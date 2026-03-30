ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

דיווח: מספר הקבוצות ביורוליג לא צפוי להתרחב

חדשות רעות להפועל ירושלים: הדיווחים באירופה מעריכים כי היורוליג לא תגדל כמתוכנן, מה שעלול להשאיר את האדומים מהבירה בחוץ. במוקד: המהפכה שבדרך

שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)

הפועל ירושלים אולי לא הצליחה להשיג את הכרטיס ליורוליג דרך הזכייה ביורוקאפ, אבל בבירה קיוו שהקשרים הדיפלומטיים והתרחבות המפעל יעשו את העבודה. אלא שעל פי דיווח מעודכן ב-'Eurohoops', ייתכן שהנתיב הזה הולך ונסגר. בעוד שבעבר ההערכות דיברו על הגדלת הליגה ל-22 קבוצות בעונת 26/27, מהלך שהיה סולל את דרכם של האדומים פנימה, כעת נראה כי המגמה השתנתה והנהלת היורוליג נוטה לשמור על הפורמט הקיים והמצומצם יותר.

צומת ההחלטה: 14 באפריל

בעוד כשבועיים יתכנסו ראשי המפעל כדי לדון בעתיד הליגה. על השולחן עומדות שאלות בוערות לגבי הנציגות הצרפתיות: מונאקו, שנמצאת בסחרור כלכלי מדאיג, ו-וילרבאן, שסימני השאלה סביב המשך דרכה בליגה הולכים ומתרבים. למרות חוסר הוודאות, ירושלים לא מרימה ידיים; הבעלים מתן אדלסון כבר נפגש עם המנכ"ל החדש צ'וס בואנו בניסיון לקדם את המועמדות הישראלית, אך נראה שההחלטות הסופיות יהיו תלויות במבנה הליגה הכולל.

המהפכה בדרך?

במקביל למאבקים של ירושלים, מאחורי הקלעים מתרחשת דרמת ענק שעשויה לשנות את פני הכדורסל ביבשת. לפי הדיווחים, היורוליג ו-NBA אירופה קרובות מתמיד להסכם שיתוף פעולה היסטורי. המטרה: הקמת ליגה משותפת של 24 קבוצות שתסיים את הסכסוך המר בן 26 השנים עם פיב"א.

חיזוק משמעותי למעמדו של המפעל הגיע מכיוונן של ריאל מדריד ופנרבחצ'ה, שקרובות לחתימה על רישיונות לעשור הקרוב. המהלך הזה לא רק מבצר את היורוליג כליגה הבכירה ללא עוררין, אלא גם מעניק לה עמדת כוח משמעותית במו"מ מול ה-NBA. אם המיזוג הזה אכן ייצא לפועל, ייתכן שחלוקת הכרטיסים תשתנה לחלוטין ולירושלים ייפתח חלון הזדמנויות מסוג חדש לגמרי.

