כדורגל לנפש ולנשמה עבור שחקני קריית שמונה

מחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה שוב מוצאת את עצמה במצב של השבתת פעילות. דווקא כשנראה היה שהעניינים מתחילים לזרום בכיוון הנכון וקבוצת הנוער שבה לארח את משחקיה בעיר אחרי כמעט שנתיים וחצי, פרצה המלחמה ושוב פעילות המחלקה הושבתה כליל, בעקבות הקרבה לגבול ובעקבות עצימות הירי מלבנון.

יו"ר מחלקת הנוער של המועדון, דורון שנפר, שמשמש כסמכות המקצועית העליונה במועדון, מסור לעבודתו בתקופה זו כדובר העירייה, שמדווח מזירות נפילה ופועל יחדיו על יחידות הביטחון של העירייה וצה"ל ברחבי העיר בכל מה שקשור לאיתור שברי אמל"ח וזירות הרס.

הסיטואציה הסבוכה שבה מצויה העיר קריית שמונה, שרבים מתושביה במרבית שעות היום שוהים בסמוך למרחבים מוגנים ובתוכם, מטבע הדברים אינה מאפשרת קיום אימונים סדירים, אך למרות זאת, במחלקה הצפונית הצליחו למצוא אלטרנטיבות כאלה ואחרות, המאפשרות לשחקנים לבצע פעילות למרות המצב. ובתוך כל הטירוף הזה, אופק שטיינר, מאמן קבוצת ילדים ב', נשא לאישה את בחירת ליבו בטקס מרגש.

דורון שנפר (דוברות עיריית קריית שמונה)

“מנסים בכל הכוח לשמור על הנפש של הילדים”

בחטיבה הצעירה המנהל המקצועי, אבי נגאוקר, מפעיל את השחקנים עם אימונים מצולמים ועם משימות שעליהם לבצע מול מצלמה ולשלוח למעקב. אבי נגאוקר מאתגר את השחקנים עם תחרויות שונות, על מנת להרים את המוראל ואת המוטיבציה.

אבי נגאוקר, תושב העיר בכל 47 שנות חייו, מכיר מהעבר תקופות של מציאות ביטחוניות קשות והוא משתף: "אצלנו בקריית שמונה וישובי הגדר אין התרעה מוקדמת, קודם יירוט ,פיצוץ, אזעקה גם לא תמיד יש. המצב מביא לכך, שהרבה ילדים לא יוצאים מהבית, יש ילדים שחיים בין ממ״ד למקלט. אנחנו מנסים בכל הכוח לשמור להם על הנפש. כל יום הם מקבלים ממני תוכנית אימונים, ליד המרחב המוגן, בבית, במסדרון, איפה שרק אפשר תוך שמירה על ההנחיות. השחקנים שולחים לי סרטונים, נלחמים על השגרה שלהם. מקווים מאוד, שהמשימה הצבאית תושלם על הצד הטוב יותר ונחזור לחיים בטוחים ומאושרים בעירנו האהובה".

אבי נגאוקר (מחלקת הנוער של עירוני קרית שמונה.)

שיתוף הפעולה עם מ.כ נהלל יזרעאל

בקבוצת הבוגרים, שהעבירה את פעילותה לאזור השרון והמרכז, מתאמנים בשבועיים האחרונים שחקנים מקבוצת הנוער ובהם ינון אוחנה, ראם תורג'מן ואשרי דרור. השחקנים השתלבו גם במשחקי אימון שקיימה קבוצת הבוגרים.

מחלקת הנוער של מ.כ נהלל יזרעאל קלטה לאימונים בקבוצותיה שחקנים המתגוררים בסביבת עמק יזרעאל והגליל התחתון. ממחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה נמסר: "אנו מודים לאנשים היקרים של מ.כ נהלל יזרעאל, שפתחו את שעריהם בפני שחקני הקבוצות שלנו. מעריכים מאוד ומקווים לארח אותם למשחקי ליגה ביד רחבה ובאהבה".

עיריית קריית ביאליק הקצתה מגרש שאמנם אינו בגודל תקני, אך כזה המאפשר לעומר לוינזון, מאמן קבוצת הנוער ותושב העיר, להעביר אימונים לשחקנים מקבוצות הנוער והנערים, המתגוררים בסביבת הקריות. במחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה לא חסכו בשבחים ותודות.

אופק שטיינר (מחלקת הנוער של עירוני קרית שמונה.)

“הילדים שלנו מרגישים בבית, גם כשהם רחוקים ממנו”

"בימים הלא פשוטים שעוברים על כולנו, ובמיוחד על תושבי קריית שמונה שנמצאים הרחק מהבית תחת אש, גילינו שגם כשהמגרש הביתי שלנו סגור - יש מי שפותח בפנינו את הלב ואת הדלת. אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית מעומק הלב לעיריית קריית ביאליק, על האירוח החם והתמיכה הבלתי מסויגת בקבוצות הנוער ונערים א' שלנו. בזכותם, השחקנים הצעירים שלנו יכולים להמשיך לחלום, להתאמן ולשמור על שגרה ספורטיבית גם כשהתותחים רועמים בצפון".

עוד נמסר מהנהלת מחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה: "תודה אישית ומיוחדת למנכ"ל העירייה, מר ליאור טרגן על האוזן הקשבת, הסרת החסמים והנכונות לסייע בכל רגע נתון. למנהל מחלקת הספורט, מר בני בניסטי על הליווי הצמוד, העזרה הלוגיסטית והדאגה לכך שלנערים שלנו לא יחסר דבר על כר הדשא. הנתינה שלכם היא ההוכחה היפה ביותר לערבות הדדית ישראלית במיטבה. בזכותכם, הילדים שלנו מרגישים בבית, גם כשהם רחוקים ממנו. עם ישראל חי ורק ביחד ננצח".