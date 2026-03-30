12 טון של קיטקט נגנבו, שארלוט הגיבה בהומור

בעידן של הרשתות החברתיות גם הקבוצות פעילות שם, וגם אם לרוב הן מעלות תמונות מאימונים, עדכונים מקצועיים, הודעות רשמיות ובעיקר חדשות, לפעמים יש גם מקום לקצת הומור. ואכן, מי שניצלה את הפלטפורמה כדי לצחוק יחד עם הקהל היא שארלוט מה-MLS, הקבוצה שבה משחקים שני ליגיונרים שלנו, עידן טוקלומטי וליאל עבדה.

נתחיל מהחדשות. העמוד הרשמי ב-X (לשעבר טוויטר) של חברת השוקולד ‘קיטקט’ העלה פוסט בו הודיע שסחורה בשווי 12 טון של החטיף נגנבו: “אנו יכולים לאשר כי 12 טון של מוצרי ‘קיטקט’ נגנבו בעת שהועברו בין המפעל שלנו במרכז איטליה ליעדם בפולין”.

עוד רשמו אצל חברת השוקולד המפורסמת: “אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות ושותפים בשרשרת האספקה ​​כדי לחקור. החדשות הטובות: אין חששות לבטיחות הצרכנים, והאספקה ​​לא נפגעה. תודה”.

קיטקט (IMAGO)

התגובה של שארלוט

הקבוצה של טוקלומטי ועבדה ניצלה את המצב כדי להקליל עם קצת הומור: “ברצוננו לחלוק את מחשבותינו הכנות ותנחומינו לקיטקט לאחר הידיעה האחרונה על גניבת 12 טונות של קיטקטים. בנושא לא קשור, אנו שמחים לבשר כי נציע כ-413,000 קיטקטים במשחק בשבת הקרוב נגד פילדלפיה באצטדיון בנק. תודה”.