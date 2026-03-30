ברצלונה לא נלחצת ולא תשתגע על חוליאן אלברס

המטרה המרכזית של ברצלונה בחלון ההעברות הקרוב בקיץ היא לצרף חלוץ. למרות שהשארתו של רוברט לבנדובסקי אינה בלתי אפשרית, הסיכויים לכך נמוכים, בהתחשב בגילו ובשכרו. גם אם יוצע לו חוזה מופחת, המשך דרכו במועדון נראה לא סביר במיוחד. החלטה בנושא תתקבל בסיום העונה.

המועמד העיקרי לחיזוק ההתקפה של ברצלונה הוא חוליאן אלברס. ביום חמישי האחרון נטען כי אתלטיקו מדריד מוכנה לשפר משמעותית את חוזהו כדי להשאירו במועדון ולדחות הצעות מברצלונה או מכל קבוצה אחרת שתנסה לצרף אותו בקיץ. מדובר בהצעה משמעותית, שתעלה את שכרו לעשרה מיליון אירו נטו לעונה.

בברצלונה לא מתרגשים מהדיווח הזה. ראשית, משום שההחלטה לצרף את חוליאן אלברס עדיין לא התקבלה. המועדון מתמקד בתחרות ועומד בפני חודש מכריע שיקבע עד כמה רחוק יוכל להגיע בליגת האלופות ובליגה. הנהלת ברצלונה נצמדת לתוכנית שנקבעה, והאפשרות שאתלטיקו תשפר את חוזהו של השחקן אינה משנה את עמדתה.

לתמרץ את השחקן

בנוסף, בברצלונה מבינים שהמהלך של אתלטיקו הוא הגיוני. כאשר שלושה משחקים חשובים מול ברצלונה מתקרבים, במיוחד רבע גמר ליגת האלופות, הם רואים בתמרוץ של חוליאן אלברס להציג את היכולת הטובה ביותר שלו צעד טבעי. ההבטחה להעלאת שכר מדרבנת אותו על המגרש וגם מסייעת למנוע את עזיבתו.

סעיף אסטרונומי

ברצלונה לא מתכוונת להשתגע בניסיון לצרף את חלוץ אתלטיקו מדריד. סעיף השחרור שלו אינו ריאלי מבחינתה, ולכן היא זקוקה להסכמת הקולצ’ונרוס. אם אתלטיקו לא תרצה למכור, כמעט ואין מה לעשות, שכן הם לא מאמינים שהארגנטינאי יפעל בצורה מרדנית או ילחץ על המועדון לשחררו. לכן, נכון לעכשיו מדובר בעסקה מורכבת מאוד.

מסגרת שכר

ומה שברור מאוד במועדון הוא שכל החתמה חייבת להיכנס למסגרת שנקבעה. ראשית, משום שהמועדון למד מטעויות העבר, ושנית, בגלל חוקי הפייר פליי שמונעים ממנו לבצע השקעות גדולות, הן בדמי העברה והן בשכר השחקנים.