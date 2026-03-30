יום שני, 30.03.2026 שעה 19:41
כדורגל עולמי

"כדורגל יפה? מי שסופגת פחות זוכה במונדיאל"

מאמן הסלסאו, קרלו אנצ'לוטי, התייחס לסגנון שהוא מצפה מנבחרתו: "שני המונדיאלים האחרונים שברזיל זכתה הגיעו משילוב של כישרון והגנה". וגם: אנדריק

|
קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)
לאחר ההפסד 2:1 לנבחרת צרפת, ברזיל תצא למשחק מול קרואטיה (רביעי, 03:00 שעון ישראל) במטרה לסיים את פגרת הנבחרות האחרונה לפני המונדיאל בטעם מתוק. לפני ההתמודדות התראיין מאמן הסלסאו, קרלו אנצ’לוטי, והתייחס בצורה מפתיעה לסגנון המשחק שהוא מצפה מהנבחרת, לוקה מודריץ’ ואנדריק.

"כדורגל יפה? שני המונדיאלים האחרונים שברזיל זכתה בהם הגיעו משילוב של כישרון והגנה. עם 'פליפאו' (סקולארי) ושלושת הבלמים שלו ב-2002 למשל, וב-1994 פריירה הציב שתי שורות של ארבעה כדי לנצל את רומאריו בחוד. אין דרך אחרת מלבד להגן היטב. את המונדיאל מנצחת הנבחרת שסופגת פחות ולא זו שכובשת יותר. אני לא אוהב שקוראים לי הגנתי, אבל זה מאוד חשוב לקבוצה".

לאחר מכן אנצ’לוטי המשיך ואמר: "בשנה הזו שבה אני מוביל את הנבחרת העפלנו וגם מוקדם, ניתחנו שחקנים רבים ויש לנו רעיון מאוד ברור ומוגדר למשחק הראשון, וגם רשימת השחקנים הסופית כמעט סגורה. אנחנו רוצים תנועה בחלק הקדמי, אולי עם חלוץ מטרה, אבל עם תנועה שמביאה את המשחק לנקודה בלתי צפויה. אני חושב שעשינו עבודה טובה עד עכשיו, אנחנו צריכים רוגע ושלווה, גם ביקורת כמובן, אבל למרות שהתוצאה היא הדבר החשוב ביותר, יש תוצאות חשובות יותר ופחות, והחשובה היא זו של המונדיאל".

ויניסיוס ואנצויניסיוס ואנצ'לוטי, צריך שילוב של כישרון והגנה (IMAGO)

“מודריץ’? אחד מהטובים שאימנתי, אנדריק? עוקבים אחריו”

בהמשך האיטלקי דיבר על שחקנו לשער, לוקה מודריץ’, אותו הוא עומד לפגוש: "מודריץ'? הוא יכול לשחק כקשר התקפי, כקשר אחורי, כקשר 8 במדריד, הוא יכול לעשות הכול במרכז המגרש כי הוא קשר שלם, מודרני, אחד השחקנים הטובים ביותר שאימנתי, מקצוען יוצא דופן עם תשוקה אדירה לכדורגל, מה שמאפשר לו בגיל 40 להיות עדיין אחד הקשרים הטובים ביותר. מודריץ' הוא ייחודי, בשוק העולמי אין עוד אחד כמוהו".

לוקה מודריץלוקה מודריץ' וקרלו אנצ'לוטי (רויטרס)

בסיום מאמן ריאל מדריד לשעבר התייחס לאחד משחקניו אז בקבוצה, אנדריק, שנותן עונה נהדרת עם ליון: “את אנדריק הכרתי כחלוץ, ועכשיו הוא משחק יותר בצד, וגם שם הוא עושה זאת היטב, עמדה שדורשת יותר עבודה הגנתית, אבל לגילו ולמבנה שלו הוא עושה זאת ויכול לעשות זאת. אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחות שלו, וכמו רבים אחרים הוא יהיה העתיד של הנבחרת ללא ספק".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
