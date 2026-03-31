06.04.2026 שעה 06:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
 בית עליון 
762638-326139עירוני ר"ג
612668-282639הפועל ראשל"צ
592329-267936מכבי בנות אשדוד
512719-260737מכבי חיפה
502600-257833אליצור רמלה
 בית תחתון 
573039-301239אליצור חולון
572809-278139 מכבי כרמיאל בית הכרם
542927-264438בנות פ"ת
522659-264238הפועל לב י-ם
413220-257838הפועל ב"ש/דימונה

ראשל״צ ניצחה את אשדוד, חולון הפתיעה את ר״ג

ליגת אתנה לנשים: ראשל"צ (68:79 על אשדוד) וחולון (76:88 על ר״ג) ניצחו בבית העליון. ב״ש/דימונה גברה על י-ם וחיפה ניצחה את כרמיאל בבית התחתון

|
עדן ציפל (לילך וויס-רוזנברג)
המחזורים המכריעים בליגת העל לנשים סיפקו אמש (שני) מפגשים נהדרים. בבית העליון, ראשל"צ וחולון רשמו ניצחונות חשובים. בבית התחתון, באר שבע/דימונה חגגה על חשבון ירושלים וחיפה שרדה מותחן מול כרמיאל.

הבית העליון (מחזור 5)

הפועל ראשל"צ – מכבי בנות אשדוד 68:79
באולם הגימנסיה הריאלית, המארחת הציגה משחק קבוצתי משובח, אך מעל כולן זהרה עדן ציפל. הגארדית הישראלית סיפקה שורה סטטיסטית נדירה של טריפל-דאבל עם 16 נקודות, 10 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. אנסטסיה בולדירבה (18 נק') וטל לב (17 נק') סייעו לה להכניע את אשדוד, שנהנתה מערב גדול של קסניה מלשקה (27 נק') ודור סער (24 נק'), אך לא קיבלה מספיק תמיכה משאר הסגל.

אליציור חולון – מכבי עירוני רמת גן 76:88
חולון ניצלה את הביתיות בהיכל הטוטו בזכות מפגן כוח של שלישיית המנהיגות שלה. מעיין כהן הובילה עם 24 נקודות, אליסה בארון פלירטטה עם דאבל-דאבל (22 נק' ו-10 ריב') וצליל וטורי שלטה ברחבות עם 18 נקודות ו-16 ריבאונדים. רמת גן נלחמה בזכות שיר תירוש (24 נק') וגילי אייזנר (21 נק'), אך החולוניות היו גדולות עליהן ברגעי ההכרעה.

הבית התחתון (מחזור 6)

הפועל באר שבע / דימונה – לב ירושלים 79:91
המשחק בהיכל הקונכייה היה בסימן שליטה מוחלטת בצבע. יהל יובנוביץ רשמה נתון בלתי נתפס של 26 ריבאונדים(לצד 20 נקודות ו-7 אסיסטים), והובילה את באר שבע לניצחון התקפי מרשים. אופק טלקר תרמה דאבל-דאבל משלה (19 נק' ו-10 אסיסטים). בירושלים, נטע מישר (26 נק') והדר מור יוסף (21 נק') ניסו לצמצם נזקים, אך הנחיתות בריבאונד הכריעה את הכף.

מכבי חיפה – מכבי כרמיאל 53:54
הדרמה של הערב התרחשה באולם "האסי". במשחק דל בנקודות אך רווי במתח, חיפה שרדה בזכות הופעת ענק של נור כיוף, שקלעה 31 נקודות – יותר ממחצית מהנקודות של קבוצתה כולה. מיקה ינאי סייעה לה עם עבודה אדירה מתחת לסלים (17 ריבאונדים). כרמיאל הייתה קרובה להפתעה בזכות אופיר לביא (19 נק') וניצן עמאר (18 נק' ו-13 ריב'), אך החיפאיות ידעו לקחת את הניצחון בשיניים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */