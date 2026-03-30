גיא לוזון: מאמין ביכולת של השחקנים שלי לנצח

הנבחרת הצעירה תארח מחר (שלישי, 18:00) בבודפשט את נבחרת בוסניה למשחק במסגרת המחזור התשיעי של מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21 בתקווה לחזור למקום השני בטבלת הבית שמוביל לשלב הפלייאוף.

מאמן הנבחרת גיא לוזון דיבר לקראת המשחק: ״היה לנו מספיק זמן להתאושש בפן הגופני מהניצחון מול הונגריה. כולנו מרוכזים במטרה שהיא לבוא ולנצח את בוסניה. זה משחק שהוא קרב ישיר על המקום השני. אני מאמין באמונה שלמה בסגל שנמצא כאן, באופי של השחקנים וביכולת שלהם. יש להם כל מה שצריך כדי לנצח את המשחק ולחזור הביתה ולעשות ליל סדר שמח״.

על ניקיטה סטוינוב אמר: ״כל שחקן שלנו שמגיע לבוגרת זה פנטסטי, זה התפקיד של הנבחרת הצעירה. מחר יש לנו משימה חשובה שזה לנצח ולהתקרב ליורו״.

״אנחנו מתמודדים מחר מול נבחרת שבפן ההגנתי היא אחת החזקות באירופה, הם ספגו רק גול אחד כל הטורניר הזה. אני מאמין בשחקנים שלי שנוכל לכבוש מחר יותר מגול אחד ולנצח את המשחק״, סיכם לוזון.

ניקיטה סטויאנוב בדינמו בוקרשט (IMAGO)

הבלם, ניקיטה סטוינוב, שזומן לבוגרת במשחקה האחרון דיבר גם הוא: "חשיבות המשחק מאוד ברורה לכולם, אנחנו בשיא הפוקוס, שיא המוכנות. יש לנו מדינה שלמה לשחק בשבילה, במיוחד במצב הזה, אז יש לנו אקסטרה מוטיבציה ואנחנו מוכנים לעשות את זה"

על הבכורה בנבחרת הבוגרת: "זה היה רגע מאוד מרגש עבורי, אני חושב שזה חלום של כל שחקן לשחק בנבחרת הבוגרת, במיוחד בימים כאלו, אבל עכשיו יש לנו משימה חשובה מאוד - להעפיל ליורו וזה משחק קריטי שאנחנו יכולים לעשות את זה".

על היריבה: "אנחנו הולכים להתמודד מול נבחרת חזקה ומחויבת, אנחנו נצטרך להיות חזקים יותר בשביל לנצח את המשחק הזה".