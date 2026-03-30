מכבי אשדוד תפגוש את חדרה בגמר בכדורעף נשים

שלב חצי גמר הפלייאוף לנשים הגיע הערב (שני) לסיומו. אשדוד וחדרה העפילו למעמד המכריע לאחר שהשלימו ניצחונות כפולים (0:2) בסדרות חצי הגמר. בעוד שאשדוד הבטיחה את מקומה עם ניצחון חלק על רחובות, חדרה נאלצה לעבוד קשה מאוד במותחן של חמש מערכות מול כפר סבא לפני שחגגה עלייה היסטורית לגמר. סדרת הגמר (הטובה משלושה משחקים) תצא לדרך בשישי הקרוב, כשאשדוד תארח את המפגש הראשון.

כפ”ס – מכבי חדרה 3:2 (25:23, 23:25, 25:20, 28:30, 15:13)

משחק נהדר בכפר סבא. בשל הנחיות פיקוד העורף המשחק (כמו המשחק המקביל ברחובות) נערך ללא קהל ואף הופסק פעמיים בשל אזעקות, אך האירועים על המגרש לא פסקו. חדרה, שניצחה במשחק הראשון, לקחה בשיניים את המערכה הראשונה. כפר סבא החזירה במערכה שנייה צמודה, והמערכה השלישית שוב הלכה לחדרה. כפר סבא סירבה לוותר וניצחה את המערכה הרביעית והמותחת (28:30) למרות הפסקות האזעקה, והמשחק הלך למערכה חמישית ומכריעה.

במערכה החמישית ידה של חדרה הייתה על העליונה. היא פתחה ביתרון 1:4 שליווה אותה כמעט לכל אורכה, אלא שבמצב של 9:12 לחדרה, קירשנבאום השוותה ל-12:12 עם שלוש הנחתות מוצלחות. שלטון העלתה את חדרה ל-12:13, כפר סבא השוותה מיד, אך קובר עם שתי הנחתות קרות רוח קבעה את תוצאת המערכה והמשחק כולו. חדרה העפילה לראשונה בתולדותיה לסדרת גמר הפלייאוף. כפר סבא תנסה להתנחם בגמר גביע המדינה, בו היא מחזיקה מהעונה שעברה.

הצטיינו בחדרה: שלטון (33 נק’) וקובר (21 נק').

הצטיינו בכפר סבא: קירשנבאום (26 נק') ודונאטו (18 נק').

הפועל כפר סבא נגד מכבי חדרה (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי רחובות – מכבי אשדוד 3:0 (25:22, 25:11, 25:20)

אשדוד הגיעה למשחק עם רוח גבית מהניצחון במשחק הראשון. המערכה הראשונה הייתה שקולה יחסית, אך אשדוד ידעה לקחת את הנקודות המכריעות. המערכה השנייה כבר הייתה בשליטה מוחלטת של הקבוצה מעיר הנמל. המערכה השלישית נפתחה בצורה שוויונית, אך במצב של 10:10, טיאגו וקרבינוביץ' העלו את אשדוד ל-10:12 עם שתי הנחתות רצופות.

אשדוד המשיכה להוביל בפער קטן, כשפרוצקיך (הנחתה) ודה סילבה (חסימה) קבעו 14:19. חסימה מצוינת של סעדה העלתה ל-19:24, והנצ'רובה חתמה את תוצאת המשחק. אשדוד הבטיחה את המקום בגמר, בעוד רחובות סיימה עונה נהדרת עם יכולת מרשימה.

מאמן אשדוד, ליאור לוק, אמר בסיום: "אני שמח שהעפלנו לגמר הפלייאוף זו שנה שלישית ברציפות. זהו ציון דרך עבורנו כמועדון צעיר. הסדרה נגד רחובות הסתיימה בצורה חדה וברורה, ואני גאה באופן שבו הקבוצה משחקת, במיוחד לאור הסגל הקצר שנכפה עלינו בשל המצב הביטחוני. עכשיו הפנים קדימה לעבר סדרת הגמר וגמר הגביע".

הצטיינו באשדוד: דה סילבה (23 נק') ופרוצקיך (11 נק').

הצטיינו ברחובות: פרננדז (15 נק') וסיריך (8 נק').