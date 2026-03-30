עם טוויסט מפתיע: נסגרה פרשת אמיליאנו סאלה

שבע שנים לאחר הטרגדיה שטלטלה את עולם הכדורגל, פרשת אמיליאנו סאלה הגיעה לסיומה, עם תפנית מפתיעה בהחלטה המשפטית. בית המשפט המסחרי בנאנט הודיע היום (שני) על פסק הדין בסכסוך הכלכלי בין קארדיף סיטי לנאנט, וקבע כי דווקא המועדון הוולשי הוא זה שיצטרך לשלם פיצוי של 480 אלף אירו לצרפתים.

החלוץ הארגנטינאי בן ה-28 נהרג ב-21 בינואר 2019 בהתרסקות מטוס מעל תעלת למאנש, בזמן שהיה בדרכו להצטרף לקבוצתו החדשה לאחר שהשלים מעבר מנאנט לקארדיף תמורת 17 מיליון אירו. סאלה לא הספיק לערוך הופעת בכורה במדי הקבוצה הוולשית.

המאבק המשפטי קיבל תפנית ב-2023, כאשר קארדיף הגישה תביעה בבית משפט בצרפת בדרישה לפיצויים על אובדן הכנסות ונזקים נוספים בעקבות מותו של השחקן. במועדון טענו כי נאנט, באמצעות הסוכן ווילי מקיי, הייתה מעורבת בארגון הטיסה הפרטית שבה התרחש האסון.

המטוס של אמיליאנו סאלה (צילום מסך)

עם זאת, בית הדין לבוררות בספורט כבר קבע בעבר כי ההעברה הייתה תקפה בזמן התאונה. למרות זאת, בקארדיף המשיכו לטעון כי האחריות נובעת מארגון הטיסה עצמה, ולא מעסקת ההעברה.

המועדון הבריטי דרש סכום עתק של 122 מיליון אירו, בטענה כי סאלה היה יכול לתרום שערים ונקודות שהיו עשויים להשאיר את הקבוצה בליגה הבכירה. מדובר בחישוב תאורטי שהתבסס על תרומתו האפשרית של החלוץ לאחר הגעתו בינואר 2019.

אמיליאנו סאלה (רויטרס)

סיום הפרשה והכרעת בית המשפט

בסופו של דבר, היום נסגר התיק בעיר נאנט, כאשר גם אמו של השחקן נכחה באולם כדי לשמוע את פסק הדין הסופי. ההחלטה קבעה כי קארדיף לא תקבל פיצוי, אלא תשלם סכום נמוך בהרבה מזה שדרשה, ובכך נחתם אחד התיקים המורכבים והכואבים ביותר בכדורגל האירופי בשנים האחרונות.