ליגה סעודית 25-26
6719-7126אל נאסר1
6423-6726אל הילאל2
6219-5126אל אהלי3
6025-6226אל קאדיסיה4
4533-4726אל טאאוון5
4234-4126אל איתיחאד6
3944-3626אל אטיפאק7
3336-3126ניאום8
3341-3426אל פייחה9
3147-2926אל חאזם10
3044-4426אל חאליג'11
2939-3326אל שבאב12
2847-3426אל פאתח13
2548-3426אל חולוד14
2242-2426דאמאק15
1949-2526אל ריאד16
1357-2226אל אחדוד17
861-2326אל נג'מה18

בשורה גדולה לאל נאסר ולפורטוגל: רונאלדו חוזר

הצוות הרפואי של הקבוצה הסעודית אישר שהפנומן בן ה-41 כשיר והתאושש מפציעתו, כשהוא ישוב לסגל כבר ביום שישי הקרוב למשחק הליגה מול אל נג’מה

כריסטיאנו רונאלדו (אינסטגרם)
כריסטיאנו רונאלדו קיבל אור ירוק לחזור לאימונים מלאים באל נאסר לאחר שהשלים בהצלחה תהליך שיקום במדריד ובריאד, והוא צפוי להיות בסגל כבר למשחק הקרוב ביום שישי מול אל נג’מה בליגה הסעודית. החזרה של הפורטוגלי מגיעה בתזמון מושלם, הן עבור מאבק האליפות של קבוצתו והן לקראת ההכנות של נבחרת פורטוגל למונדיאל 2026.

החלוץ בן ה-41 סבל מפציעה בשריר הירך האחורי שנגרמה במהלך הניצחון 1:3 על אל פייחה, פציעה שגרמה לו להחמיץ משחקים חשובים מול ניאום ואל חאליג’. כדי לזרז את ההחלמה, רונאלדו עבר טיפול מיוחד בספרד לפני שחזר למתקן הרפואי של המועדון בריאד. כעת, לאחר השלמת השיקום, הצוות הרפואי אישר כי הוא כשיר לשוב לפעילות מלאה.

חדשות טובות נוספות הגיעו מכיוונו של סאדיו מאנה, שגם הוא קיבל אישור לחזור לאימונים לאחר שהתאושש מפציעה בקרסול. המשמעות היא שהמאמן ז’ורז’ה ז’סוס מקבל בחזרה את שני הכוכבים הגדולים שלו בדיוק לקראת הישורת האחרונה של העונה, כאשר אל נאסר מנסה לשמור על יתרון של שלוש נקודות בפסגת הטבלה.

הצוות המקצועי מרוצה מההתקדמות של השניים, כאשר הדגש כעת הוא על החזרת כושר המשחק לקראת שמונת המשחקים האחרונים של העונה. במועדון מאמינים כי שניהם יהיו מוכנים כבר למשחק הקרוב, לאחר שסיימו את תוכניות האימונים והשיקום שכללו ריצות, חיזוקים וטיפולים ייעודיים.

המרוץ לנעל הזהב והחשיבות של רונאלדו

למרות ההיעדרות מאז סוף פברואר, רונאלדו נותר הדמות המרכזית בהתקפה של אל נאסר, עם 21 שערים ב-22 הופעות בליגה. עם זאת, הוא מפגר אחרי איוון טוני מאל אהלי (25 שערים) וחוליאן קיניונס מאל קאדסיה (24 שערים) במרוץ למלכות השערים, בין היתר בגלל הדקות הרבות שהחמיץ בחודש האחרון. במקביל, ממשיכות לצוץ שמועות על עתידו, כאשר לפי דיווחים הוא עשוי לפרוש עם סיום חוזהו ביוני 2027.

לקראת מונדיאל 2026, המשחק מול אל נג’מה עשוי לסמן את תחילת ההכנה האחרונה של רונאלדו לטורניר הגדול בצפון אמריקה. לאחר סיום העונה המקומית, הפורטוגלי יתמקד לחלוטין בנבחרתו, שתפתח את הטורניר ב-17 ביוני ביוסטון מול קונגו או ג’מייקה. בהמשך מצפים לה משחקים מול אוזבקיסטן וקולומביה, כאשר עבור רונאלדו האתגר המרכזי יהיה לשמור על כשירות מלאה ולהימנע מפציעות נוספות כדי להוביל את נבחרתו ברגעי ההכרעה.

