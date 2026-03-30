יום שלישי, 31.03.2026 שעה 00:49
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
69%7871-847874בוסטון סלטיקס
64%8185-862775ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
56%8744-886875אטלנטה הוקס
56%8440-858675טורונטו ראפטורס
55%8699-866275פילדלפיה 76'
53%8305-832072אורלנדו מג'יק
53%8465-884376שארלוט הורנטס
47%8991-906976מיאמי היט
41%8598-813074מילווקי באקס
41%9035-874575שיקגו בולס
25%8654-802375ברוקלין נטס
24%9107-844875אינדיאנה פייסרס
23%8991-822273וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8088-879875אוקלהומה ת'אנדר
76%7980-858872סן אנטוניו ספרס
64%8939-927777דנבר נאגטס
64%8182-852874יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8632-882775מינסוטה טימברוולבס
56%8078-824373פיניקס סאנס
53%8236-837574לוס אנג'לס קליפרס
50%8720-875876גולדן סטייט ווריורס
49%8844-879976פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8849-852874ניו אורלינס פליקנס
31%9004-863475ממפיס גריזליס
28%9406-886175יוטה ג'אז
26%9189-843776סקרמנטו קינגס

מארק קיובן: מתחרט שמכרתי את דאלאס לאדלסון

המיליארדר ששימש כבעלי המאבריקס שיתף: "לא מתחרט על המכירה, אלא למי שמכרתי. עשיתי הרבה טעויות בתהליך. כשהאוהדים לא מרוצים אתה הופך לאדם גרוע"

|
מארק קיובן (IMAGO)
מארק קיובן (IMAGO)

מארק קובן, הבעלים לשעבר של דאלאס, חשף כי הוא מתחרט על זהות הרוכשים אליהם מכר את המועדון, כאשר הודה כי היה פועל אחרת אם הייתה לו הזדמנות נוספת. הדברים נאמרו בטיזר לפודקאסט Intersections, שפורסם ביום שני, לקראת פרק מלא שייצא בהמשך.

קובן מכר את רוב מניות דאלאס בסוף 2023 למרים אדלסון ולחתנה פטריק דומונט, בעסקה שהעריכה את שווי המועדון בין 3.5 ל-4 מיליארד דולר. למרות המכירה, הוא הבהיר כי אינו מתחרט על עצם ההחלטה, אלא על זהות הרוכשים: “אני לא מתחרט שמכרתי, אני מתחרט למי שמכרתי. עשיתי הרבה טעויות בתהליך, וזה כל מה שאגיד”.

מרים אדלסון (רועי כפיר)

ההידרדרות אחרי העזיבה

העיתוי של המכירה נראה תחילה מוצלח, כאשר דאלאס, בהובלת לוקה דונצ’יץ’, הגיעה לגמר ה-NBA באותה עונה. אך פחות משנה לאחר מכן הגיע מהלך דרמטי ששינה את פני המועדון, כאשר דונצ’יץ’ הועבר ללוס אנג’לס לייקרס בעסקה מפתיעה שהובילה לקריסה מקצועית.

ניקו הריסון, הג’נרל מנג’ר שעמד מאחורי הטרייד, פוטר כבר בנובמבר, בעוד אנתוני דייויס, שהגיע בתמורה לדונצ’יץ’, הועבר בהמשך לוושינגטון בפברואר. המהלכים הללו הובילו לחוסר יציבות מקצועי חריף ולירידה חדה ביכולת הקבוצה.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

כיום דאלאס מדורגת במקום ה-13 במערב עם מאזן 24:50, והודחה מהמאבק על הפלייאוף, זאת למרות עונה טובה של הבחירה הראשונה בדראפט, קופר פלאג. מדובר בנפילה חדה עבור מועדון שרק לאחרונה התמודד על האליפות.

קובן, שרכש את הקבוצה בשנת 2000, התייחס גם לצד האישי של ניהול מועדון ואמר כי מדובר במחויבות רגשית גדולה מאוד, כזו שלא רצה להעביר לילדיו. לדבריו, “זה יכול להיות אגרסיבי מאוד. אם האוהדים לא מרוצים או שהקבוצה לא מצליחה, אתה הופך לאדם הגרוע ביותר בעולם בעיניהם, וכך הם גם מתייחסים אליך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
