לקראת חידוש הליגה: אדוארדס חוזר לישראל

כפי שפורסם לפני כשבועיים ב-ONE, הפועל העמק הודיעה הערב (שני) רשמית כי קיילר אדוארדס חוזר לישראל, לקראת חזרת הליגה, ב-18.4. השחקן, יחד עם יתר הזרים של הקבוצה, שהה בישראל כשהתחיל מבצע “שאגת הארי”, אך לאחר שהמצב נמשך, עזב עם אשתו ובנו הפעוט לארצות הברית.

בעקבות התמשכות המצב, אדוארדס הביע חשש לחזור לישראל, אך הקבוצה דאגה להיות איתו בקשר תמידי, לעטוף ולהרגיע אותו וכעת היא הודיעה שהוא ישוב בטיסה שמארגנת מנהלת הליגה חזרה לזרים הנמצאים בארצות הברית. כזכור, אדוארדס היה מחוזר על ידי הפועל ת''א וקיבל הצעה נדיבה מאוד מעופר ינאי, אך בעלי העמק, גדעון ידין, הבהיר שהגארד לא למכירה.

אדוארדס מוביל העונה את העמק בנקודות (19.1) ובמדד (19.1) והחזרתו לארץ הייתה בראש סדרי העדיפויות של הקבוצה של שרון אברהמי. בעמק גם אופטימיים לגבי שובם של שאר הזרים של הקבוצה, לקראת חידוש הליגה והשלבים המכריעים שלה.