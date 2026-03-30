"סאות'המפטון מעוניינת לרכוש את דניאל פרץ"

דניאל פרץ עשוי להמשיך בסאות’המפטון גם בעונה הבאה, כאשר המועדון האנגלי מעוניין לממש את אופציית הרכישה שלו בסיום העונה. לשוער הישראלי, שהצטרף בינואר, יש סעיף רכישה בגובה 8 מיליון אירו, והוא עצמו פתוח להישאר בקבוצה למרות עניין מצד מועדונים נוספים, כך לפי ‘סאן’.

פרץ הגיע לסאות’המפטון לאחר תקופה לא פשוטה בהמבורג, שנקטעה מוקדם מהצפוי על ידי באיירן מינכן. השוער בן ה-25, שחתם באלופה הגרמנית ב-2023, רשם ארבע הופעות בלבד במדי הקבוצה הבוגרת בכל המסגרות, מה שהוביל אותו לחפש דקות משחק באופן דחוף.

לפי דיווחים, פרץ אף סירב להתאמן כדי להאיץ את המעבר, מהלך שהתברר כמוצלח מבחינתו. מאז שהגיע לסאות’המפטון, הוא הפך לשחקן הרכב קבוע ורשם 13 הופעות בצ’מפיונשיפ, תוך שהוא מציג יכולת מרשימה ומחזיר לעצמו את הביטחון.

יכולת מעולה בצ’מפיונשיפ

השוער הישראלי בלט במיוחד בניצחון 0:1 על נוריץ’, משחק שבו היה מהגורמים המרכזיים לניצחון, כאשר סאות’המפטון מדורגת נכון לעכשיו במקום השישי בטבלה ונאבקת על העלייה לפרמייר ליג. במועדון מרוצים מאוד מהיכולת שלו, ושוקלים ברצינות להפעיל את הסעיף ולהשאירו באופן קבוע.

גם אם הקבוצה לא תעפיל לליגה הבכירה, העסקה עדיין על הפרק, כאשר בבאיירן מינכן מקווים שהמהלך אכן ייצא לפועל. עבור הבווארים, מכירה של פרץ תסייע לייצב את מצבת השוערים, במיוחד על רקע חוסר הוודאות סביב עתידו של מנואל נוייר.

במועדון הגרמני עוקבים אחר ההתפתחויות, כאשר האפשרות שנוייר יאריך חוזה לעונה נוספת או יפרוש תשפיע על מבנה הסגל. במקביל, שמות כמו יונאס אורביג ואלכסנדר נובל נמצאים בתמונה, אך בכל מקרה, מכירה של פרץ לסאות’המפטון עשויה להקל על קבלת ההחלטות לקראת העונה הבאה.