יום שני, 30.03.2026 שעה 19:10
ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
6022-5826פאריס סן-ז'רמן1
5924-5427לאנס2
4935-5427מארסיי3
4729-4127ליון4
4734-4227ליל5
4638-4727מונאקו6
4437-4327ראן7
4033-4327שטרסבורג8
3732-3827טולוז9
3741-3727לוריין10
3639-3427ברסט11
3237-2427אנז'ה12
3143-3227פ.צ. פאריס13
2735-2227לה האבר14
2752-3227ניס15
2236-2227אוקזר16
1745-2426נאנט17
1460-2527מץ18

עם טוויסט מפתיע: נסגרה פרשת אמיליאנו סאלה

7 שנים אחרי שמת בהתרסקות המטוס, הגיעה תפנית בהחלטה המשפטית לגבי החלוץ הארגנטינאי, שם פסקו שקארדיף תצטרך לשלם לנאנט פיצוי של 480 אלף אירו

אמיליאנו סאלה (IMAGO)
שבע שנים לאחר הטרגדיה שטלטלה את עולם הכדורגל, פרשת אמיליאנו סאלה הגיעה לסיומה, עם תפנית מפתיעה בהחלטה המשפטית. בית המשפט המסחרי בנאנט הודיע היום (שני) על פסק הדין בסכסוך הכלכלי בין קארדיף סיטי לנאנט, וקבע כי דווקא המועדון הוולשי הוא זה שיצטרך לשלם פיצוי של 480 אלף אירו לצרפתים.

החלוץ הארגנטינאי בן ה-28 נהרג ב-21 בינואר 2019 בהתרסקות מטוס מעל תעלת למאנש, בזמן שהיה בדרכו להצטרף לקבוצתו החדשה לאחר שהשלים מעבר מנאנט לקארדיף תמורת 17 מיליון אירו. סאלה לא הספיק לערוך הופעת בכורה במדי הקבוצה הוולשית.

המאבק המשפטי קיבל תפנית ב-2023, כאשר קארדיף הגישה תביעה בבית משפט בצרפת בדרישה לפיצויים על אובדן הכנסות ונזקים נוספים בעקבות מותו של השחקן. במועדון טענו כי נאנט, באמצעות הסוכן ווילי מקיי, הייתה מעורבת בארגון הטיסה הפרטית שבה התרחש האסון.

המטוס של אמיליאנו סאלה (צילום מסך)המטוס של אמיליאנו סאלה (צילום מסך)

עם זאת, בית הדין לבוררות בספורט כבר קבע בעבר כי ההעברה הייתה תקפה בזמן התאונה. למרות זאת, בקארדיף המשיכו לטעון כי האחריות נובעת מארגון הטיסה עצמה, ולא מעסקת ההעברה.

המועדון הבריטי דרש סכום עתק של 122 מיליון אירו, בטענה כי סאלה היה יכול לתרום שערים ונקודות שהיו עשויים להשאיר את הקבוצה בליגה הבכירה. מדובר בחישוב תאורטי שהתבסס על תרומתו האפשרית של החלוץ לאחר הגעתו בינואר 2019.

אמיליאנו סאלה (רויטרס)אמיליאנו סאלה (רויטרס)

סיום הפרשה והכרעת בית המשפט

בסופו של דבר, היום נסגר התיק בעיר נאנט, כאשר גם אמו של השחקן נכחה באולם כדי לשמוע את פסק הדין הסופי. ההחלטה קבעה כי קארדיף לא תקבל פיצוי, אלא תשלם סכום נמוך בהרבה מזה שדרשה, ובכך נחתם אחד התיקים המורכבים והכואבים ביותר בכדורגל האירופי בשנים האחרונות.

