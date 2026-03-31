ראשל״צ ניצחה את אשדוד, חולון הפתיעה את ר״ג

המחזורים המכריעים בליגת העל לנשים סיפקו אמש (שני) מפגשים נהדרים. בבית העליון, ראשל"צ וחולון רשמו ניצחונות חשובים. בבית התחתון, באר שבע/דימונה חגגה על חשבון ירושלים וחיפה שרדה מותחן מול כרמיאל.

הבית העליון (מחזור 5)

הפועל ראשל"צ – מכבי בנות אשדוד 68:79

באולם הגימנסיה הריאלית, המארחת הציגה משחק קבוצתי משובח, אך מעל כולן זהרה עדן ציפל. הגארדית הישראלית סיפקה שורה סטטיסטית נדירה של טריפל-דאבל עם 16 נקודות, 10 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. אנסטסיה בולדירבה (18 נק') וטל לב (17 נק') סייעו לה להכניע את אשדוד, שנהנתה מערב גדול של קסניה מלשקה (27 נק') ודור סער (24 נק'), אך לא קיבלה מספיק תמיכה משאר הסגל.

אליציור חולון – מכבי עירוני רמת גן 76:88

חולון ניצלה את הביתיות בהיכל הטוטו בזכות מפגן כוח של שלישיית המנהיגות שלה. מעיין כהן הובילה עם 24 נקודות, אליסה בארון פלירטטה עם דאבל-דאבל (22 נק' ו-10 ריב') וצליל וטורי שלטה ברחבות עם 18 נקודות ו-16 ריבאונדים. רמת גן נלחמה בזכות שיר תירוש (24 נק') וגילי אייזנר (21 נק'), אך החולוניות היו גדולות עליהן ברגעי ההכרעה.

הבית התחתון (מחזור 6)

הפועל באר שבע / דימונה – לב ירושלים 79:91

המשחק בהיכל הקונכייה היה בסימן שליטה מוחלטת בצבע. יהל יובנוביץ רשמה נתון בלתי נתפס של 26 ריבאונדים(לצד 20 נקודות ו-7 אסיסטים), והובילה את באר שבע לניצחון התקפי מרשים. אופק טלקר תרמה דאבל-דאבל משלה (19 נק' ו-10 אסיסטים). בירושלים, נטע מישר (26 נק') והדר מור יוסף (21 נק') ניסו לצמצם נזקים, אך הנחיתות בריבאונד הכריעה את הכף.

מכבי חיפה – מכבי כרמיאל 53:54

הדרמה של הערב התרחשה באולם "האסי". במשחק דל בנקודות אך רווי במתח, חיפה שרדה בזכות הופעת ענק של נור כיוף, שקלעה 31 נקודות – יותר ממחצית מהנקודות של קבוצתה כולה. מיקה ינאי סייעה לה עם עבודה אדירה מתחת לסלים (17 ריבאונדים). כרמיאל הייתה קרובה להפתעה בזכות אופיר לביא (19 נק') וניצן עמאר (18 נק' ו-13 ריב'), אך החיפאיות ידעו לקחת את הניצחון בשיניים.