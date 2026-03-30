הפועל תל אביב חזרה לישראל עם ארבעה זרים

הפועל תל אביב שבה לפני שעה קלה (שני) לישראל לאחר מחנה בן 10 ימים בקפריסין. עם הקבוצה חזרו גם הזרים פרננד מאיימבו, מרקוס קוקו, עמנואל בואטנג ושאנדה סילבה.

ביום חמישי יצטרפו לויזוס לויזו ואנדריאן קרייב, שעדיין נמצאים הנבחרות שלהם, וצמד הברזילאים צ’יקו אלבס ולוקאס פלקאו שנמצאים בקפריסין עם בני משפחותיהם וקיבלו עוד כמה ימים עד לחזרה.

האדומים מסכמים מחנה בקפריסין שבו רשמו שני ניצחונות והפסד מול יריבות מהליגה השנייה בקפריסין. הקבוצה תתחיל בהכנות לקראת המשחק נגד מכבי חיפה שיתרחש בעוד שבוע, כשרוי קורין פצוע וייעדר בגלל כאבים בשרירי הבטן.