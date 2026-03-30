יום שני, 30.03.2026 שעה 23:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

טלפה חתם במכבי נתניה עד תום עונת 29/30

שחקנה של קבוצת הנוער של היהלומים חתם על חוזה לשלוש וחצי עונות נוספות, במועדון שאליו הגיע לפני שנתיים משורות היריבה העירונית, בית"ר טוברוק

אלכס טלפה (ראובן שוורץ)
אלכס טלפה (ראובן שוורץ)

קבוצת הנוער של מכבי נתניה, המדורגת במקום השישי בטבלת ליגת העל, ממשיכה להתאמן ולקיים משחקי הכנה בתקווה להגיע ברמת מוכנות גבוהה להמשך משחקי הליגה, אם וכאשר זו תחזור. שחקנים משורות הקבוצה משתלבים באימוני קבוצת הבוגרים בימים אלה, אחד שהרשים בביצועיו בשבועות האחרונים הוא הקשר אלכס טלפה, יליד 2006, שחתם על חוזה עד לתום עונת 29/30, באמצעות סוכניו, רועי דניאל וירדן פרין.

אלכס טלפה, תושב נתניה, עושה דרך ארוכה ורצופה במועדוני העיר. את דרכו החל בקבוצת טרום ג' של בית"ר טוברוק ועשה בשורותיה דרך רצופה עד לסיום שנתון נערים ב', כשלמעט העונה האחרונה במועדון בכל אחת מהעונות שיחק לסירוגין בקבוצות שנתון 2007 ושנתון 2006.

בשנתון נערים א' עבר לשורות מכבי נתניה, כחלק משיתוף הפעולה המקצועי בין שני המועדונים. השחקן רשם 27 הופעות בכל המסגרות, רובן בהרכב, בשבעה משחקים רשם זמן משחק מלא. את העונה סיים עם שלושה שערים.

בעונה שעברה עלה לשורות קבוצת הנוער של מכבי נתניה. אחרי שבחצי העונה הראשונה רבה לעלות מהספסל, במחצית השנייה של העונה מעמדו בקבוצה עלה ובמרבית המשחקים פתח בהרכב. את העונה סיים עם 21 הופעות, ארבע מהן מלאות. השחקן הבקיע שער אחד.

בעונה הנוכחית

העונה רשם השחקן 24 הופעות בכל המסגרות, במרביתן עלה בהרכב, בשמונה מהמשחקים רשם זמן משחק מלא. מאזנו עומד על כיבוש ארבעה שערים וספיגה של שבעה כרטיסים צהובים. כמו כן, רשם שתי הופעות במדי נבחרת נוער א' במשחקי ידידות מול אסטוניה, במשחק בו נבחרת ישראל ניצחה 2:4 ובמשחק בו ניצחה 1:2 וטלפה התכבד בכיבוש שער. השחקן נטל חלק גם במשחק מוקדמות אליפות אירופה מול הנבחרת המקבילה של לוקסמבורג, שהסתיים בתוצאת שוויון 0:0.

