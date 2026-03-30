361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

לקראת חידוש הליגה: אדוארדס חוזר לישראל

הגארד, שעזב לארצות הברית לאחר פרוץ המלחמה, חוזר לקבוצה אותה עזב. כזכור, היה מחוזר על ידי הפועל ת''א וקיבל הצעה מפתה, אך לא שוחרר על ידי העמק

קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)
כפי שפורסם לפני כשבועיים ב-ONE, הפועל העמק הודיעה הערב (שני) רשמית כי קיילר אדוארדס חוזר לישראל, לקראת חזרת הליגה, ב-18.4. השחקן, יחד עם יתר הזרים של הקבוצה, שהה בישראל כשהתחיל מבצע “שאגת הארי”, אך לאחר שהמצב נמשך, עזב עם אשתו ובנו הפעוט לארצות הברית.

בעקבות התמשכות המצב, אדוארדס הביע חשש לחזור לישראל, אך הקבוצה דאגה להיות איתו בקשר תמידי, לעטוף ולהרגיע אותו וכעת היא הודיעה שהוא ישוב בטיסה שמארגנת מנהלת הליגה חזרה לזרים הנמצאים בארצות הברית. כזכור, אדוארדס היה מחוזר על ידי הפועל ת''א וקיבל הצעה נדיבה מאוד מעופר ינאי, אך בעלי העמק, גדעון ידין, הבהיר שהגארד לא למכירה. 

אדוארדס מוביל העונה את העמק בנקודות (19.1) ובמדד (19.1) והחזרתו לארץ הייתה בראש סדרי העדיפויות של הקבוצה של שרון אברהמי. בעמק גם אופטימיים לגבי שובם של שאר הזרים של הקבוצה, לקראת חידוש הליגה והשלבים המכריעים שלה. 

