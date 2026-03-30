יום שני, 30.03.2026 שעה 17:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

סכנין הודיעה למנהלת כי תארח באצטדיון רמת גן

בעקבות העיכוב בהצבת הממ"דים בדוחא, היו"ר אבו יונס החליט לא להמתין לעירייה: "ניסיתי לקדם את הנושא, כרגע אני לא בונה עליהם". וגם: ההכנות לק"ש

|
אצטדיון דוחא ואצטדיון רמת גן (חג'אג' רחאל ו-IMAGO)
יו"ר בני סכנין, מוחמד אבו יונס, הודיע היום (שני) לראשי מנהלת הליגות כי קיימת סבירות גבוהה מאוד שאצטדיון דוחא לא יעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים לאירוח המשחק מול בני ריינה. הסיבה: האצטדיון טרם עמד בקריטריונים של פיקוד העורף להצבת ממ"דים. לאור המצב, הודיע אבו יונס כי הקבוצה מוכנה לארח את משחקיה באצטדיון רמת גן, ייתכן שאף עד תום העונה. במנהלת סידרו לקבוצה את האפשרות לארח באצטדיון הלאומי לשעבר שאמור לעבור בקיץ שיפוץ יסודי.

הסחבת בדוחא והזעם של אבו יונס

העיכוב בחזרה למגרש הביתי נובע מהחלטת עיריית סכנין לצאת למכרז בנוגע להצבת הממ"דים, תהליך שצפוי לקחת זמן רב ומונע את תחילת העבודות המיידית. אבו יונס לא הסתיר את אכזבתו מהתנהלות העירייה: "בינתיים אני סוגר את משחק הבית באצטדיון רמת גן ולא בונה על העירייה", אמר היו"ר.

מוחמד אבו יונס. ניסה לקדם את הנושא אך ללא הצלחה (שחר גרוס)

"הבאתי לעירייה בשבוע שעבר הכל, כולל קבלן שמתקין ממ"דים שהיה יכול להתחיל בייצור ובביצוע באופן מיידי. בעירייה הודיעו שהם הוציאו את זה למכרז ורק מחר יהיו תשובות. במצב כזה, לא ניתן להשלים את המשימה תוך שבוע. בכוחי הדל ניסיתי לקדם את הנושא בשבוע שעבר, אך ללא הצלחה. זה מצב מוזר ששתי קבוצות מהמגזר (סכנין וריינה) יצטרכו לשחק ברמת גן, אבל זה מה יש".

במישור המקצועי: סגל חסר מול קריית שמונה

בזמן שהנהלת הקבוצה עוסקת בסוגיית המגרש, הצוות המקצועי ממשיך בהכנות למשחק החוץ הקרוב מול עירוני קריית שמונה. הקבוצה ממשיכה להתאמן ללא חלק מהשחקנים הזרים, מתוך תקווה להעמיד סגל תחרותי מספיק למפגש.

יוסי אבוקסיס. ממשיך לאמן ללא חלק מהשחקנים הזרים (שחר גרוס)

מי שייעדר בוודאות מהסגל הוא הקפטן מארון גנטוס הפצוע. בשל המצוקה בסגל וההיעדרויות, לא פחות משמונה שחקנים מקבוצת הנוער מתאמנים בימים אלו עם הקבוצה הבוגרת ועשויים לקחת חלק במשחקים הקרובים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
