יום שלישי, 31.03.2026 שעה 00:50
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
69%7871-847874בוסטון סלטיקס
64%8185-862775ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
56%8744-886875אטלנטה הוקס
56%8440-858675טורונטו ראפטורס
55%8699-866275פילדלפיה 76'
53%8305-832072אורלנדו מג'יק
53%8465-884376שארלוט הורנטס
47%8991-906976מיאמי היט
41%8598-813074מילווקי באקס
41%9035-874575שיקגו בולס
25%8654-802375ברוקלין נטס
24%9107-844875אינדיאנה פייסרס
23%8991-822273וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8088-879875אוקלהומה ת'אנדר
76%7980-858872סן אנטוניו ספרס
64%8939-927777דנבר נאגטס
64%8182-852874יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8632-882775מינסוטה טימברוולבס
56%8078-824373פיניקס סאנס
53%8236-837574לוס אנג'לס קליפרס
50%8720-875876גולדן סטייט ווריורס
49%8844-879976פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8849-852874ניו אורלינס פליקנס
31%9004-863475ממפיס גריזליס
28%9406-886175יוטה ג'אז
26%9189-843776סקרמנטו קינגס

קבוצת משקיעים קיבלה אישור לרכוש את פורטלנד

עידן חדש? ליגת ה-NBA הודיעה שקבוצתו של דני אבדיה בדרך לעבור לאחריות של טום דונדון, זאת לאחר בדיקה מקיפה. ההעברה צפויה להיסגר סופית השבוע

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

ליגת ה-NBA אישרה את מכירת פורטלנד טרייל בלייזרס לקבוצת משקיעים בראשות טום דונדון, במהלך שמסמן פתיחת פרק חדש עבור המועדון מהמערב. לאחר תקופה של חוסר ודאות סביב הבעלות, האישור הרשמי סוגר את הפרטים האחרונים ומאפשר מעבר מסודר לניהול חדש.

מבחינת המשמעויות, שינוי בעלות עשוי להשפיע על כיוון המועדון, בין אם ברמת ההשקעה בסגל, קבלת החלטות מקצועיות או מדיניות ארוכת טווח. בעלים חדשים נוטים להביא איתם חזון שונה, ולעיתים גם שינויים בהנהלה ובצוות המקצועי, מה שעשוי להשפיע על בניית הקבוצה בשנים הקרובות.

באשר לדני אבדיה, המשמעות הישירה אינה מיידית, אך בטווח הזמן הבינוני-ארוך ייתכנו השלכות. אם הבעלות החדשה תבחר ללכת לכיוון של בנייה מחדש או לחילופין חיזוק מיידי, הדבר יכול להשפיע על מעמדו ברוטציה, על תפקידו המקצועי ואף על יציבותו בקבוצה. יחד עם זאת, כל עוד לא התקבלו החלטות מקצועיות בפועל, מדובר בעיקר בפוטנציאל לשינוי ולא בהשפעה מיידית

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
