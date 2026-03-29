דירוג ה-WTA: סבלנקה שולטת, גוף מזנקת לפסגה

דירוג הטניס העולמי לנשים (WTA) פורסם היום (ראשון), לאחר סיומו של טורניר מיאמי היוקרתי, והוא מציג שינויים משמעותיים בצמרת לצד התבססות מרשימה בפסגה. ארינה סבלנקה מבלארוס ממשיכה לשלוט ביד רמה, בעוד קוקו גוף האמריקאית רושמת עלייה מרשימה למקום השלישי, על חשבונה של איגה שוויונטק הפולנייה שירדה למקום הרביעי.

סבלנקה, שהשלימה את "הדאבל של סאנשיין" עם זכיות רצופות באינדיאן וולס ובמיאמי, ביססה את מעמדה כמספר 1 בעולם. זוהי הפעם השישית בלבד בעידן הפתוח ששחקנית מצליחה לזכות בשני טורנירי המאסטרס היוקרתיים הללו ברצף. היא הגדילה את הפער שלה באופן דרמטי מול אלנה ריבאקינה הקזחית, המדורגת שנייה, לכדי 2,917 נקודות. סבלנקה צוברת כעת 11,025 נקודות והיא פותחת את שבוע ה-84 שלה בפסגת הדירוג העולמי, מתוכן 76 שבועות רצופים. סבלנקה כבר זכתה בשלושה תארים בשנת 2026 והיא השחקנית היחידה עם מספר תארים כפול העונה.

איגה שוויונטק חובטת בכדור (רויטרס)

השינוי המשמעותי ביותר בצמרת נרשם בין קוקו גוף ואיגה שוויונטק. גוף, שהגיעה לגמר במיאמי (שם הפסידה לסבלנקה), עלתה בדירוג מקום אחד וכעת היא מדורגת שלישית בעולם עם 7,278 נקודות. מנגד, שוויונטק, שהודחה מוקדם מהצפוי במיאמי, ירדה מקום אחד וכעת היא רביעית עם 7,263 נקודות, פער זעום של 15 נקודות בלבד מגוף.

בתוך עשרת המקומות הראשונים, נרשם שינוי נוסף: אלינה סביטולינה האוקראינית עלתה מקום אחד למקום השביעי, הדירוג הגבוה ביותר שלה מאז אוקטובר 2021. יסמין פאוליני האיטלקייה ירדה מקום אחד למקום השמיני. אלנה ריבאקינה נותרה במקום השני עם 8,108 נקודות. ג'סיקה פגולה ואמנדה אניסימובה השלימו את החמישייה הראשונה במקומות 5 ו-6 בהתאמה.

מחוץ לעשירייה הראשונה, מספר שחקניות רשמו התקדמות מרשימה. קרולינה מוצ'ובה הצ'כית קפצה שלושה מקומות למקום ה-11, לאחר שהגיעה לחצי הגמר במיאמי. אייבה יוביץ' האמריקאית בת ה-18 רשמה שיא קריירה חדש כשעלתה למקום ה-16. היילי בפטיסט האמריקאית הפתיעה כשהגיעה לרבע הגמר וזינקה 12 מקומות למקום ה-33, אף הוא שיא קריירה. טליה גיבסון האוסטרלית גם היא זינקה 12 מקומות למקום ה-56, לאחר שהגיעה לשמינית הגמר. יוליה סטרודובצבה עלתה 19 מקומות למקום ה-89.

קוקו גוף חוגגת בגמר (רויטרס)

מנגד, אמה רדוקאנו הבריטית ירדה חמישה מקומות למקום ה-28, לאחר שלא השתתפה במיאמי עקב מחלה. אלכס אאלה ירדה 16 מקומות למקום ה-45, ומגדה לינט ירדה 7 מקומות למקום ה-57. שלוש שחקניות חדשות נכנסו השבוע לראשונה למאה הטניסאיות המובילות בעולם: דריה סניגור מאוקראינה, ברבורה בארטונקובה מצ'כיה וסופי ונדווינקל מבלגיה.