"לא רציתי להיות עוד אחד שמוותר וחוזר לארץ"

בקיץ האחרון, אחרי עונה מצוינת בליגה הלאומית שכללה תשעה שערי ליגה ו-11 בכל המסגרות, ביצע הקשר ההתקפי משה סמל, את המעבר מהפועל ראשל"צ הצנועה, לפושקאש אקדמי ההונגרית, אשר התמודדה השנה במסגרת הקונפרנס ליג.

סמל, שכבר מסומן מספר שנים וזכה להתעניינות ממספר קבוצות בליגה הלאומית, שמע על ההצעה מסוכניו אדם קידן וגלעד קצב ולא היסס, אלא שההתחלה לא הייתה פשוטה. בחצי העונה הראשונה, הוא לא ממש נספר: 70 דקות בלבד היו לו בליגה, כאשר לכולם היה ברור, שהמצב לא יכול להימשך.

אלא שהקשר הצעיר לא ויתר: הוא החליט להישאר ולהיאבק על מקומו, כאשר התגמול הגיע השבוע, כאשר לראשונה מאז נחת במדינה האירופאית, הוא קיבל את המקום בהרכב ובהופעת הבכורה ב-11, בישל את השער של קבוצתו במשחק מול דברצן, במה שעשוי להוות המפנה בעונה הנוכחית.

אדם קידן, משה סמל וגלעד קצב (פרטי)

כעת, בראיון מיוחד ל-ONE, הוא מספר על ההתחלה הקשה, מה עבר לו בראש וגרם לו לא להישבר, האפשרות שהייתה לחזור לישראל, הליגה ההונגרית והקשר עם גבי קניקובסקי שמסייע לו.

משה, מה הרגשת אחרי הבישול הזה?

"האמת? הרגשה טובה. חיכיתי הרבה זמן לרגע הזה שאני אשחק ואהיה מעורב בשערים. זה סוג של שחרור אחרי כל התקופה הזאת בחוץ וזה נותן דחיפה להמשך".

ספר קצת מה הוביל לכך שאחרי תקופה כל כך ארוכה קיבלת את הצ'אנס?

"פשוט המשכתי לעבוד קשה ביום-יום. ידעתי שאם אתאמן הכי טוב שאני יכול, בלי לעשות פרצופים ובלי לחפש אשמים, הצ'אנס בסוף יגיע. ידעתי שכשהוא יגיע, אהיה חייב לקחת אותו בשתי ידיים. אני מקווה ומאמין שאני אמשיך ככה ואסיים את העונה בצורה הכי טובה שאפשר: גם אישית וגם קבוצתית".

"ידעתי שהצ'אנס יגיע". משה סמל (שחר גרוס)

עברת עונה לא פשוטה. למה לא שיחקת כמעט בחצי העונה הראשונה?

"היו כמה סיבות: גם עניין של התאקלמות למקום חדש וגם החוק החדש פה בליגה שמחייב לשתף שחקנים מקומיים וצעירים. זה קצת הגביל את המקום לזרים ונוצרה סיטואציה שלא שיחקתי, אבל זה חלק מהכדורגל וצריך לדעת להתמודד עם זה".

“לא מחפש אשמים, חיכיתי להזדמנות”

דיברת עם המאמן?

"דיברנו, אבל בסוף כשאתה לא משחק, אתה יכול להוכיח רק במגרש. חיכיתי לרגע שאהיה שם כדי להראות את היכולות שלי. לרגע לא הרגשתי פחות טוב מאף אחד, פשוט הייתי צריך את ההזדמנות הנכונה".

הרגשת פחות טוב מאחרים?

"אני לא מחפש אשמים, אני מחפש איך להשתפר ולהתקדם. הגעתי למקום חדש ולוקח זמן להתרגל, במיוחד כשאתה לא נכנס ישר לעניינים ומשחק. בתקופה שלא שיחקתי הייתי מרוכז רק בלעבוד ולהיות מוכן לרגע שאקבל את ההזדמנות".

"לרגע לא הרגשתי פחות טוב מאף אחד". משה סמל (חגי מיכאלי)

איך נשארים חיוביים ולא נופלים מנטלית?

"זה לא קל להיות לבד בסיטואציה כזאת: יש רגעים שאתה כן נופל, אבל החוכמה היא לדעת לקום מהר. המשפחה שלי, בת הזוג והחברים הקרובים עוזרים לי המון להישאר בפוקוס".

הרגשת באותה תקופה שעשית טעות בבחירת הקבוצה?

"לא. ידעתי לאן הגעתי ואני שלם עם ההחלטה שלי. קשיים הם חלק מהקריירה של כל שחקן שיוצא לחו"ל".

כמה זה קשה גם להיות לבד שם בלי המשפחה?

"זה קשה ולא פשוט בכלל, במיוחד עם מה שקורה בארץ, אבל הלכתי להגשים את עצמי וזה המקצוע שבחרתי. יש הקרבות שצריך לעשות בשביל להצליח".

יש את הקטע שאומרים ששחקנים הופכים לליגיונרים וחוזרים מהר. כמה עבר בראש לא להישבר ולא להוכיח לאחרים שצדקו?

"זה ישב לי בראש, לא אשקר. לא רציתי להיות עוד אחד שמוותר וחוזר מהר לארץ. היה לי חשוב להראות לעצמי שאני מסוגל להתמודד גם כשקשה ולהוכיח שאני שייך לרמות האלה".

"לא רציתי להיות עוד אחד שמוותר". משה סמל חוגג (חגי מיכאלי)

הרגשת שיגידו שהמעבר מהלאומית לחו"ל הוא מהיר מדי?

"תמיד ידברו אבל ברגע שקיבלתי את ההצעה לא חשבתי פעמיים. אני מאמין ביכולת שלי, גם המקצועית וגם המנטלית, וידעתי שאני יכול להשתלב ולהצליח ברמות האלה".

בחלון הנוכחי היו דיבורים על מעבר. עם מי דיברת וכמה זה היה רציני?

"היו דיבורים והצעות, אבל הרגשתי שעוד לא הראיתי כאן מה אני יודע. רציתי לתת לעצמי את הצ'אנס האמיתי להצליח במועדון הזה".

“אבו פאני וקניקובסקי עושים שם טוב לשחקן הישראלי”

איך הרמה של הליגה ההונגרית ביחס לישראל?

"ההבדלים העיקריים הם בקצבים ובפיזיות. הכל פה הרבה יותר מהיר ועוצמתי. מעבר לזה, רמת המתקנים כאן היא משהו שאין לקבוצות בארץ ואלו מתקנים ברמה הכי גבוהה שיש. זה נותן לך את כל התנאים להצליח ולהתפתח כשחקן".

יצא לך לפגוש את מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי?

"אבו פאני וגבי משחקים פה בליגה ועושים שם טוב לשחקן הישראלי. יצא לי להיפגש איתם, ועם גבי ואשתו אני נמצא בקשר טוב. זה עוזר מאוד לדעת שאתה לא לבד כאן כל הזמן ושיש אנשים קרובים שאפשר להיות איתם מעבר לכדורגל".

מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי בהרכב פרנצווארוש (רויטרס)

היית מזוהה עם הפועל ראשון לציון. איך אתה רואה את העונה שלהם?

"זה מקום שיקר לי מאוד. אני עוקב אחרי המשחקים ומקווה שהם יעלו ליגה בעזרת השם".

אז מה הלאה?

"לשמור על המשכיות, לשחק כמה שיותר ולעזור לקבוצה להגיע כמה שיותר גבוה בטבלה".