יום שני, 06.04.2026 שעה 07:04
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 26-27
2510-2110פלמייראס1
207-1510סאו פאולו2
2011-1710פלומיננזה3
179-169פלמנגו4
179-139באהיה5
1613-1510אתלטיקו פארננסה6
1412-1410אתלטיקו מיניירו7
1410-1010ברגנטינו8
1219-169בוטאפוגו9
1214-1410גרמיו10
1216-1510ואסקו דה גמה11
1210-910אינטרנסיונל12
1114-99ויטוריה13
1016-1310סאנטוס14
1011-810קורינתיאנס15
816-109צ'פוננזה16
717-1010רמו17
720-1210קרוזיירו18
614-109מיראסול19

"תמיד רציתי להיות אבא לבנות": ניימאר נפתח

הכוכב סיפק הצצה לחיי היומיום האמיתיים של שחקן מקצועני בסדרה ביוטיוב שלו: "זה מחיר כבד להיות שחקן כדורגל, אני בן אדם ויש לי רגשות כמו כולם"

ניימאר ובנותיו (אינסטגרם)

“זה יום החופש שלי, הבית מבולגן, הילדים בכל מקום”, אומר ניימאר כשהוא פותח את דלתות ביתו בפרק החדש של סדרת היוטיוב שלו, שבה הוא מאפשר לצופים הצצה לחיי היומיום האמיתיים של כדורגלן מקצועני.

ניימאר יושב על הרצפה, מוקף בצעצועים ושלוש ילדות קטנות: מאבי, מל והלנה. “להיות אבא לבת זה תמיד היה החלום שלי”, הוא אומר. “אלוהים בירך אותי בשלוש. אני באמת מאושר. שלוש נסיכות קטנות”.

זהו יום מנוחה עבור ניימאר, אבל זה לא אומר שכדורגל רחוק ממנו. שחקן סנטוס עובר טיפולים ברגליים, מתאמן בחדר הכושר ומשוחח עם צוותי הכושר שלו. אם הוא לא מתאמן עם הקבוצה, הוא חייב לדאוג לגוף שלו, לאכול נכון ולבצע תרגילי התאוששות.

ניימאר (IMAGO)

מה נדרש כדי להיות אחד מהשחקנים הגדולים בדור

“יום חופש” אף פעם לא באמת יום חופש. עבור ניימאר זו פשוט צורה אחרת של עבודה. כך הוא חי רוב חייו. “עבדתי מאז שהייתי קטן, מגיל מאוד צעיר”, הוא אומר. “כשהייתי בן 13 או 14 לא נסעתי עם בית הספר. לא הלכתי לקולנוע בערב, כי לא יכולתי, כי היה אימון או משחק למחרת”.

הוא לא מסתיר שזה לא היה קל. “הייתי אומר לעצמי, ‘לעזאזל, כל החברים שלי בבית הספר ואני רק בבית, מסתכל על התקרה’. אבל הייתה לזה סיבה, מטרה. והבנתי את זה”.

ההקרבה הביאה גם תגמול. ניימאר ממשיך: “האם הייתי עצוב? כן. אבל למחרת הייתי שמח, כי שיחקתי כדורגל. אני עושה את זה כבר יותר מ-20 שנה, זה מחיר כבד להיות שחקן”.

האיזון בין להיות כמו כולם לבין להיות בפסגת עולם הכדורגל הוא המחיר האמיתי, והעולם שבחוץ שוכח שלשחקן מקצועני יש רגשות כמו לכל אחד אחר. “אני בן אדם ויש לי רגשות כמו לכל אחד”, מסכם ניימאר. “אני סובל, אני מרגיש כאב. אני קם במצב רוח רע, אני בוכה, אני מתעצבן, אני שמח, אני רגיל”.

