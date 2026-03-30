הפועל תל אביב חזרה לישראל עם ארבעה זרים

הפועל תל אביב שבה לפני שעה קלה (שני) לישראל לאחר מחנה בן 10 ימים בקפריסין. עם הקבוצה חזרו גם הזרים פרננד מאיימבו, מרקוס קוקו, עמנואל בואטנג ושאנדה סילבה.

ביום חמישי יצטרפו לויזוס לויזו ואנדריאן קרייב, שעדיין נמצאים עם הנבחרות שלהם, וצמד הברזילאים צ’יקו אלבס ולוקאס פלקאו שנמצאים בקפריסין עם בני משפחותיהם וקיבלו עוד כמה ימים עד לחזרה. בגזרת הישראלים, עמית למקין ורועי אלקוקין אשר שוהים עם נבחרת ישראל הצעירה ישובו ארצה לפני כניסת החג, סתיו טוריאל אשר שיחק עם נבחרת ישראל, הצטרף לקבוצה בימים האחרונים של המחנה.

לאורך מחנה האימונים, נערכו שלושה משחקי הכנה נגד קבוצות מקומיות. בראשון ניצחה 0:2 את איה נאפה (שערים של רוי קורין ועומרי לוי), בשני ניצחה 2:5 את ספרטקוס (שערים של מור בוסקילה, טל ארצ׳ל ושלושער של דניאל דאפה) ובאחרון הפסידה 1:0 לאולימפיאקוס ניקוסיה.

דניאל דאפה. שלושער במחנה האימונים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

ברדה: “עשרה ימים בקצב גבוה”; קורין יחמיץ את מכבי חיפה

מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, סיכם את מחנה האימונים: ״בראש ובראשונה, אני מבקש להביע תנחומים למשפחות הנופלים והנרצחים במלחמה, מתפלל לשלומם של הפצועים ומודה לחיילינו הגיבורים על כל מה שהם עושים עבורנו. בשמי ובשם כל השחקנים והצוות, אני מודה לבעלים אדמונד ספרא ולהנהלת המועדון על התנאים הטובים שניתנו לנו בתקופה המורכבת הזו, בכדי להכין את הקבוצה בצורה הטובה ביותר לרגע בו נעלה שוב על כר הדשא - אין זה מובן מאליו.

“ערכנו עשרה ימים בקצב גבוה, לרבות שלושה משחקי הכנה, ואני מרגיש שהם סייעו לנו להתחבר מחדש בכל האספקטים. בהזדמנות זו אאחל לכל אוהדינו חג פסח שמח, ובעיקר - בריאות הגוף והנפש. מחכה לראותכם בקרוב״.

אליניב ברדה (באדיבות המועדון)

האדומים מסכמים מחנה בקפריסין שבו רשמו שני ניצחונות והפסד מול יריבות מהליגה השנייה בקפריסין. הקבוצה תתחיל בהכנות לקראת המשחק נגד מכבי חיפה שיתרחש בעוד שבוע, כשרוי קורין פצוע וייעדר בגלל כאבים בשרירי הבטן.