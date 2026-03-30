"כדורגל יפה? מי שסופגת פחות זוכה במונדיאל"

לאחר ההפסד 2:1 לנבחרת צרפת, ברזיל תצא למשחק מול קרואטיה (רביעי, 03:00 שעון ישראל) במטרה לסיים את פגרת הנבחרות האחרונה לפני המונדיאל בטעם מתוק. לפני ההתמודדות התראיין מאמן הסלסאו, קרלו אנצ’לוטי, והתייחס בצורה מפתיעה לסגנון המשחק שהוא מצפה מהנבחרת, לוקה מודריץ’ ואנדריק.

"כדורגל יפה? שני המונדיאלים האחרונים שברזיל זכתה בהם הגיעו משילוב של כישרון והגנה. עם 'פליפאו' (סקולארי) ושלושת הבלמים שלו ב-2002 למשל, וב-1994 פריירה הציב שתי שורות של ארבעה כדי לנצל את רומאריו בחוד. אין דרך אחרת מלבד להגן היטב. את המונדיאל מנצחת הנבחרת שסופגת פחות ולא זו שכובשת יותר. אני לא אוהב שקוראים לי הגנתי, אבל זה מאוד חשוב לקבוצה".

לאחר מכן אנצ’לוטי המשיך ואמר: "בשנה הזו שבה אני מוביל את הנבחרת העפלנו וגם מוקדם, ניתחנו שחקנים רבים ויש לנו רעיון מאוד ברור ומוגדר למשחק הראשון, וגם רשימת השחקנים הסופית כמעט סגורה. אנחנו רוצים תנועה בחלק הקדמי, אולי עם חלוץ מטרה, אבל עם תנועה שמביאה את המשחק לנקודה בלתי צפויה. אני חושב שעשינו עבודה טובה עד עכשיו, אנחנו צריכים רוגע ושלווה, גם ביקורת כמובן, אבל למרות שהתוצאה היא הדבר החשוב ביותר, יש תוצאות חשובות יותר ופחות, והחשובה היא זו של המונדיאל".

ויניסיוס ואנצ'לוטי, צריך שילוב של כישרון והגנה (IMAGO)

“מודריץ’? אחד מהטובים שאימנתי, אנדריק? עוקבים אחריו”

בהמשך האיטלקי דיבר על שחקנו לשער, לוקה מודריץ’, אותו הוא עומד לפגוש: "מודריץ'? הוא יכול לשחק כקשר התקפי, כקשר אחורי, כקשר 8 במדריד, הוא יכול לעשות הכול במרכז המגרש כי הוא קשר שלם, מודרני, אחד השחקנים הטובים ביותר שאימנתי, מקצוען יוצא דופן עם תשוקה אדירה לכדורגל, מה שמאפשר לו בגיל 40 להיות עדיין אחד הקשרים הטובים ביותר. מודריץ' הוא ייחודי, בשוק העולמי אין עוד אחד כמוהו".

לוקה מודריץ' וקרלו אנצ'לוטי (רויטרס)

בסיום מאמן ריאל מדריד לשעבר התייחס לאחד משחקניו אז בקבוצה, אנדריק, שנותן עונה נהדרת עם ליון: “את אנדריק הכרתי כחלוץ, ועכשיו הוא משחק יותר בצד, וגם שם הוא עושה זאת היטב, עמדה שדורשת יותר עבודה הגנתית, אבל לגילו ולמבנה שלו הוא עושה זאת ויכול לעשות זאת. אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחות שלו, וכמו רבים אחרים הוא יהיה העתיד של הנבחרת ללא ספק".