יום שני, 30.03.2026 שעה 15:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

טוטנהאם לוחצת: רוברטו דה זרבי המועמד המוביל

יציל את העונה? הלונדונים מעוניינים במאמן שעזב בפברואר את מארסיי והציעו לו חוזה ארוך טווח ושכר שיהפוך אותו לאחד המשתכרים הבכירים בפרמייר ליג

|
רוברטו דה זרבי (IMAGO)
טוטנהאם פועלת במרץ למנות את רוברטו דה זרבי למאמנה השלישי העונה, כאשר האיטלקי קיבל הצעה לחוזה ארוך טווח לחמש שנים וחבילת שכר משמעותית שתהפוך אותו לאחד המאמנים המשתכרים ביותר בפרמייר ליג. בשלב זה אין עדיין סיכום בין הצדדים, אך המאמן לשעבר של ברייטון ומארסיי מסתמן כמועמד המוביל להחליף את איגור טודור, שעזב בהסכמה הדדית לאחר תקופה קצרה מאוד בתפקיד.

דה זרבי בן ה-46 נמצא ללא קבוצה מאז שעזב את מארסיי בפברואר, לאחר פחות משנתיים בתפקיד. למרות זאת, הוא מותיר אחריו נתונים מרשימים, עם 57 אחוזי הצלחה, הגבוהים ביותר מבין מאמני המועדון מאז תחילת המאה. עם זאת, התקופה בצרפת הסתיימה בטעם רע, כאשר קבוצתו הייתה רחוקה 12 נקודות מהפסגה לאחר תבוסה 5:0 לפאריס סן ז’רמן והדחה מליגת האלופות כבר בשלב הליגה.

משימה קריטית והמצב בטבלה

המשימה שמחכה לאיטלקי, אם ימונה, היא לא פחות מהישרדות. טוטנהאם מדורגת במקום ה-17 בפרמייר ליג, נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום, כאשר הסכנה לירידה לליגת המשנה, לראשונה מאז 1977, מוחשית מאוד. במועדון מקווים למנות מאמן חדש בהקדם, כך שיוכל לעבוד עם השחקנים כעשרה ימים לפני המשחק הקרוב מול סנדרלנד, בזמן שברונו סלטור מנהל את האימונים באופן זמני.

לצד הרצון לצרף את דה זרבי, קיימים גם מכשולים. המאמן עצמו מעדיף להצטרף רק בקיץ, בתנאי שהקבוצה תישאר בליגה, ובנוסף ישנה התנגדות מצד חלק מהאוהדים, בין היתר בשל תמיכתו בעבר במייסון גרינווד בתקופתם המשותפת במארסיי. במקביל, מדובר בעוד זעזוע בעמדת המאמן, לאחר שטודור לא הצליח לנצח באף אחד מחמשת משחקי הליגה שלו, והחליף בעצמו את תומאס פרנק שהגיע רק בקיץ.

מבחינה מקצועית, דה זרבי נחשב למאמן בעל סגנון ייחודי, המבוסס על הנעת כדור מאחור והזמנת לחץ מצד היריבה, כדי לפרוץ אותו באמצעות שינויי קצב חדים. עם זאת, השיטה הזו גם טומנת בחובה סיכונים, כפי שניתן היה לראות במארסיי, שסבלה מלא מעט טעויות הגנתיות ומרווחים גדולים בין הקווים, דבר שהוביל למצבים רבים ליריבות.

יגיע ללונדון? רוברטו דה זרבי (רויטרס)יגיע ללונדון? רוברטו דה זרבי (רויטרס)

נקודה מעניינת מבחינת הקשר הישראלי היא שלדה זרבי יש היכרות מוקדמת עם מנור סולומון מהתקופה המשותפת של השניים בשחטאר דונייצק. היכרות זו עשויה להשפיע על עתידו של סולומון, שנמצא כיום בהשאלה מפיורנטינה, ואולי אף להוביל לחזרתו לטוטנהאם בקיץ, אם כי בשלב זה מוקדם מאוד לקבוע זאת.

בסופו של דבר, מדובר במהלך שמוגדר לא מעט כהימור. מצד אחד, דה זרבי כבר הוכיח את עצמו בפרמייר ליג עם ברייטון, אותה הוביל למקום השישי ולהופעה היסטורית בליגה האירופית. מצד שני, קיימים סימני שאלה לגבי ההתאמה שלו לסיטואציה הלחוצה בטוטנהאם, שזקוקה אולי ליותר פרגמטיות מאשר לכדורגל ההתקפי והשאפתני שמזוהה איתו.

כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */