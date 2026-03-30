יום שני, 30.03.2026 שעה 21:32
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4629-4026מכבי הרצליה2
4029-3626הפועל ראשל"צ3
3728-3625הפועל ר"ג4
3733-3026בני יהודה5
3628-3226מ.ס קריית ים6
3536-3625הפועל כפר שלם7
3332-3326מ.ס כפר קאסם8
3331-2726הפועל כפ"ס9
3332-2625הפועל רעננה10
3143-2826הפועל עפולה11
3045-4226מכבי יפו12
3037-2826עירוני מודיעין13
2738-3226הפועל נוף הגליל14
2734-2526הפועל עכו15
2432-2626הפועל חדרה16

בראון: שמח שניצחנו, אנחנו עם רגליים על הקרקע

מאמן הרצליה לא הסתנוור מהפער מראשל"צ אחרי ה-1:2 על חדרה: "משחק לא טוב שלנו, האופי ניצח". אביטן מנגד: "היינו במשחק, מאמינים שנשאיר את הקבוצה"

אלעד בראון (חגי מיכאלי)
אלעד בראון (חגי מיכאלי)

מכבי הרצליה המשיכה הערב (שני) במומנטום הנהדר שלה מאז חזרת הליגה הלאומית, כשגברה 1:2 על הפועל חדרה ופתחה פער של שש נקודות מהפועל ראשון לציון שבמקום השלישי. חדרה מנגד, נשארה עמוק במקום האחרון בטבלה.

“היה משחק לא טוב שלנו, היו כמה דקות יותר טובות עם מצבים במחצית השנייה, אבל עדיין זה לא המשחק שלנו. האופי ניצח את המשחק ואני שמח על שלוש הנקודות היקרות האלה", סיכם מאמן מכבי הרצליה המאושר אחרי הניצחון, אלעד בראון.

“אני שמח שברחנו, אבל יש עוד הרבה נקודות בקופה ואנחנו נצטרך להיראות קודם כל יותר טוב. מחכה לנו משחק לא פשוט מול עכו, אנחנו עם הרגליים על הקרקע והראש כבר שם. אני שמח מאוד שהקבוצה שלי ניצחה את המשחק הזה. מה הסוד שלנו? הביחד, הלחימה והמחויבות ביחד עם השחקנים הנהדרים האלה”, הוסיף.

אלעד בראון: "האופי ניצח את המשחק"

אביטן: “אין לנו פריבילגיה להסתכל אחורה, מאמינים שנישאר”

מנגד, ניסו אביטן ראה את קבוצתו נמצאת חזק במשחק, אבל שוב מפסידה: "אני חושב שהיינו במשחק, עם כל זה שספגנו שער מוקדם ומרגיז. חזרנו למשחק, היינו טובים והיו דקות שהרגשנו שאנחנו מסוגלים להוציא יותר. קבוצת תחתית, עם הרבה עליות וירידות שגורמות לפגיעה בביטחון במהלך המשחק. אין לנו פריבילגיה להסתכל אחורה, אלא רק על מה שטוב ולנסות לתקן".

"אני מקווה שהשחקנים הפצועים, בעיקר שחקנים בחלק האחורי, יחזרו ואז יהיו לנו יותר אופציות. בסוף נצטרך לנצח משחקים. אנחנו באים ומנסים וכרגע זה לא מצליח. אני מחריג את המשחק מול קריית ים בו היינו רעים מאוד ובכל שאר המשחקים אנחנו נמצאים שם וזה כל פעם מרגיש קרוב קרוב וזה מתפקשש לנו", הוסיף.

ניסו אביטן (חגי מיכאלי)

לגבי סיכויי ההישארות אביטן הוסיף: "כמה אני אופטימי? אמונה זה הדבר הכי חזק שיש ואנחנו מאמינים שנשאיר את הקבוצה בליגה. מגיע לחדרה להישאר בליגה ונצטרך לעשות את זה”.

