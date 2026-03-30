בשל המלחמה: העונה בליגות הנמוכות תסתיים

המלחמה המתמשכת מול איראן וחיזבאללה נותנת את אותותיה בצורה דרמטית על הכדורגל הישראלי. ל-ONE נודע לראשונה כי הליגות הנמוכות (ליגה א', ב' ו-ג') צפויות להסתיים רשמית באופן מיידי, זאת לאחר שהתגבשה ההבנה כי לא ניתן יהיה לחדש את הפעילות הספורטיבית תחת אש.

ועדת ליגה א' עד ג' תכריע

חברי ועדת ליגה א' עד ג' צפויים להתכנס מחר בשעות הצהריים כדי לדון במצב הביטחוני ובחוסר היכולת להמשיך את לוח המשחקים. על פי המסתמן, הוועדה תקבל החלטה על סיום העונה הנוכחית, כאשר לאחר חופשת חג הפסח תובא ההכרעה לאישור סופי ורשמי של הנהלת ההתאחדות לכדורגל.

העולות והקפאת הירידות

המשמעות המקצועית של המהלך היא דרמטית עבור מפת הליגות בישראל. על פי המסתמן, הקבוצות שמדורגות כעת במקום הראשון בטבלאות יבטיחו את עלייתן לליגה הבכירה יותר בהתאם לנהלים. כך למשל, אחי נצרת שמובילה את מחוז צפון של ליגה א' ומכבי קריית גת שמוליכה את מחוז דרום, תעפילנה לליגה הלאומית. במקביל, הוחלט על הקפאת היורדות, מה שיוביל בהכרח להגדלת מספר הקבוצות בליגות הנמוכות בעונה הבאה ולשינוי במבנה הליגה.

אין אימונים, אין מיגון

ההחלטה הגיעה לאחר שבדיקות מקיפות העלו כי לקבוצות רבות אין מתחמי אימונים העומדים בתקני המיגון הנדרשים, ובוודאי שאין מרחבים מוגנים זמינים במגרשים בהם אמורים להתקיים המשחקים עצמם. בשטח, רוב הקבוצות כבר הפסיקו את פעילותן ואת שגרת האימונים לפני למעלה מחודש ימים. בדרג הניהולי של ההתאחדות לכדורגל הבינו כי לא ניתן להוסיף ולמשוך את ההחלטה, במיוחד כאשר בשלב זה לא נראה באופק מועד לסיום המלחמה.