מארק קיובן: מתחרט שמכרתי את דאלאס לאדלסון

מארק קובן, הבעלים לשעבר של דאלאס, חשף כי הוא מתחרט על זהות הרוכשים אליהם מכר את המועדון, כאשר הודה כי היה פועל אחרת אם הייתה לו הזדמנות נוספת. הדברים נאמרו בטיזר לפודקאסט Intersections, שפורסם ביום שני, לקראת פרק מלא שייצא בהמשך.

קובן מכר את רוב מניות דאלאס בסוף 2023 למרים אדלסון ולחתנה פטריק דומונט, בעסקה שהעריכה את שווי המועדון בין 3.5 ל-4 מיליארד דולר. למרות המכירה, הוא הבהיר כי אינו מתחרט על עצם ההחלטה, אלא על זהות הרוכשים: “אני לא מתחרט שמכרתי, אני מתחרט למי שמכרתי. עשיתי הרבה טעויות בתהליך, וזה כל מה שאגיד”.

מרים אדלסון (רועי כפיר)

ההידרדרות אחרי העזיבה

העיתוי של המכירה נראה תחילה מוצלח, כאשר דאלאס, בהובלת לוקה דונצ’יץ’, הגיעה לגמר ה-NBA באותה עונה. אך פחות משנה לאחר מכן הגיע מהלך דרמטי ששינה את פני המועדון, כאשר דונצ’יץ’ הועבר ללוס אנג’לס לייקרס בעסקה מפתיעה שהובילה לקריסה מקצועית.

ניקו הריסון, הג’נרל מנג’ר שעמד מאחורי הטרייד, פוטר כבר בנובמבר, בעוד אנתוני דייויס, שהגיע בתמורה לדונצ’יץ’, הועבר בהמשך לוושינגטון בפברואר. המהלכים הללו הובילו לחוסר יציבות מקצועי חריף ולירידה חדה ביכולת הקבוצה.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

כיום דאלאס מדורגת במקום ה-13 במערב עם מאזן 24:50, והודחה מהמאבק על הפלייאוף, זאת למרות עונה טובה של הבחירה הראשונה בדראפט, קופר פלאג. מדובר בנפילה חדה עבור מועדון שרק לאחרונה התמודד על האליפות.

קובן, שרכש את הקבוצה בשנת 2000, התייחס גם לצד האישי של ניהול מועדון ואמר כי מדובר במחויבות רגשית גדולה מאוד, כזו שלא רצה להעביר לילדיו. לדבריו, “זה יכול להיות אגרסיבי מאוד. אם האוהדים לא מרוצים או שהקבוצה לא מצליחה, אתה הופך לאדם הגרוע ביותר בעולם בעיניהם, וכך הם גם מתייחסים אליך”.