סכנין הודיעה למנהלת כי תארח באצטדיון רמת גן

יו"ר בני סכנין, מוחמד אבו יונס, הודיע היום (שני) לראשי מנהלת הליגות כי קיימת סבירות גבוהה מאוד שאצטדיון דוחא לא יעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים לאירוח המשחק מול בני ריינה. הסיבה: האצטדיון טרם עמד בקריטריונים של פיקוד העורף להצבת ממ"דים. לאור המצב, הודיע אבו יונס כי הקבוצה מוכנה לארח את משחקיה באצטדיון רמת גן, ייתכן שאף עד תום העונה. במנהלת סידרו לקבוצה את האפשרות לארח באצטדיון הלאומי לשעבר שאמור לעבור בקיץ שיפוץ יסודי.

הסחבת בדוחא והזעם של אבו יונס

העיכוב בחזרה למגרש הביתי נובע מהחלטת עיריית סכנין לצאת למכרז בנוגע להצבת הממ"דים, תהליך שצפוי לקחת זמן רב ומונע את תחילת העבודות המיידית. אבו יונס לא הסתיר את אכזבתו מהתנהלות העירייה: "בינתיים אני סוגר את משחק הבית באצטדיון רמת גן ולא בונה על העירייה", אמר היו"ר.

מוחמד אבו יונס. ניסה לקדם את הנושא אך ללא הצלחה (שחר גרוס)

"הבאתי לעירייה בשבוע שעבר הכל, כולל קבלן שמתקין ממ"דים שהיה יכול להתחיל בייצור ובביצוע באופן מיידי. בעירייה הודיעו שהם הוציאו את זה למכרז ורק מחר יהיו תשובות. במצב כזה, לא ניתן להשלים את המשימה תוך שבוע. בכוחי הדל ניסיתי לקדם את הנושא בשבוע שעבר, אך ללא הצלחה. זה מצב מוזר ששתי קבוצות מהמגזר (סכנין וריינה) יצטרכו לשחק ברמת גן, אבל זה מה יש".

במישור המקצועי: סגל חסר מול קריית שמונה

בזמן שהנהלת הקבוצה עוסקת בסוגיית המגרש, הצוות המקצועי ממשיך בהכנות למשחק החוץ הקרוב מול עירוני קריית שמונה. הקבוצה ממשיכה להתאמן ללא חלק מהשחקנים הזרים, מתוך תקווה להעמיד סגל תחרותי מספיק למפגש.

יוסי אבוקסיס. ממשיך לאמן ללא חלק מהשחקנים הזרים (שחר גרוס)

מי שייעדר בוודאות מהסגל הוא הקפטן מארון גנטוס הפצוע. בשל המצוקה בסגל וההיעדרויות, לא פחות משמונה שחקנים מקבוצת הנוער מתאמנים בימים אלו עם הקבוצה הבוגרת ועשויים לקחת חלק במשחקים הקרובים.