לחצי הגמר לאחר היעדרות של שמונה חודשים עקב פציעה בגב. בנוסף, הטורניר סיפק תקווה לטניס הספרדי עם הופעות טובות של הכישרונות הצעירים רפאל ג'ודאר ומרטין לנדלוסה.

יאניק סינר בפעולה בגמר. (אימאגו)

עבור קוקו גוף, ההגעה לגמר במיאמי הייתה הישג יוצא דופן בפני עצמו. הטניסאית המקומית מפלורידה שקלה לפרוש מהטורניר בשל פציעה ביד שאילצה אותה לפרוש במהלך אינדיאן וולס, אך הפגינה נחישות ואתלטיות מרשימה, מחצה את קרולינה מוחובה, והייתה היחידה שלקחה מערכה מסבלנקה לאורך כל הטורניר. כעת, עולם הטניס נפרד מהמגרשים הקשים בארצות הברית ועובר לעונת החימר האירופית.