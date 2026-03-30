בראון: שמח שניצחנו, אנחנו עם רגליים על הקרקע

מכבי הרצליה המשיכה הערב (שני) במומנטום הנהדר שלה מאז חזרת הליגה הלאומית, כשגברה 1:2 על הפועל חדרה ופתחה פער של שש נקודות מהפועל ראשון לציון שבמקום השלישי. חדרה מנגד, נשארה עמוק במקום האחרון בטבלה.

“היה משחק לא טוב שלנו, היו כמה דקות יותר טובות עם מצבים במחצית השנייה, אבל עדיין זה לא המשחק שלנו. האופי ניצח את המשחק ואני שמח על שלוש הנקודות היקרות האלה", סיכם מאמן מכבי הרצליה המאושר אחרי הניצחון, אלעד בראון.

“אני שמח שברחנו, אבל יש עוד הרבה נקודות בקופה ואנחנו נצטרך להיראות קודם כל יותר טוב. מחכה לנו משחק לא פשוט מול עכו, אנחנו עם הרגליים על הקרקע והראש כבר שם. אני שמח מאוד שהקבוצה שלי ניצחה את המשחק הזה. מה הסוד שלנו? הביחד, הלחימה והמחויבות ביחד עם השחקנים הנהדרים האלה”, הוסיף.

אלעד בראון: "האופי ניצח את המשחק"

אביטן: “אין לנו פריבילגיה להסתכל אחורה, מאמינים שנישאר”

מנגד, ניסו אביטן ראה את קבוצתו נמצאת חזק במשחק, אבל שוב מפסידה: "אני חושב שהיינו במשחק, עם כל זה שספגנו שער מוקדם ומרגיז. חזרנו למשחק, היינו טובים והיו דקות שהרגשנו שאנחנו מסוגלים להוציא יותר. קבוצת תחתית, עם הרבה עליות וירידות שגורמות לפגיעה בביטחון במהלך המשחק. אין לנו פריבילגיה להסתכל אחורה, אלא רק על מה שטוב ולנסות לתקן".

"אני מקווה שהשחקנים הפצועים, בעיקר שחקנים בחלק האחורי, יחזרו ואז יהיו לנו יותר אופציות. בסוף נצטרך לנצח משחקים. אנחנו באים ומנסים וכרגע זה לא מצליח. אני מחריג את המשחק מול קריית ים בו היינו רעים מאוד ובכל שאר המשחקים אנחנו נמצאים שם וזה כל פעם מרגיש קרוב קרוב וזה מתפקשש לנו", הוסיף.

לגבי סיכויי ההישארות אביטן הוסיף: "כמה אני אופטימי? אמונה זה הדבר הכי חזק שיש ואנחנו מאמינים שנשאיר את הקבוצה בליגה. מגיע לחדרה להישאר בליגה ונצטרך לעשות את זה”.