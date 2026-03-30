טוטנהאם לוחצת: רוברטו דה זרבי המועמד המוביל

טוטנהאם פועלת במרץ למנות את רוברטו דה זרבי למאמנה השלישי העונה, כאשר האיטלקי קיבל הצעה לחוזה ארוך טווח לחמש שנים וחבילת שכר משמעותית שתהפוך אותו לאחד המאמנים המשתכרים ביותר בפרמייר ליג. בשלב זה אין עדיין סיכום בין הצדדים, אך המאמן לשעבר של ברייטון ומארסיי מסתמן כמועמד המוביל להחליף את איגור טודור, שעזב בהסכמה הדדית לאחר תקופה קצרה מאוד בתפקיד.

דה זרבי בן ה-46 נמצא ללא קבוצה מאז שעזב את מארסיי בפברואר, לאחר פחות משנתיים בתפקיד. למרות זאת, הוא מותיר אחריו נתונים מרשימים, עם 57 אחוזי הצלחה, הגבוהים ביותר מבין מאמני המועדון מאז תחילת המאה. עם זאת, התקופה בצרפת הסתיימה בטעם רע, כאשר קבוצתו הייתה רחוקה 12 נקודות מהפסגה לאחר תבוסה 5:0 לפאריס סן ז’רמן והדחה מליגת האלופות כבר בשלב הליגה.

משימה קריטית והמצב בטבלה

המשימה שמחכה לאיטלקי, אם ימונה, היא לא פחות מהישרדות. טוטנהאם מדורגת במקום ה-17 בפרמייר ליג, נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום, כאשר הסכנה לירידה לליגת המשנה, לראשונה מאז 1977, מוחשית מאוד. במועדון מקווים למנות מאמן חדש בהקדם, כך שיוכל לעבוד עם השחקנים כעשרה ימים לפני המשחק הקרוב מול סנדרלנד, בזמן שברונו סלטור מנהל את האימונים באופן זמני.

לצד הרצון לצרף את דה זרבי, קיימים גם מכשולים. המאמן עצמו מעדיף להצטרף רק בקיץ, בתנאי שהקבוצה תישאר בליגה, ובנוסף ישנה התנגדות מצד חלק מהאוהדים, בין היתר בשל תמיכתו בעבר במייסון גרינווד בתקופתם המשותפת במארסיי. במקביל, מדובר בעוד זעזוע בעמדת המאמן, לאחר שטודור לא הצליח לנצח באף אחד מחמשת משחקי הליגה שלו, והחליף בעצמו את תומאס פרנק שהגיע רק בקיץ.

מבחינה מקצועית, דה זרבי נחשב למאמן בעל סגנון ייחודי, המבוסס על הנעת כדור מאחור והזמנת לחץ מצד היריבה, כדי לפרוץ אותו באמצעות שינויי קצב חדים. עם זאת, השיטה הזו גם טומנת בחובה סיכונים, כפי שניתן היה לראות במארסיי, שסבלה מלא מעט טעויות הגנתיות ומרווחים גדולים בין הקווים, דבר שהוביל למצבים רבים ליריבות.

נקודה מעניינת מבחינת הקשר הישראלי היא שלדה זרבי יש היכרות מוקדמת עם מנור סולומון מהתקופה המשותפת של השניים בשחטאר דונייצק. היכרות זו עשויה להשפיע על עתידו של סולומון, שנמצא כיום בהשאלה מפיורנטינה, ואולי אף להוביל לחזרתו לטוטנהאם בקיץ, אם כי בשלב זה מוקדם מאוד לקבוע זאת.

בסופו של דבר, מדובר במהלך שמוגדר לא מעט כהימור. מצד אחד, דה זרבי כבר הוכיח את עצמו בפרמייר ליג עם ברייטון, אותה הוביל למקום השישי ולהופעה היסטורית בליגה האירופית. מצד שני, קיימים סימני שאלה לגבי ההתאמה שלו לסיטואציה הלחוצה בטוטנהאם, שזקוקה אולי ליותר פרגמטיות מאשר לכדורגל ההתקפי והשאפתני שמזוהה איתו.