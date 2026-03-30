יום שני, 30.03.2026 שעה 19:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל תל אביב חזרה לישראל עם ארבעה זרים

האדומים שבו לארץ אחרי המחנה בקפריסין כשסילבה, מאיימבו, קוקו ובואטנג הצטרפו לשאר הישראלים. ברדה סיכם: "עשרת הימים סייעו לנו להתחבר מחדש"

שחקני הפועל תל אביב בקפריסין (באדיבות המועדון)
הפועל תל אביב שבה לפני שעה קלה (שני) לישראל לאחר מחנה בן 10 ימים בקפריסין. עם הקבוצה חזרו גם הזרים פרננד מאיימבו, מרקוס קוקו, עמנואל בואטנג ושאנדה סילבה. 

ביום חמישי יצטרפו לויזוס לויזו ואנדריאן קרייב, שעדיין נמצאים עם הנבחרות שלהם, וצמד הברזילאים צ’יקו אלבס ולוקאס פלקאו שנמצאים בקפריסין עם בני משפחותיהם וקיבלו עוד כמה ימים עד לחזרה. בגזרת הישראלים, עמית למקין ורועי אלקוקין אשר שוהים עם נבחרת ישראל הצעירה ישובו ארצה לפני כניסת החג, סתיו טוריאל אשר שיחק עם נבחרת ישראל, הצטרף לקבוצה בימים האחרונים של המחנה.

לאורך מחנה האימונים, נערכו שלושה משחקי הכנה נגד קבוצות מקומיות. בראשון ניצחה 0:2 את איה נאפה (שערים של רוי קורין ועומרי לוי), בשני ניצחה 2:5 את ספרטקוס (שערים של מור בוסקילה, טל ארצ׳ל ושלושער של דניאל דאפה) ובאחרון הפסידה 1:0 לאולימפיאקוס ניקוסיה.

ברדה: “עשרה ימים בקצב גבוה”; קורין יחמיץ את מכבי חיפה

מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, סיכם את מחנה האימונים: ״בראש ובראשונה, אני מבקש להביע תנחומים למשפחות הנופלים והנרצחים במלחמה, מתפלל לשלומם של הפצועים ומודה לחיילינו הגיבורים על כל מה שהם עושים עבורנו. בשמי ובשם כל השחקנים והצוות, אני מודה לבעלים אדמונד ספרא ולהנהלת המועדון על התנאים הטובים שניתנו לנו בתקופה המורכבת הזו, בכדי להכין את הקבוצה בצורה הטובה ביותר לרגע בו נעלה שוב על כר הדשא - אין זה מובן מאליו.

“ערכנו עשרה ימים בקצב גבוה, לרבות שלושה משחקי הכנה, ואני מרגיש שהם סייעו לנו להתחבר מחדש בכל האספקטים. בהזדמנות זו אאחל לכל אוהדינו חג פסח שמח, ובעיקר - בריאות הגוף והנפש. מחכה לראותכם בקרוב״.

האדומים מסכמים מחנה בקפריסין שבו רשמו שני ניצחונות והפסד מול יריבות מהליגה השנייה בקפריסין. הקבוצה תתחיל בהכנות לקראת המשחק נגד מכבי חיפה שיתרחש בעוד שבוע, כשרוי קורין פצוע וייעדר בגלל כאבים בשרירי הבטן.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
