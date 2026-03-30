יום שני, 30.03.2026 שעה 21:26
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
8040-8139קובנטרי1
7137-5939מידלסברו2
6939-6738איפסוויץ'3
6944-5339מילוול4
6657-6239האל סיטי5
6348-6339סאות'המפטון6
6351-6039רקסהאם7
6048-5639דרבי קאונטי8
5646-5039ווטפורד9
5446-5239נוריץ'10
5349-4839בירמינגהאם11
5361-5539ק.פ.ר12
5249-4539פרסטון13
5249-4439סוונסי14
5143-4639סטוק סיטי15
5150-4939בריסטול סיטי16
5054-5439שפילד יונייטד17
4846-3639צ'רלטון18
4349-3639בלקבורן19
4354-4039ווסט ברומיץ'20
4054-3738פורטסמות'21
3960-5139לסטר22
3951-3639אוקספורד יונייטד23
-679-2439שפילד וונסדיי24

"סאות'המפטון מעוניינת לרכוש את דניאל פרץ"

ב'סאן' טוענים שהקבוצה מהצ'מפיונשיפ מעוניינת להפעיל את סעיף הרכישה שיש לה על השוער הישראלי בגובה 8 מיליון אירו, והוסיפו: "מחזיק בעוד הצעות"

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ עשוי להמשיך בסאות’המפטון גם בעונה הבאה, כאשר המועדון האנגלי מעוניין לממש את אופציית הרכישה שלו בסיום העונה. לשוער הישראלי, שהצטרף בינואר, יש סעיף רכישה בגובה 8 מיליון אירו, והוא עצמו פתוח להישאר בקבוצה למרות עניין מצד מועדונים נוספים, כך לפי ‘סאן’.

פרץ הגיע לסאות’המפטון לאחר תקופה לא פשוטה בהמבורג, שנקטעה מוקדם מהצפוי על ידי באיירן מינכן. השוער בן ה-25, שחתם באלופה הגרמנית ב-2023, רשם ארבע הופעות בלבד במדי הקבוצה הבוגרת בכל המסגרות, מה שהוביל אותו לחפש דקות משחק באופן דחוף.

לפי דיווחים, פרץ אף סירב להתאמן כדי להאיץ את המעבר, מהלך שהתברר כמוצלח מבחינתו. מאז שהגיע לסאות’המפטון, הוא הפך לשחקן הרכב קבוע ורשם 13 הופעות בצ’מפיונשיפ, תוך שהוא מציג יכולת מרשימה ומחזיר לעצמו את הביטחון.

יכולת מעולה בצ’מפיונשיפ

השוער הישראלי בלט במיוחד בניצחון 0:1 על נוריץ’, משחק שבו היה מהגורמים המרכזיים לניצחון, כאשר סאות’המפטון מדורגת נכון לעכשיו במקום השישי בטבלה ונאבקת על העלייה לפרמייר ליג. במועדון מרוצים מאוד מהיכולת שלו, ושוקלים ברצינות להפעיל את הסעיף ולהשאירו באופן קבוע.

גם אם הקבוצה לא תעפיל לליגה הבכירה, העסקה עדיין על הפרק, כאשר בבאיירן מינכן מקווים שהמהלך אכן ייצא לפועל. עבור הבווארים, מכירה של פרץ תסייע לייצב את מצבת השוערים, במיוחד על רקע חוסר הוודאות סביב עתידו של מנואל נוייר.

במועדון הגרמני עוקבים אחר ההתפתחויות, כאשר האפשרות שנוייר יאריך חוזה לעונה נוספת או יפרוש תשפיע על מבנה הסגל. במקביל, שמות כמו יונאס אורביג ואלכסנדר נובל נמצאים בתמונה, אך בכל מקרה, מכירה של פרץ לסאות’המפטון עשויה להקל על קבלת ההחלטות לקראת העונה הבאה.

