יום שני, 30.03.2026 שעה 19:10
ליגה איטלקית 25-26
6924-6630אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5423-4030רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4328-3130לאציו8
4236-3830בולוניה9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2944-3530פיורנטינה16
2744-2530קרמונזה17
2740-2130לצ'ה18
1852-2230ורונה19
1854-2330פיזה20

לוקאקו שובר שתיקה: בחרתי להשתקם בבלגיה

חלוץ נאפולי ש"נעלם" לקבוצה התייחס לפציעה ולתקופה הנפשית הלא פשוטה שעוברת עליו: "יש לי דלקת בשריר, הרגשתי לא טוב". המועדון הציב לו אולטימטום

רומלו לוקאקו (IMAGO)
רומלו לוקאקו הסביר את עצמו לאחר היעדרותו מאימוני נאפולי במהלך פגרת הנבחרות, והודה כי לא היה כשיר ב-100% במשך רוב עונת 2025/26: “זה גבה ממני מחיר מנטלי”. דיווחים באיטליה במהלך השבוע האחרון טענו כי בנאפולי כעסו לאחר שלוקאקו קיבל החלטה להישאר בבלגיה ולהתאמן באופן אישי במהלך פגרת הנבחרות, ללא אישור המועדון.

זו הייתה עונה קשה מאוד עבור מלך השערים בכל הזמנים של נבחרת בלגיה, שייכנס לחודש אפריל עם שבע הופעות בלבד ו-64 דקות משחק במדי הקבוצה. הוא נפצע במהלך משחק ההכנה האחרון של נאפולי בקיץ, מה שהשאיר אותו מחוץ לסגל עד ינואר, ומאז “ביג רום” מתקשה לחזור לכושר מלא ואף לא הצליח לעקוף את רסמוס הוילון בהיררכיה של הקבוצה.

לוקאקו, שנותר בבלגיה וצפוי להישאר שם עד לסיום פגרת הנבחרות, מסר מאז את הסיבות שלו בפוסט שפרסם בסטורי באינסטגרם ושבר שתיקה: “העונה הזו הייתה מאוד מאתגרת עבורי, בהתמודדות עם הפציעה והאובדן האישי (מות אביו). אני יודע שהיה הרבה רעש סביב המצב שלי בימים האחרונים, וחשוב להבהיר את כל התמונה”.

לוקאקו (רויטרס)לוקאקו (רויטרס)

הבלגי הסביר כיצד הוא חווה את תהליך ההחלמה הארוך שלו, וסיפק רקע על החודשים האחרונים: “האמת היא שבשבועות האחרונים לא הרגשתי טוב פיזית. הבדיקה בבלגיה הראתה שיש דלקת ונוזלים בשריר מכופף הירך, סמוך לרקמת הצלקת”. זו לא הפציעה הראשונה: “זו הבעיה השנייה שהייתה לי מאז שחזרתי בתחילת נובמבר. בחרתי לבצע את השיקום שלי בבלגיה כדי שאוכל לעזור כשיקראו לי”.

"אני צריך להיות 100%"

לוקאקו התייחס גם ליחסים שלו עם נאפולי, ולא הסתיר את רצונו לחזור להיות שחקן מרכזי על המגרש: “אני חושב שרובכם ראיתם את הראיון שעשיתי בוורונה. אין דבר שאני רוצה יותר מאשר לשחק ולנצח עבור הקבוצה שלי, אבל כרגע אני צריך לוודא שאני כשיר ב-100%, כי לאחרונה לא הייתי שם”.

החלוץ הבלגי סיים עם מסר גם לקבוצה של אנטוניו קונטה וגם לנבחרת של רודי גארסיה: “השנה הזו הייתה מאוד מאתגרת, אבל בסופו של דבר אעזור לנאפולי ולנבחרת להשיג את המטרות שלהן כשיקראו לי. זה כל מה שאני רוצה”.

נאפולי מצידה הציבה ללוקאקו אולטימטום ברור: אם לא ישוב לאימונים בקסטל וולטורנו עד המועד שנקבע, המועדון צפוי להטיל עליו קנס כספי ואף להוציאו מסגל הקבוצה באופן מיידי, לצד פתיחה בהליכים משמעתיים פנימיים. מדובר בצעד חריף שנובע מהיעדרותו הבלתי מורשית ומההתנהלות סביב הניתוק מהקבוצה, כאשר במועדון הבהירו שלא יסבלו עוד מקרים כאלה, במיוחד בשלב כה קריטי של העונה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
