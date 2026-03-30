יום שלישי, 31.03.2026 שעה 10:00
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
132-135נאשוויל1
106-135ניו יורק סיטי2
108-95אינטר מיאמי3
86-105שארלוט4
75-75שיקאגו פייר5
74-45די.סי. יונייטד6
78-65טורונטו7
711-55ניו יורק רד בולס8
611-75סינסינטי9
48-55אטלנטה יונייטד10
39-84ניו אינגלנד רבולושן11
314-75מונטריאול12
317-55אורלנדו סיטי13
28-55קולומבוס קרו14
09-35פילדלפיה יוניון15
 מערב 
130-85FC לוס אנג'לס1
122-145ונקובר ווייטקאפס2
121-75סן חוזה ארת'קווייקס3
115-135סן דייגו אפ.סי4
102-55סיאטל סאונדרס5
107-95ריאל סולט לייק6
97-115קולורדו ראפידס7
89-105דאלאס8
69-84יוסטון דינמו9
58-75לוס אנג'לס גלאקסי10
57-55אוסטין11
511-45מינסוטה יונייטד12
47-45סנט לואיס סיטי13
412-75פורטלנד טימברס14
411-55קנזס סיטי15

12 טון של קיטקט נגנבו, שארלוט הגיבה בהומור

חברת השוקולד הודיעה על שוד ענק של המוצר, הקבוצה של טוקלומטי ועבדה בתגובה קורעת: "עצובים לשמוע. ללא קשר, נחלק במשחק הקרוב כ-413 אלף קיטקטים"

עידן טוקלומטי וקיטקט (IMAGO)
בעידן של הרשתות החברתיות גם הקבוצות פעילות שם, וגם אם לרוב הן מעלות תמונות מאימונים, עדכונים מקצועיים, הודעות רשמיות ובעיקר חדשות, לפעמים יש גם מקום לקצת הומור. ואכן, מי שניצלה את הפלטפורמה כדי לצחוק יחד עם הקהל היא שארלוט מה-MLS, הקבוצה שבה משחקים שני ליגיונרים שלנו, עידן טוקלומטי וליאל עבדה.

נתחיל מהחדשות. העמוד הרשמי ב-X (לשעבר טוויטר) של חברת השוקולד ‘קיטקט’ העלה פוסט בו הודיע שסחורה בשווי 12 טון של החטיף נגנבו: “אנו יכולים לאשר כי 12 טון של מוצרי ‘קיטקט’ נגנבו בעת שהועברו בין המפעל שלנו במרכז איטליה ליעדם בפולין”.

עוד רשמו אצל חברת השוקולד המפורסמת: “אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות ושותפים בשרשרת האספקה ​​כדי לחקור. החדשות הטובות: אין חששות לבטיחות הצרכנים, והאספקה ​​לא נפגעה. תודה”.

קיטקט (IMAGO)קיטקט (IMAGO)

התגובה של שארלוט

הקבוצה של טוקלומטי ועבדה ניצלה את המצב כדי להקליל עם קצת הומור: “ברצוננו לחלוק את מחשבותינו הכנות ותנחומינו לקיטקט לאחר הידיעה האחרונה על גניבת 12 טונות של קיטקטים. בנושא לא קשור, אנו שמחים לבשר כי נציע כ-413,000 קיטקטים במשחק בשבת הקרוב נגד פילדלפיה באצטדיון בנק. תודה”.

