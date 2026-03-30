יום שני, 30.03.2026 שעה 19:02
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

ברצלונה לא נלחצת ולא תשתגע על חוליאן אלברס

שיפור החוזה שאתלטיקו מדריד מתכננת להציע לארגנטינאי לא משנה את העמדה של אלופת ספרד לגביו. במועדון מבינים שהעסקה מסובכת ושהסיכוי שימרוד נמוך

חוליאן אלברס (IMAGO)
המטרה המרכזית של ברצלונה בחלון ההעברות הקרוב בקיץ היא לצרף חלוץ. למרות שהשארתו של רוברט לבנדובסקי אינה בלתי אפשרית, הסיכויים לכך נמוכים, בהתחשב בגילו ובשכרו. גם אם יוצע לו חוזה מופחת, המשך דרכו במועדון נראה לא סביר במיוחד. החלטה בנושא תתקבל בסיום העונה.

המועמד העיקרי לחיזוק ההתקפה של ברצלונה הוא חוליאן אלברס. ביום חמישי האחרון נטען כי אתלטיקו מדריד מוכנה לשפר משמעותית את חוזהו כדי להשאירו במועדון ולדחות הצעות מברצלונה או מכל קבוצה אחרת שתנסה לצרף אותו בקיץ. מדובר בהצעה משמעותית, שתעלה את שכרו לעשרה מיליון אירו נטו לעונה.

בברצלונה לא מתרגשים מהדיווח הזה. ראשית, משום שההחלטה לצרף את חוליאן אלברס עדיין לא התקבלה. המועדון מתמקד בתחרות ועומד בפני חודש מכריע שיקבע עד כמה רחוק יוכל להגיע בליגת האלופות ובליגה. הנהלת ברצלונה נצמדת לתוכנית שנקבעה, והאפשרות שאתלטיקו תשפר את חוזהו של השחקן אינה משנה את עמדתה.

לתמרץ את השחקן

בנוסף, בברצלונה מבינים שהמהלך של אתלטיקו הוא הגיוני. כאשר שלושה משחקים חשובים מול ברצלונה מתקרבים, במיוחד רבע גמר ליגת האלופות, הם רואים בתמרוץ של חוליאן אלברס להציג את היכולת הטובה ביותר שלו צעד טבעי. ההבטחה להעלאת שכר מדרבנת אותו על המגרש וגם מסייעת למנוע את עזיבתו.

סעיף אסטרונומי

ברצלונה לא מתכוונת להשתגע בניסיון לצרף את חלוץ אתלטיקו מדריד. סעיף השחרור שלו אינו ריאלי מבחינתה, ולכן היא זקוקה להסכמת הקולצ’ונרוס. אם אתלטיקו לא תרצה למכור, כמעט ואין מה לעשות, שכן הם לא מאמינים שהארגנטינאי יפעל בצורה מרדנית או ילחץ על המועדון לשחררו. לכן, נכון לעכשיו מדובר בעסקה מורכבת מאוד.

מסגרת שכר

ומה שברור מאוד במועדון הוא שכל החתמה חייבת להיכנס למסגרת שנקבעה. ראשית, משום שהמועדון למד מטעויות העבר, ושנית, בגלל חוקי הפייר פליי שמונעים ממנו לבצע השקעות גדולות, הן בדמי העברה והן בשכר השחקנים.

