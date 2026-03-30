רשמית: פנרבחצ'ה הודיעה על שחרורו של ווילבקין

סקוטי ווילבקין תרם רבות למכבי תל אביב ולאחר מכן עשה קפיצה מבחינה כלכלית ובשנים האחרונות אפשר לומר גם מקצועית, כאשר הוא חתם בפנרבחצ’ה. הפרק הזה בחייו הגיע לסיומו היום (שני), כאשר אלופת אירופה הודיעה באופן רשמי על סיום דרכו של השחקן.

ווילבקין שוחרר מהטורקים ובעצם בגיל 32 הפך לשחקן חופשי, אחרי שרשם ארבע עונות במדים של הקבוצה. לפני הטורקים כאמור ווילבקין שיחק במכבי תל אביב, כאשר קודם לכן הוא שיחק בדרושפאקה ואא”ק אתונה, כאשר ברזומה שלו כמובן אליפות אירופה בשנה שעברה.

לפי דיווח של הכתב מתיאו אנדראני, שני מועדונים כבר סימנו את הסקורר ומדובר בקבוצתו לשעבר אא”ק אתונה, כמו גם קבוצה נוספת בטורקיה. הקבוצה השנייה היא גלאטסראיי, ויהיה מעניין לראות מה יהיה הצעד הבא של ווילבקין בקריירה כאמור בגיל 32.

סקוטי ווילבקין (איציק בלניצקי)

פנרבחצ’ה הודיעה: “תודה על הכל, סקוטי ווילבקין. קבוצת הכדורסל לגברים פנרבחצ'ה הסכימה הדדית להיפרד מסקוטי ווילבקין, שהצטרף לסגל שלנו בעונת 2022/23 ותרם להצלחות רבות במהלך ארבע עונותיו כשלבש את החולצה המפוספסת שלנו. אנו מודים לסקוטי ווילבקין על תרומתו לצוות שלנו ומאחלים לו הצלחה בשלב הבא של הקריירה שלו”.

הגארד חווה לא מעט פציעות מאז שהגיע לפנר והוא רשם רק 14 משחקים בשתי העונות האחרונות, אבל לפני כן היה אחד השחקנים הבולטים ביורוליג ללא ספק. הוא מחזיק בממוצעים טובים מאוד של 13 נקודות, שני ריבאונדים, 3.3 אסיסטים ו-1.2 חטיפות בממוצע למשחק במפעל הבכיר באירופה.