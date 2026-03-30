דיווח: מספר הקבוצות ביורוליג לא צפוי להתרחב

הפועל ירושלים אולי לא הצליחה להשיג את הכרטיס ליורוליג דרך הזכייה ביורוקאפ, אבל בבירה קיוו שהקשרים הדיפלומטיים והתרחבות המפעל יעשו את העבודה. אלא שעל פי דיווח מעודכן ב-'Eurohoops', ייתכן שהנתיב הזה הולך ונסגר. בעוד שבעבר ההערכות דיברו על הגדלת הליגה ל-22 קבוצות בעונת 26/27, מהלך שהיה סולל את דרכם של האדומים פנימה, כעת נראה כי המגמה השתנתה והנהלת היורוליג נוטה לשמור על הפורמט הקיים והמצומצם יותר.

צומת ההחלטה: 14 באפריל

בעוד כשבועיים יתכנסו ראשי המפעל כדי לדון בעתיד הליגה. על השולחן עומדות שאלות בוערות לגבי הנציגות הצרפתיות: מונאקו, שנמצאת בסחרור כלכלי מדאיג, ו-וילרבאן, שסימני השאלה סביב המשך דרכה בליגה הולכים ומתרבים. למרות חוסר הוודאות, ירושלים לא מרימה ידיים; הבעלים מתן אדלסון כבר נפגש עם המנכ"ל החדש צ'וס בואנו בניסיון לקדם את המועמדות הישראלית, אך נראה שההחלטות הסופיות יהיו תלויות במבנה הליגה הכולל.

המהפכה בדרך?

במקביל למאבקים של ירושלים, מאחורי הקלעים מתרחשת דרמת ענק שעשויה לשנות את פני הכדורסל ביבשת. לפי הדיווחים, היורוליג ו-NBA אירופה קרובות מתמיד להסכם שיתוף פעולה היסטורי. המטרה: הקמת ליגה משותפת של 24 קבוצות שתסיים את הסכסוך המר בן 26 השנים עם פיב"א.

חיזוק משמעותי למעמדו של המפעל הגיע מכיוונן של ריאל מדריד ופנרבחצ'ה, שקרובות לחתימה על רישיונות לעשור הקרוב. המהלך הזה לא רק מבצר את היורוליג כליגה הבכירה ללא עוררין, אלא גם מעניק לה עמדת כוח משמעותית במו"מ מול ה-NBA. אם המיזוג הזה אכן ייצא לפועל, ייתכן שחלוקת הכרטיסים תשתנה לחלוטין ולירושלים ייפתח חלון הזדמנויות מסוג חדש לגמרי.