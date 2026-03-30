יום שני, 30.03.2026 שעה 21:25
כדורגל ישראלי

בשל המלחמה: העונה בליגות הנמוכות תסתיים

ועדת ליגה א'-ג' תתכנס מחר ותמליץ על סגירת הליגות לאלתר. המוליכות יעפילו ללאומית ולליגות א' וב', הירידות יוקפאו ומספר הקבוצות יגדל. כל הפרטים

|
מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)
מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)

המלחמה המתמשכת מול איראן וחיזבאללה נותנת את אותותיה בצורה דרמטית על הכדורגל הישראלי. ל-ONE נודע לראשונה כי הליגות הנמוכות (ליגה א', ב' ו-ג') צפויות להסתיים רשמית באופן מיידי, זאת לאחר שהתגבשה ההבנה כי לא ניתן יהיה לחדש את הפעילות הספורטיבית תחת אש.

ועדת ליגה א' עד ג' תכריע

חברי ועדת ליגה א' עד ג' צפויים להתכנס מחר בשעות הצהריים כדי לדון במצב הביטחוני ובחוסר היכולת להמשיך את לוח המשחקים. על פי המסתמן, הוועדה תקבל החלטה על סיום העונה הנוכחית, כאשר לאחר חופשת חג הפסח תובא ההכרעה לאישור סופי ורשמי של הנהלת ההתאחדות לכדורגל.

העולות והקפאת הירידות

המשמעות המקצועית של המהלך היא דרמטית עבור מפת הליגות בישראל. על פי המסתמן, הקבוצות שמדורגות כעת במקום הראשון בטבלאות יבטיחו את עלייתן לליגה הבכירה יותר בהתאם לנהלים. כך למשל, אחי נצרת שמובילה את מחוז צפון של ליגה א' ומכבי קריית גת שמוליכה את מחוז דרום, תעפילנה לליגה הלאומית. במקביל, הוחלט על הקפאת היורדות, מה שיוביל בהכרח להגדלת מספר הקבוצות בליגות הנמוכות בעונה הבאה ולשינוי במבנה הליגה.

אין אימונים, אין מיגון

ההחלטה הגיעה לאחר שבדיקות מקיפות העלו כי לקבוצות רבות אין מתחמי אימונים העומדים בתקני המיגון הנדרשים, ובוודאי שאין מרחבים מוגנים זמינים במגרשים בהם אמורים להתקיים המשחקים עצמם. בשטח, רוב הקבוצות כבר הפסיקו את פעילותן ואת שגרת האימונים לפני למעלה מחודש ימים. בדרג הניהולי של ההתאחדות לכדורגל הבינו כי לא ניתן להוסיף ולמשוך את ההחלטה, במיוחד כאשר בשלב זה לא נראה באופק מועד לסיום המלחמה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */